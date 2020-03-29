— Не первый раз паркуются подобным образом на Петухова, 14. Заблокировали три машины. В крайней человек ждал их больше двух часов. В этом доме парковок полно, но, видимо, нравится подставлять других, — рассказывает Анна.



После введения карантинных мер на улицах города стало заметно меньше машин. Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты. В объектив фотографа попали крупные городские магистрали и мосты — Октябрьский мост (на котором мы насчитали всего два автомобиля), развязка на площади Калинина, улица Красный проспект в районе здания правительства НСО, площадь у Оперного театра. Эти кадры впечатляют и даже пугают — посмотрите их.