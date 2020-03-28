Их не узнать: 7 молодых мам показали свои фото до и после родов (изменились даже черты лица)

Американские ученые утверждают, что после рождения ребенка у женщины меняются не только сознание, но и черты лица. Брови встают под другим углом, и взгляд кажется более глубоким, меняется разрез глаз, заостряется нос, уголки губ опускаются, а овал лица становится более выраженным. Кроме того, перемены касаются голоса — он звучит ниже и монотоннее, повышается уровень тревожности, а мозг переходит в непрерывный режим многозадачности. Организм родившей женщины обновляется и становится моложе — но не все новоиспеченные мамы это заметили. Мы попросили молодых мам показать их фото до и после рождения детей, чтобы сравнить черты лица, и спросили — какие еще изменения произошли с ними в новом статусе.
Наталья, 31 год, руководитель группы продаж
Сын Михаил, 1,5 года
— Женщина меняется однозначно. Черты лица поменялись — раньше для удачного селфи требовалось 20 дублей, теперь 50, рабочая сторона — перестала работать, альтернативу пока не нашла. У меня уровень тревожности снизился минимум вдвое. В противном случае можно чокнуться. Я стала проще относиться абсолютно ко всему, то, что бесило прежде, теперь даже не замечаю. Хотя есть ситуации, когда все наоборот. По себе заметила, что стала спокойнее внутренне. Увереннее, что ли. Как будто внутри нашла твердую опору. Заземлилась.
Памяти не было до беременности, и после тоже не прибавилось. Стала все записывать. Мозг превращается в кость, если его не напрягать. Это совершенно точно, мне хватило 3-х месяцев, чтобы отупеть. Кожа, волосы во время беременности прям радуют, пока на витаминах сидишь, плюс гормоны фонтаном. После начинаются паника и дикий страх остаться лысой на всю жизнь.
Юлия, 29 лет, менеджер по работе с клиентами
Два сына — Илья, 5 лет, и Ярослав, 1 год
— В голосе изменений не заметила, а про взгляд мне не раз говорили, что стал серьезнее, взрослее. Иногда уставший, сама замечаю, но это уже поправимо. Уровень тревожности с рождением детей вырос. В первую очередь переживаешь за них, а во вторую волнуешься уже и за себя и свое здоровье, детям тоже нужна здоровая мама.
Мозг стал намного функциональнее, постоянно работает в режиме многозадачности. Научилась абстрагироваться от посторонних шумов, стала более стрессоустойчива, но это все не из-за родов, а уже из-за самого процесса воспитания детей. Память в период беременности, родов и кормления грудью страдает, конечно, очень сильно. Часто что-то забывала и была рассеянной.
Главное изменение, наверное, в том, что я стала увереннее в себе, полюбила свою внешность и фигуру. Раньше многое не нравилось, а теперь все очень даже. Сейчас я себе нравлюсь намного больше, чем до рождения детей.
Мария, 27 лет, в декрете
Дочь Варвара, 2 года
— С рождения дочери мне многие говорили что я стала женственнее и нежнее (льстят). Чувство ответственности и тревожности зашкаливает, особенно первый год. Дочке 2,7 — я до сих пор захожу к ней в комнату и слушаю ее дыхание. Раньше могла выйти в два часа ночи из дома совершенно спокойно, сейчас в 11 вечера выйти в магазин — это уже страх, поздно же. Сесть за руль с ребенком — вообще фобия. Реакция обостряется и смекалка, появляется способность успеть везде и сделать все.
Пока кормила грудью, все было отлично — и волосы, и ногти. Как только свернули — все посыпалось. Кожа — лучше, да, чище, и цвет лица стал более здоровым. Рождение ребенка в корне меняет жизнь на до и после. Родить ребенка — это большое дело, а воспитать человека человеком — большой труд, и в первую очередь над собой. За это тоже есть страх, что не сможем или где-то что-то упустим. Работаем с мужем в тандеме родительском (все обязанности на равных), может, поэтому проще и есть некая уверенность.
Светлана, 33 года, свой бизнес
Сын Артём, 1,5 года
— У меня в первый год была тревожность — за себя и за ребенка, были страхи. Сейчас — прошло, но о сыне думаю 24/7. Мозг мой думает сразу обо всем, и днем, и ночью, особенно когда все спят — в мою голову приходят разные идеи. Раньше я часто откладывала все на потом, а сейчас некогда откладывать, оттого я делаю еще больше, чем когда у меня не было ребенка.
Похорошеть и похудеть меня сподвигло то, что после родов я превратилась в ужасно некрасивую, неопрятную, неухоженную «женщину». Попросила мужа сфотографировать себя со стороны — и я ужаснулась, до какой степени я себя запустила. Во время беременности я очень много ела, набрала 20 лишних кг, которые потом скинула за 4 месяца.
Кристина, 28 лет, свой салон красоты
Сын Дмитрий, 3 года
— После родов начинаешь говорить тише и более ласково, взгляд наполнен любовью к ребенку на руках и окружающему миру. Глаза начинают блестеть. Реакция улучшилась во много раз — способность моментально принимать решения и действовать появляется, как у супергероев. Организм обновляется точно, но считаю, что улучшения — это миф, так как после родов вылезли все болячки, какие только могли, начали выпадать волосы, благо их очень много, и это было заметно только мне.
Я стала тревожнее — не знаешь, как поступать в той или иной ситуации, постоянно переживаешь за малыша. Фигура изменилась сильно, во время беременности набрала 21 кг, а после родов ушло только 10, поэтому была пышкой, это доставляло сильный дискомфорт. Чуть позже пришло осознание, что нужно заниматься собой и своим развитием. Сменила кардинально профессию, начала учиться и развиваться в новой для себя сфере красоты. Похудела до прежнего состояния и развиваюсь дальше.
Маргарита, 27 лет, ипотечный брокер
Дочь Вероника, 5 лет
— В силу того, что я родила в 21 год — считается рано, на тот момент у меня ничего не изменилось, ни фигура, ни лицо. Единственное, что заметила и я сама, и окружающие — я стала серьезнее относиться к жизни. Появилась ответственность, и не только за себя, но за своего ребенка.
Тревожность — да. В первую очередь за себя — я боюсь, что со мной может что-нибудь случиться, и мой ребенок останется один, мы живем вдвоем, без папы. Если раньше я могла кататься на аттракционах, и мне было не страшно, на машинах спортивных, адреналин был в кайф, то сейчас стало страшно, появился страх высоты.
Считаю, что в некоторых случаях мозг молодых мам работает в обратную сторону. Беременность забирает много иммунитета — волосы и зубы портятся, после родов все восстанавливается, кто-то выглядит лучше, кто-то хуже. Я набрала за беременность 20 кг и быстро восстановилась.
Анна, 29 лет, менеджер по продажам
Сын Демид, 1 год
— Тревожность повышается 100% — я постоянно думаю о сыне — а вдруг что (холодно, жарко, переодеться, дать бутылочку). Говорят, пройдет. Мозг точно не стал работать лучше — муж смеется, что в декрете, наоборот, мой мозг атрофировался. Пока ты в декрете, ты живешь в ритме своего ребенка, кайфуешь и угораешь вместе с ним — я даже не знаю, какой день недели. Стараюсь быть в теме по последним новостям, но мозг все равно расслабляется.
Организм, может, и обновляется, но волосы сыпятся, растяжки на животе остались, целлюлита нет, зубы на месте. Фигура — бедра расширились, думаю, у многих женщин так после рождения ребенка, а в свой вес я вернулась спустя 8 месяцев. Мне кажется, наоборот, похудела. Лицо — многие говорят, более женственное стало и изменился взгляд, появилось ощущение, что ты заботишься не только о ребенке, а вообще — обо всех. Раньше я за собой такого не замечала.
Что еще почитать о материнстве:
Многодетная сибирячка после нервного срыва попала в больницу. Сейчас бывший муж хочет забрать у нее троих детей — обо всем этом Марина пишет в своем инстаграме. Вот её непростая история.
Мать пятерых детей сбежала от мужа-тирана — он заставлял ее таскать дрова и постоянно рожать. Как на самом деле жилось сибирячке, попавшей на программу «Давай поженимся»? — мы с ней поговорили.
«Есть Вера, Надежда, ждем Любовь»: сибирячка беременна 9-м ребенком (вы только посмотрите видео реакции многодетного отца, когда он узнает об очередной беременности!).