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Заблокировала выезд с парковки

Заблокировала выезд с парковки

В новом, 169-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: перекрытый выезд у детского сада, эвакуаторы во втором ряду и первые сезонные уничтожители газонов.

— «Яжемать» заблокировала выезд с парковки у детского сада N59 по ул. Тимирязева, 77/1, — недовольна читательница Татьяна. Как это выглядит — смотрите на фото выше.

Ежедневно паркуется на Урицкого, 23 до середины тротуара

Ежедневно паркуется на Урицкого, 23 до середины тротуара

— «Киа Рио» ежедневно паркуется на Урицкого, 23 до середины тротуара. Приходится по воде и льду пролазить вокруг грязной машины. Сотрудники ДПС объяснили, что пока лед и не видно поребрика, доказать, что стоит на тротуаре не реально, — жалуется Светлана.

Эвакуаторы с нарушением ПДД вторым рядом запарковались на обед

Эвакуаторы с нарушением ПДД вторым рядом запарковались на обед

— Проспект Дзержинского 23, эвакуаторы с нарушением ПДД вторым рядом запарковались на обед вместе с сотрудником ГИБДД. Как только увидели, что их снимают, тут же уехали. Сотрудник ГИБДД отвернулся спиной, — рассказывает Евгений.

Тротуар напротив дома по адресу ул. 9-ой Гвардейской дивизии

Тротуар напротив дома по адресу ул. 9-ой Гвардейской дивизии

— Тротуар напротив дома по адресу ул. 9-ой Гвардейской дивизии. Видимо сотрудники ГИБДД не живут в нашем районе, или ходят с закрытыми глазами, — пишут местные жители.

Парковка на пешеходной дорожке

Парковка на пешеходной дорожке

— Нет сил больше терпеть это безобразие. Данная мадам в течении месяца паркует свою машину на пешеходном тротуаре во дворе нашего дома, перекрывая полностью тротуар для пешеходов. Чтобы пройти к подъезду, нам приходится выходить на дорогу, где едут машины. Она так паркует свою машину вечером и до утра! Микрорайон Горский д.50, — крик души читательницы Светланы.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

— Видимо мало того, что машина стоит на тротуаре, так еще и нужно перекрыть проход пешеходам насовсем. Достоевского, 10, — сообщает Татьяна.

Парковка на тротуаре под знаком

Парковка на тротуаре под знаком

— Парковка на тротуаре под знаком «Пешеходный переход», Восход 1б, — информирует читатель Андрей.

КАМАЗ на перекрестке

КАМАЗ на перекрестке

— Камазист припарковался прямо на повороте с ул. Ленина на ул. Урицкого. Перегородил обзор водителям и закрыл светофор, — возмущен читатель Ярослав.

Машины перегородили тротуар

Машины перегородили тротуар

— Возле кафе «Эклер», Ядринцевская. Огромные машины перегородили тротуар, — пишет Александр.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— На газоне под знак. При обращении в ГИБДД — отписка, нарушений не находят, — рассказывают читатели.

Перегородил выезд другим

Перегородил выезд другим

— Не первый раз паркуются подобным образом на Петухова, 14. Заблокировали три машины. В крайней человек ждал их больше двух часов. В этом доме парковок полно, но, видимо, нравится подставлять других, — рассказывает Анна.

После введения карантинных мер на улицах города стало заметно меньше машин. Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты. В объектив фотографа попали крупные городские магистрали и мосты — Октябрьский мост (на котором мы насчитали всего два автомобиля), развязка на площади Калинина, улица Красный проспект в районе здания правительства НСО, площадь у Оперного театра. Эти кадры впечатляют и даже пугают — посмотрите их.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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