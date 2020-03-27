Россияне всё острее ощущают немедицинские последствия коронавируса: удалённая работа, карантин, больничные — это нынешние факторы, а сокращение персонала и урезание зарплат — риски ближайшего будущего. Власти приняли несколько шагов, и мы спросили экспертов, как эти меры скажутся на нашей жизни.
Как вы ощутили на себе последствия коронавирусного кризиса?
Щедрые больничные, долговые послабления, прямые выплаты
Ещё на прошлой неделе изменились правила оплаты больничных: теперь они положены тем, кто попадает на карантин после возвращения из других стран. Позже президент России Владимир Путин установил минимальный размер больничного на уровне 1 МРОТ (12 130 рублей). До этого же уровня поднимается и минимальное пособие для уволенных.
Пособие на детей в возрасте 3–7 лет появится не в июле, а на месяц раньше. Семьи с детьми, попадающие под условия материнского капитала, получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно. Выплаты ветеранам и труженикам тыла сделают до 1 мая.
Облегчат жизнь и обладателям кредитов: для них предложены каникулы вплоть до временной приостановки платежей, но только если доход упал более чем на 30%.
24 марта комплекс мер утвердил Банк России, рекомендовавший кредиторам реструктурировать долги людей, переболевших коронавирусом. Чем реструктуризация отличается от каникул, пояснил нам руководитель антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин:
— Реструктуризация может включать в себя разные меры, например, увеличение срока кредита со снижением ежемесячной выплаты или отсрочку выплат основного долга: то есть клиент будет платить только проценты.
К слову, при аннуитетных платежах (равными долями) в первые месяцы мы выплачиваем в основном проценты, так что избавление от основного долга облегчения почти не принесёт.
Утверждённые Банком России меры облегчают диалог с кредиторами: банки не будут взимать штрафы и пени за просрочку, кроме того, для них введено несколько поблажек, что упрощает работу с клиентами в трудной ситуации. Например, в случае реструктуризации долга из-за коронавируса банки смогут не отмечать этот факт в кредитной истории.
Банки готовы помочь, но не всем
Мы опросили банкиров, готовы ли они работать по новым правилам, и общая тональность высказываний такова: готовы. Реструктурирование долгов и отсрочки выплат в ряде случаев касаются и тех, кто коронавирусной инфекцией не болел, но пострадал от неё материально.
— Мы готовы рассматривать обращения клиента индивидуально, — рассказали нам в пресс-службе ВТБ. — Среди мер поддержки — отсрочка платежа (как основного долга, так и процентов). Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трёх месяцев. Меры касаются тех, кто в результате пандемии оказался на больничном, понёс финансовые потери из-за карантина или неоплачиваемого отпуска.
В пресс-центре Уральского банка Сбербанка также подтвердили готовность рассматривать ситуацию индивидуально, а заявку на реструктуризацию можно направить онлайн. Для клиентов предусмотрены ипотечные каникулы, рефинансирование ипотеки или реструктуризация долга.
В тюменском управлении «Альфа-Банка» рассказали, что работают на опережение и внедрили программу «Кредитный карантин».
— Клиент может получить бесплатную отсрочку до двух месяцев по кредитным и ипотечным платежам, — пояснила региональный управляющий банка Наталья Белокопытова. — «Кредитный карантин» начнёт работу с середины апреля, когда, по нашим прогнозам, у клиентов возникнут сложности с платежами из-за пандемии. Так, если вы вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск, потеряли работу, оказались в карантине, заболели COVID-19, обратитесь в банк.
Сделать это можно и дистанционно: через мобильное приложение или по телефону.
В аналогичном ключе высказались представители Россельхозбанка и банка «Открытие».
Что касается предложений президента, опрошенные нами специалисты банков рассказали, что говорить конкретно о том, как будут работать «Кредитные каникулы», пока рано: необходимо дождаться нормативных документов. Ожидается, что их подготовят максимально быстро уже в начале апреля.
Экономика в режиме выживания
Эксперты говорят, что предложения президента и Банка России в целом разумные, но проблемой может стать их исполнение.
— Русло правильное: нужно фискальное стимулирование с прямым вливанием денег в экономику через карманы людей, — считает доцент УГЭУ Константин Юрченко. — Другое дело, что пока это лишь пожелания, и чтобы судить об их эффективности, нужно дождаться нормативных актов. Скажем, в случае с кредитными каникулами всё может утонуть в бюрократической машине, когда человеку придётся долго и муторно доказывать, что он пострадал.
Эксперт отмечает, что меры похожи на те, что используются сейчас в западных странах, но многое зависит от их массовости. Главную проблему он видит в том, что они касаются отдельных категорий граждан, но не общества в целом.
— Для стимулирования экономики нужны безусловные меры, когда компенсацию в той или иной форме получают все, как это делается сейчас в США, потому что экономика живёт за счёт активности простых граждан: когда у них есть уверенность в будущем, они охотнее тратят деньги и поддерживают всю экономику, — говорит Константин Юрченко. — Не можете раздать, хотя бы не отнимайте. Можно временно освободить людей от НДФЛ, и они сразу поймут, что их доход вырос примерно на 13%.
Такие меры, как массовые кредитные каникулы, он считает менее эффективными, потому что в этом случае государству придётся изобретать компенсации для банков, а значит, деньги всё равно осядут на счетах крупного бизнеса. Константин Юрченко считает прямую помощь более целесообразной.
— Да, сумма в $1200 для американца — это не так много, но это деньги, которые он потратит и подстегнёт экономику. В России это может быть, скажем, 10 тысяч рублей — тоже немного, но в любом случае хороший стимул, — рассуждает Константин Юрченко.
Он подчёркивает, что в прошлом году бюджет России не был исполнен полностью, то есть, говоря народным языком, деньги в казне есть.
Звучат и предложения освободить россиян от коммунальных платежей — их высказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Платежи съедают изрядную часть семейного бюджета, а во время карантина возрастают — люди тратят больше воды и электричества. Однако президент России о подобных мерах не упоминал.
Малому бизнесу — кредитные послабления
Схема поддержки малого и среднего бизнеса в целом почти такая же: Банк России расширил программу рефинансирования. Например, максимальная ставка для клиента по программа рефинансирования — 8,5%. Подробнее об условиях — на сайте регулятора.
Параллельно Владимир Путин предложил отсрочку по всем налогам, кроме НДС, а также кредитам для малого и среднего бизнеса, а для микроорганизаций — ещё и отсрочку страховых взносов. Кроме того, накладывается мораторий на принудительное банкротство компаний по запросу кредиторов. А страховые взносы с фонда заработной платы уменьшаются с 30% до 15%, причём эта мера носит долговременный характер (снижение касается суммы, превышающей МРОТ).
Константин Юрченко считает, что такие шаги в целом помогут бизнесу, но многое будет зависеть от деталей: например, пока неясно, идёт ли речь о полноценной отсрочке платежей или впоследствии возникнет необходимость навёрстывать график в двойном темпе?
Рассматриваются и другие меры, например, трёхмесячная отсрочка по аренде муниципального или госимущества, обнуление некоторых пошлин и введение «зелёных коридоров» на таможне для социально значимых товаров.
Коронавирус в Новосибирске
Карантин — это не всегда внеплановый отдых. Семья из города Болотное (Новосибирская область) оказалась в сложной ситуации после трехчасового общения со своей дочерью, которая 41 день назад вернулась из Италии. Супругов внезапно посадили на карантин (при этом их дочь-туристку изолировать не стали), а местные жители и вовсе сошли с ума: дело дошло чуть ли не до разговор о выселении семьи из города. Подробнее читайте тут.
Одна из заболевших коронавирусом как раз находилась на домашнем карантине со своим мужем после отдыха в Италии (супруги вернулись в Новосибирск 8 марта). У женщины не было никаких симптомов, но анализ на коронавирус показал положительный результат. Больше подробностей тут.
Своей историей поделилась и бывшая жительница Новосибирска, которая сейчас живет в Париже. Во Франции действует очень жесткий порядок: если человек, находящийся на карантине, выйдет на улицу, то ему придется заплатить штраф в 135 евро. Полностью историю Алины Кузменкиной читайте тут.