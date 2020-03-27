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Город Истории

Бедный Гуня. Благодаря необычному псу волонтеры смогли построить больницу для несчастных собак

Теперь собака без морды — талисман базы, на которой за последние 6 лет помогли тысячам брошенных животных

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Гуня, несмотря на свою особенность, живет полноценной собачьей жизнью и нашел свое место в стае

Гуня, несмотря на свою особенность, живет полноценной собачьей жизнью и нашел свое место в стае

На базе реабилитации животных в Кольцово нет собак с легкой судьбой. В кого-то стреляли, кто-то после черепно-мозговой травмы. Один пес попал сюда из лаборатории, где на нем испытывали лекарства. Животные оказываются здесь по разным причинам, но большинство — жертвы человеческой жестокости. Например, двух веселых дворняг привязали к дереву и оставили на голодную смерть. Сейчас в них сложно узнать тех истощенных и подавленных собак. Кроме экстренной помощи и лечения, подопечных базы учат заново доверять людям. Это главное, что они должны освоить, чтобы попытаться найти себе семью. Корреспонденты НГС сделали 10 душераздирающих кадров из больницы для бездомных животных и узнали историю амбассадора проекта, благодаря которому всё началось.

Руководитель базы реабилитации Анастасия Батуева с 2010 года занимается волонтерской деятельностью. Тогда животные, которые попадали к ней на кураторство, распределялись по платным передержкам.

Передержки выходили слишком дорогими, а качество ухода на них было невысоким

Передержки выходили слишком дорогими, а качество ухода на них было невысоким

— В 2013 году нашелся этот кусок земли, и за счет Гуни мы погасили кредит, который был взят на покупку двух участков, и выкупили еще два участка под базу. На Гуню был резонанс, и мы собрали большое количество денег, — вспоминает руководитель базы реабилитации.

Сейчас здесь около 40 собак. Все они ищут дом. Кроме Гуни — пса без пасти. Он местная достопримечательность.

Талисман проекта пес Гуня попал на базу 6 лет назад, недавно его поздравляли с юбилеем. Гуня — жертва человеческой жестокости. Подробнее историю удивительного пса с дыркой вместо морды НГС писал 6 лет назад.

— Топор, капкан, что это было — он не рассказывает. Но видно, что это воздействие извне. Его очень долго отлавливали, чтобы оказать помощь. Потому что после такого он, естественно, не готов был идти на контакт с человеком, — говорит Екатерина, волонтер.

Когда Гуню удалось поймать, стало понятно, что у него некроз тканей, а делать имплант не на что. Но пес смог приспособиться к жизни среди собак.

У животных нет такого понятия — инвалид

У животных нет такого понятия — инвалид

Волонтер рассказывает, что у Гуни есть своя территория для охраны и дама сердца. По словам Екатерины, здесь собаки живут как популяция, есть лидеры и скрытые лидеры.

У каждого жителя базы своя территория

У каждого жителя базы своя территория

— Гуня — лидер. Его физическое состояние заставляет быть лидером. Он всегда старается защищать свою территорию и собаку, которая живет рядом с ним. Но он никогда не будет провокатором. Потому что не может дать отпор, если вдруг случается спорная ситуация. Он приличный молодой человек, — описывает подопечного Екатерина.

В больницу для бездомных животных попадают не только взрослые собаки, но и щенки

В больницу для бездомных животных попадают не только взрослые собаки, но и щенки

Одно из ключевых направлений работы базы реабилитации животных в Кольцово — это бесплатные операции по контролю численности. На сегодня их уже проведено почти 1000.

Тут собаки могут оправиться от травм, социализироваться и найти новый дом

Тут собаки могут оправиться от травм, социализироваться и найти новый дом

Эти глаза смотрят прямо в душу

Эти глаза смотрят прямо в душу

— Единственный на сегодняшний день гуманный способ сокращения численности бездомных животных — это стерилизация и кастрация. Два раза в месяц мы проводим операционные дни, к нам приезжают ведущие хирурги ветеринарной клиники «Интерра» и также на волонтерских началах проводят операции. Здесь есть оборудованная операционная, — рассказывает Анастасия Батуева.

На базе можно пообщаться с животными. А еще привезти им корм и всегда необходимые расходники. Тут всегда нужна помощь

На базе можно пообщаться с животными. А еще привезти им корм и всегда необходимые расходники. Тут всегда нужна помощь

«Как не давать лакомства? Это не моя табличка»

«Как не давать лакомства? Это не моя табличка»

Кого чаще забирают?

— Это никак не зависит от породы, возраста и особенностей. Это история про адаптацию собаки и человека. Например, приезжают за щенком, а уезжают со взрослой собакой, о которой даже не задумывались, — говорит Катерина, волонтер базы.

Но отдают животных не всем. Ведь эти собаки уже один раз были преданы и обижены человеком

Но отдают животных не всем. Ведь эти собаки уже один раз были преданы и обижены человеком

Сотрудники базы реабилитации заключают договор, который защищает интересы питомца, и потом интересуются его судьбой.

Базе всегда нужны корма, медицинские и ветеринарные препараты, а также расходные материалы

Базе всегда нужны корма, медицинские и ветеринарные препараты, а также расходные материалы

Все собаки базы реабилитации в Кольцово стерилизованы и ищут дом. Если вы любите животных и хотите помочь воспитанникам базы, это можно сделать, купив корма, расходные материалы и лекарства.

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