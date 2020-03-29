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Спокойствие спасет мир!

Спокойствие спасет мир!

В последние дни на всех нас льется огромный поток негативной информации — статистика по заболевшим коронавирусом в стране и мире, данные о летальных исходах, нехватка медицинских масок, исчезающие с полок продукты и туалетная бумага, а главное — масса слухов в социальных сетях. Новосибирцы, переживающие за собственное здоровье, массово жалуются на «опасных» соседей и коллег. О том, как не поддаваться панике и справиться с тревогой в такое непростое время, рассказал главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Высыпаться

Спать нужно не меньше 8 часов в сутки, потому что недосып усиливает стресс.

— Нарушения сна в такой ситуации могут быть разные, но, как правило, они связаны с тревогой. Кто-то не может уснуть, пока тревога не уйдет, и засыпает поздно истощенным. Другой засыпает хорошо, но спит плохо, просыпается в тревоге. Третий вариант — просыпается рано в тревоге, думает, что выспался, но потом быстро устает. Нужно наладить сон, можно обратиться к специалистам (в том числе удаленно) на горячую линию, — советует психиатр.

Рационально питаться

Не надо есть ночью, не надо переедать — это усиливает нагрузку на организм. Старайтесь есть больше полезных продуктов, меньше — вкусного, но вредного.

— Мы можем есть не потому, что голодны, а потому, что заедаем тревогу. Обращайтесь к врачам, они скажут, что надо делать. Опять же можно позвонить на горячую линию. Я специально не говорю об универсальных методах — они индивидуальны для каждого, — объясняет Кекелидзе.

Заниматься физкультурой

Стресс редко положительно влияет на человека, но соблюдение привычного режима снижает его негативное воздействие.

— Да, возможно, вы привыкли ходить в спортзал, а сейчас он закрыт. Но это не значит, что нужно совсем забросить занятия — делайте упражнения дома, по крайней мере, то, что можете. А если раньше не делали — самое время начать, потому что легкая физическая нагрузка тоже помогает снять напряжение, в том числе — психологическое, — подсказывает доктор.

Отвлекаться на приятные мелочи

Столько курсов бесплатных, столько книг опубликовали, заняться бы самообразованием. Но не получается. Почему?

— Под влиянием стресса не всегда получается переключиться. Сложный текст требует концентрации внимания, а сосредоточиться трудно. Выход — читать или смотреть что-то легкое, беседовать с людьми на отвлеченные темы — это называется вентиляция эмоций. Вовлекайте себя в позитивные эмоции — любимые книги, любимая музыка, — советует Зураб Кекелидзе.

Разработать экстренный план на случай ЧП

Самое страшное — неизвестность. Поэтому всем будет спокойней, если вы будете знать, как действовать в случае ЧП.

— Обсудите на семейном совете с родственниками, решите, что будете делать в экстренной ситуации. Это не землетрясение, когда нет времени обсудить действия. Приготовьте документы, чтобы не искать их. Продумайте, как вы разместитесь в квартире в случае, если кто-то заболеет, как будете соблюдать изоляцию, — говорит психиатр.

Не верить соцсетям

Читайте официальную информацию и не распространяйте слухи — это только усиливает панику.

Бонус: как уговорить пожилых родственников оставаться дома?

Говорите в то время, когда человек что-то делает, ест, в этот момент он отвлечен, поэтому критики будет меньше. Говорите медленно, спокойно, без напряжения. Когда человек чувствует напряжение, он автоматически выстраивает внутренний барьер и становится менее восприимчив. Подробнее о том, как говорить с пожилыми людьми о карантине, можно прочитать в нашем материале.

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