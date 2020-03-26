Неделя выходных: разбираемся с юристами, кому придется работать и сколько за это заплатят

Если с бюджетными организация всё более-менее понятно, для частного бизнеса потеря рабочей недели в столь жёстких условиях может быть почти самоубийственна, поэтому многие предпочтут работать в полноценном режиме. Должны ли сотрудники подчиняться?



— Во-первых, если сотрудник работает по скользящему или плавающему графику, он будет работать в соответствии с ним, — объясняет руководитель юридической компании «АРТЕ» Антон Бавин. — Если же нет, то формально имеет право на выходные дни. Но мы понимаем, что у работодателя есть рычаги воздействия, так что в большей степени это вопрос договорённости.



— С точки зрения закона, работа сотрудника в выходной день возможна при двух условиях: добровольное согласие и двойная оплата, — говорит Илья Филатов. — Но, скорее всего, этого не будет, потому что у многих компаний сейчас нет такой возможности и они попытаются склонить сотрудника работать на прежних условиях.



(И их можно понять: мы уже рассказывали, в какой ситуации оказался бизнес в нашем городе за последние дни. Неделя простоя для многих может обернуться крахом компании).

Юрист также советует работодателям оформлять выход на работу документально, чтобы избежать проблем с законом. То есть получить письменное согласие сотрудников, издать письменное распоряжение или приказ о работе в выходные дни и оплатить работу в двойном размере.