Объявление Владимира Путина о том, что ближайшая неделя будет выходной, мягко говоря, обескуражило население. Соцсети запестрили постами о том, что никто не посмеет уйти на внезапные каникулы, потому что нужно работать. Кто-то засомневался в том, что люди будут послушно сидеть дома, хотя смысл именно в этом. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков вышли на улицы Новосибирска, чтобы поговорить с прохожими на эту тему. Выяснилось, что большинство, вопреки рекомендации президента, все равно пойдут на работу. Некоторые уверены, что сдержать коронавирус может только жёсткий карантин минимум на две недели и штрафы для непослушных.
Наталья, 32 года, инженер
— Я лично не слышала обращение президента, коллеги на следующий день с утра обрадовали. Да, мы пойдем на каникулы, вопрос руководством решён. Я инженер, лично у меня никакой удалёнки не получится. Нет, я не рада. А чему радоваться? Честно — пахнет революцией, мне страшно, что будет завтра. Зарплата у меня не миллионы, а жить как-то нужно, у меня ребёнок. А медицинские услуги все платные.
Все эти меры (отправить людей на каникулы. — Прим.ред.), на мой взгляд, сомнительные. Медучреждения будут функционировать, банки тоже. Как уже показала практика, в эти вынужденные каникулы молодёжь в ТЦ тусуется. Да, лично я не буду контактировать, но не знаю, насколько это поможет. Элементарных масок — защищают они, не защищают — их просто нет в аптеках. О чем говорить можно? А меры нужно было раньше принимать, в декабре. Закрывать границы, чтобы не шастали туда-обратно.
Глеб, 19 лет, учится в НГУАДИ
— Я учусь. У меня и так каникулы. Я думаю, в нынешней ситуации это поможет, потому что вирус будет меньше распространяться. Недели, наверное, хватит.
Какие еще меры? Я думаю, по возможности нужно оградить людей от улицы и дать им спокойно отсидеться. Вообще, инкубационный период — 2 недели, и, в принципе, я думаю, двух недель будет вполне достаточно.
Мне кажется, нашего человека трудно запереть дома. Люди у нас хотят свободы — гулять. Не знаю, очень сложный вопрос с моральной точки зрения. Потому что физиологически тяжело, нужно получать витамин Д, но на солнышке через окно тоже можно. Я в ближайшие две недели буду саморазвиваться — книги читать.
Маргарита, 52 года
— Вопрос, кто пойдет на эти каникулы? Все в шоке, все сидят, не знают, что делать, честно говоря. Если будут какие-то строгие меры, люди пойдут на эти каникулы, если нет — люди будут работать. Как начальство скажет, так и будем работать. У нас транспортно-логистическая компания, и заказы в любом случае есть.
Строгие меры — это если выведут на улицы Росгвардию, которая будет реально останавливать и штрафовать, как на Западе. Там штрафы хорошие, поэтому они и сидят по домам. А народ иначе сидеть не будет. Сидение дома поможет предотвратить заболеваемость пожилых. Мы-то перенесём нормально, а они — нет. Да, есть ощущение, что это опасно. У меня ребенок живет в Германии, и они уже две недели на карантине. Это всё не просто так, к сожалению.
Сарван, 45 лет, работает в строительной сфере
— Абсолютно он (президент. — Прим.ред.) правильно делает. Чтобы зараза меньше была. Я в строительной сфере работаю, всех сотрудников распустили. Неделя, две, три — они (правительство. — Прим.ред.) лучше знают, наверное.
Из мер профилактики — у меня в машине есть спирт, с собой вожу, хотите, давайте вас побрызгаю. Это вирус чтобы не попал. За себя — нет, не боюсь, а за детей боюсь. Мне кажется, эта зараза всех прихватит. В Италии они не послушали своего президента, вот как получилось. Мы послушаем, может у нас не будет такого.
Алена Павленко, 36 лет
— Мы с сыном и так на каникулах. По сути, наверное, это хорошая мера, вынужденная, как я понимаю. Но самое главное, чтобы люди ответственно к этому отнеслись — выходили только по острой необходимости: в магазин, на воздух — понятно, спуститься, подышать. Но не активные походы по торговым центрам. Не знаю, достаточно ли недели, я не медик. Но придерживаться подобного графика нужно и дольше, наверное. Многое зависит от ответственности людей. Чтобы их, грубо говоря, не приходилось разыскивать, если они куда-то ездили. Чтобы были доступны для врачей, спецслужб и так далее.
У меня работает супруг. У них в компании уже частично перешли на хоум-офис. Вообще, я думаю, что нужно рассчитывать не столько на медицину, спецслужбы, сколько на сознательность. Нас предупредили об этой ситуации, и, по сути, сейчас каждый человек берет на себя ответственность, чтобы потом не разводить руками. Лучше месяц посидеть на карантине, чем потом сокрушаться, когда произойдет такая ситуация, как в Италии. Слишком много смертей. Мы пока этого не почувствовали, поэтому пока бодры и веселы. Но я бы забежала вперед.
Елена Викторовна, 60 лет
— Каникулы не помогут. Но я, вообще, думаю, что это простой грипп для нас. Я жила на Украине и в Монголии, мы везде ездили по гарнизонам. У них по весне начинаются всякие заболевания — желтухи, простуды. А у нас, у сибиряков, не было, мы это переживём. Это американцы что-то сыпанули, чтобы перевернуть всю экономику. Я езжу в транспорте. Если как в Москве скажут не выходить, то как будет — не представляю. Мне сейчас снимок сделать надо, а завтра — в онкологию этот снимок проверять и дальше на химиотерапию. И как мне быть? Я просто прихожу, руки мою с мылом, так нас с детства учили, вот и всё.
Юлия, 37 лет, работает на заправке
— Я думаю, на каникулы пойдут дети и, наверное, представители не очень нужных профессий. Хотя, мне кажется, по большей части будут работать все. И каникул таких особых не будет.
Я работаю на заправке, поэтому не думаю, что какие-то каникулы у нас будут. Может быть, что-то лишь сократят. Может, транспорта будет меньше в это время. Дети останутся дома, а что делать? У нас бабушки и дедушки тоже работают. У меня график плавающий, поэтому где-то дома с ними, где-то одни посидят.
По сути, чтобы предотвратить распространение коронавируса, нужно вводить карантин, всё закрыть, как в Италии. Но опять же, я не считаю, что от этого что-то улучшится всего за неделю.
Григорий, 37 лет, работает в IT-сфере
— Я самозанятый, в любом случае работаю дома. То, что многие в каникулы будут работать, это вполне логично. А как платить зарплату? Подействует или нет — посмотрим.
Главное, сейчас нужно залить деньгами экономику. А для предотвращения коронавируса нужен карантин минимум на две недели. А так всё это полумеры. Сценарий развития никто не знает, я тоже. Стараемся сидеть дома. Родителей посадил дома — сидят.
Олеся, 48 лет, работает в банковской сфере
— По поводу введения каникул. Я согласна с этой мерой. Вообще, паника у людей, панику надо угомонить, а угомонится она только в том случае, если люди будут находиться дома и не станут ни с кем контактировать.
Вы посмотрите, как в Москве. Пенсионерам сделали платный проезд, и они не выходят. У нас как ездили, так и продолжают ездить. Я считаю, что здесь надо так же сделать. Я думала, что хоть в 10 вечера не ездят, вчера смотрю — всё, как раньше. Куда едут? Они не слышат даже всю эту информацию.
Я не знаю, что у нас руководство предпримет. Вообще, иду и размышляю который день об удаленной работе, про которую все говорят. Это самое сейчас актуальное. Надо меняться. Сейчас подходящий момент, чтобы люди учились чему-то новому, развивались.
Александр, 64 года, фотограф
— Я сам в интернете сижу, у меня жена смотрела (обращение президента. — Прим.ред.), я краем уха слышал. Эпидемия и каникулы — я как-то не вижу корреляции. Это так, из серии «я думаю о народе», не более того. Я пенсионер, мне все равно по поводу каникул. Если мне попадется заказ, я на него схожу.
Насчет этих мер все опоздали. Наверное, недели на две, если не на месяц. У нас очень мало заболевших. А насколько эта информация правдива? Как будет — не знаю, вчера слушал господина, по-моему, главный врач больницы, которую открыли в Москве. Он сказал, что, скорее всего, у нас будет развиваться по итальянскому сценарию. Но с учетом того, что у нас огромная территория и население не очень плотное, может быть, и не так страшно будет.
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