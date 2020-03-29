В новом, 169-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: перекрытый выезд у детского сада, эвакуаторы во втором ряду и первые сезонные уничтожители газонов.
— «Яжемать» заблокировала выезд с парковки у детского сада N59 по ул. Тимирязева, 77/1, — недовольна читательница Татьяна. Как это выглядит — смотрите на фото выше.
— «Киа Рио» ежедневно паркуется на Урицкого, 23 до середины тротуара. Приходится по воде и льду пролазить вокруг грязной машины. Сотрудники ДПС объяснили, что пока лед и не видно поребрика, доказать, что стоит на тротуаре не реально, — жалуется Светлана.
— Проспект Дзержинского 23, эвакуаторы с нарушением ПДД вторым рядом запарковались на обед вместе с сотрудником ГИБДД. Как только увидели, что их снимают, тут же уехали. Сотрудник ГИБДД отвернулся спиной, — рассказывает Евгений.
— Тротуар напротив дома по адресу ул. 9-ой Гвардейской дивизии. Видимо сотрудники ГИБДД не живут в нашем районе, или ходят с закрытыми глазами, — пишут местные жители.
— Нет сил больше терпеть это безобразие. Данная мадам в течении месяца паркует свою машину на пешеходном тротуаре во дворе нашего дома, перекрывая полностью тротуар для пешеходов. Чтобы пройти к подъезду, нам приходится выходить на дорогу, где едут машины. Она так паркует свою машину вечером и до утра! Микрорайон Горский д.50, — крик души читательницы Светланы.
— Видимо мало того, что машина стоит на тротуаре, так еще и нужно перекрыть проход пешеходам насовсем. Достоевского, 10, — сообщает Татьяна.
— Парковка на тротуаре под знаком «Пешеходный переход», Восход 1б, — информирует читатель Андрей.
— Камазист припарковался прямо на повороте с ул. Ленина на ул. Урицкого. Перегородил обзор водителям и закрыл светофор, — возмущен читатель Ярослав.
— Возле кафе «Эклер», Ядринцевская. Огромные машины перегородили тротуар, — пишет Александр.
— На газоне под знак. При обращении в ГИБДД — отписка, нарушений не находят, — рассказывают читатели.
— Не первый раз паркуются подобным образом на Петухова, 14. Заблокировали три машины. В крайней человек ждал их больше двух часов. В этом доме парковок полно, но, видимо, нравится подставлять других, — рассказывает Анна.
После введения карантинных мер на улицах города стало заметно меньше машин. Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты. В объектив фотографа попали крупные городские магистрали и мосты — Октябрьский мост (на котором мы насчитали всего два автомобиля), развязка на площади Калинина, улица Красный проспект в районе здания правительства НСО, площадь у Оперного театра. Эти кадры впечатляют и даже пугают — посмотрите их.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.