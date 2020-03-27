Пособие на детей в возрасте 3–7 лет появится не в июле, а на месяц раньше. Семьи с детьми, попадающие под условия материнского капитала, получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно. Выплаты ветеранам и труженикам тыла сделают до 1 мая.



Облегчат жизнь и обладателям кредитов: для них предложены каникулы вплоть до временной приостановки платежей, но только если доход упал более чем на 30%.



24 марта комплекс мер утвердил Банк России, рекомендовавший кредиторам реструктурировать долги людей, переболевших коронавирусом. Чем реструктуризация отличается от каникул, пояснил нам руководитель антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин:



— Реструктуризация может включать в себя разные меры, например, увеличение срока кредита со снижением ежемесячной выплаты или отсрочку выплат основного долга: то есть клиент будет платить только проценты.



К слову, при аннуитетных платежах (равными долями) в первые месяцы мы выплачиваем в основном проценты, так что избавление от основного долга облегчения почти не принесёт.

