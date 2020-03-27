Наталья, 32 года, инженер



— Я лично не слышала обращение президента, коллеги на следующий день с утра обрадовали. Да, мы пойдем на каникулы, вопрос руководством решён. Я инженер, лично у меня никакой удалёнки не получится. Нет, я не рада. А чему радоваться? Честно — пахнет революцией, мне страшно, что будет завтра. Зарплата у меня не миллионы, а жить как-то нужно, у меня ребёнок. А медицинские услуги все платные.

Все эти меры (отправить людей на каникулы. — Прим.ред.), на мой взгляд, сомнительные. Медучреждения будут функционировать, банки тоже. Как уже показала практика, в эти вынужденные каникулы молодёжь в ТЦ тусуется. Да, лично я не буду контактировать, но не знаю, насколько это поможет. Элементарных масок — защищают они, не защищают — их просто нет в аптеках. О чем говорить можно? А меры нужно было раньше принимать, в декабре. Закрывать границы, чтобы не шастали туда-обратно.