Бедный Гуня. Благодаря необычному псу волонтеры смогли построить больницу для несчастных собак

Сейчас здесь около 40 собак. Все они ищут дом. Кроме Гуни — пса без пасти. Он местная достопримечательность.



Талисман проекта пес Гуня попал на базу 6 лет назад, недавно его поздравляли с юбилеем. Гуня — жертва человеческой жестокости. Подробнее историю удивительного пса с дыркой вместо морды НГС писал 6 лет назад.

— Топор, капкан, что это было — он не рассказывает. Но видно, что это воздействие извне. Его очень долго отлавливали, чтобы оказать помощь. Потому что после такого он, естественно, не готов был идти на контакт с человеком, — говорит Екатерина, волонтер.