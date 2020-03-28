Их не узнать: 7 молодых мам показали свои фото до и после родов (изменились даже черты лица)

— Женщина меняется однозначно. Черты лица поменялись — раньше для удачного селфи требовалось 20 дублей, теперь 50, рабочая сторона — перестала работать, альтернативу пока не нашла. У меня уровень тревожности снизился минимум вдвое. В противном случае можно чокнуться. Я стала проще относиться абсолютно ко всему, то, что бесило прежде, теперь даже не замечаю. Хотя есть ситуации, когда все наоборот. По себе заметила, что стала спокойнее внутренне. Увереннее, что ли. Как будто внутри нашла твердую опору. Заземлилась.



Памяти не было до беременности, и после тоже не прибавилось. Стала все записывать. Мозг превращается в кость, если его не напрягать. Это совершенно точно, мне хватило 3-х месяцев, чтобы отупеть. Кожа, волосы во время беременности прям радуют, пока на витаминах сидишь, плюс гормоны фонтаном. После начинаются паника и дикий страх остаться лысой на всю жизнь.



Юлия, 29 лет, менеджер по работе с клиентами

Два сына — Илья, 5 лет, и Ярослав, 1 год