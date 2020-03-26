Неделя выходных: разбираемся с юристами, кому придется работать и сколько за это заплатят

1
Кто должен работать?
Исключение в указе делается для работников непрерывно действующих организаций (например, сталелитейных заводов, которые не могут остановить производство), медучреждений и аптек, торговцев продуктами и товарами первой необходимости, а также ряда компаний, выполняющих неотложные работы. Эксперты говорят, что сами по себе формулировки не вполне конкретны.
— В Трудовом кодексе упоминают непрерывно действующие организации, но чёткого определения этого термина нет, так что остаётся место для толкований, — поясняет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов. — Поэтому нужно ориентироваться не только на этот указ, но ещё и на уточняющие документы, которые, например, готовят сейчас власти регионов.
В целом на работу не выйдут сотрудники многих государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий, находящихся в собственности государства, но с исключениями.
2
Может ли работодатель заставить работать?
Если с бюджетными организация всё более-менее понятно, для частного бизнеса потеря рабочей недели в столь жёстких условиях может быть почти самоубийственна, поэтому многие предпочтут работать в полноценном режиме. Должны ли сотрудники подчиняться?
— Во-первых, если сотрудник работает по скользящему или плавающему графику, он будет работать в соответствии с ним, — объясняет руководитель юридической компании «АРТЕ» Антон Бавин. — Если же нет, то формально имеет право на выходные дни. Но мы понимаем, что у работодателя есть рычаги воздействия, так что в большей степени это вопрос договорённости.
— С точки зрения закона, работа сотрудника в выходной день возможна при двух условиях: добровольное согласие и двойная оплата, — говорит Илья Филатов. — Но, скорее всего, этого не будет, потому что у многих компаний сейчас нет такой возможности и они попытаются склонить сотрудника работать на прежних условиях.
(И их можно понять: мы уже рассказывали, в какой ситуации оказался бизнес в нашем городе за последние дни. Неделя простоя для многих может обернуться крахом компании).
Юрист также советует работодателям оформлять выход на работу документально, чтобы избежать проблем с законом. То есть получить письменное согласие сотрудников, издать письменное распоряжение или приказ о работе в выходные дни и оплатить работу в двойном размере.
3
Что грозит сотруднику за невыход, если фирма решила работать?
Уволить такого сотрудника за прогул, очевидно, нельзя, если компания не попадает в список исключений, указанных выше.
— Увольнение — это всегда индивидуальная история, поэтому обсуждать её в рамках данной инициативы смысла нет: захотят уволить — будут искать другой повод, — считает Антон Бавин.
Кстати, федеральные власти также предупредили о недопустимости увольнений из-за невыхода на работу в нерабочую неделю:
— Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура, — заявил премьер России Михаил Мишустин.
Но эксперты сходятся во мнении, что чрезмерная принципиальность в этих вопросах может всё же выйти боком для сотрудника.
— Во-первых, структура зарплат у всех разная, и если окладная часть равна МРОТ, а остальное начисляется, например, премиями, то работодатель может просто заплатить по минимальной ставке, — добавляет Антон Бавин.
Плюс испорченные отношения с работодателем, которые наверняка скажутся в длительной перспективе: когда кризис закончится, вряд ли такой сотрудник сможет рассчитывать на лояльность руководства.
Впрочем, Илья Филатов считает, что чрезмерное упорство работодателей в принуждении сотрудников также может выйти боком:
— Если кого-то заставят выйти на работу без оформления соответствующих документов, в частности, добровольного согласия, он может пожаловаться в трудинспекцию, и она уже будет разбираться, — говорит юрист.
4
Заплатят ли по двойному тарифу?
Эксперты считают, что это маловероятно из-за ухудшающейся экономической ситуации.
— Даже двойной тариф не означает, что сотрудник получит ровно в два раза больше денег, — разъясняет Антон Бавин. — Условно если у сотрудника есть лишь минимальный оклад, а остальное — сдельная часть, то вот этот оклад из расчёта на каждый выходной день увеличат вдвое, что в итоге может означать увеличение месячной зарплаты, грубо говоря, на несколько процентов.
Проще всего с теми, у кого фиксированная зарплата начисляется помесячно и не имеет сдельной или премиальной части: по словам Антона Бавина, таких сотрудников много среди бюджетных организаций:
— Если они соглашаются выходить на работу или их организация обязана это сделать, то они просто получат свою месячную зарплату с учетом двойного тарифа за нерабочие дни.
Что касается спорных ситуаций, когда сотрудник настаивает на двойном тарифе, а работодатель отказывается, вопрос должен решаться исключительно поиском компромисса: работодатель может не согласиться на условия, а работник может не выйти, но с описанными выше вероятными последствиями.
5
Не получат ли бюджетники по минимальному тарифу?
Если зарплата сотрудника состоит из оклада и премий, не выйдет ли так, что работодатель предпочтёт оплатить нерабочую неделю без надбавок?
— Бюджетные организации могут оказаться между молотом и наковальней, в том смысле, что у них будет искушение заплатить лишь голый оклад, но мы не забываем, что есть майские указы президента, что зарплаты не должны быть ниже средних по региону, так что, думаю, организации всё же не будут злоупотреблять, — считает Антон Бавин.
Будете ли вы работать на следующей неделе?
6
Краткое резюме: нужно ли выходить и сколько заплатят
Если ваша организация уходит на нерабочую неделю, вы, естественно, не работаете, а вопрос оплаты труда решается индивидуально: бюджетникам, скорее всего, оплатят по обычной схеме (как за рабочие дни), в коммерческих структурах возможно снижение до минимального уровня, разрешённого законом (скажем, без премий и сдельной части).
Если компания попадает под исключения указа, вы также обязаны работать. То же касается предприятий, которые закроют отдельными актами или приказами, например, на уровне областного или муниципального правительства.
В случае, когда компания решила работать по своей инициативе, но вы не согласны, лучше решать вопрос полюбовно: по закону вы имеет право не выходить, но могут быть последствия, например, снижение зарплаты или излишняя придирчивость отдела кадров в будущем.
В крайнем случае споры будут решаться в судах, но в столь непредсказуемое время вряд ли эта стратегия сработает, как вы рассчитываете.