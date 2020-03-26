«В больницах страшнее»: что происходит в торговых центрах Новосибирска, которые вот-вот могут опустеть

Новосибирск медленно погружается в карантин — многие офисные сотрудники перешли на удалёнку, школьные каникулы продлили до 12 апреля, вузы перевели студентов на дистанционное обучение. Временно прекратили работать театры, а горожане в панике сметают продукты с прилавков магазинов. Накануне вечером, 25 марта, президент выступил со спецобращением к нации — он объявил следующую неделю нерабочей и попросил всех сидеть дома. Правительство уже поручило региональным властям остановить работу всех развлекательных заведений — от кальянных и ночных клубов до кинотеатров. Но, несмотря на это, жизнь в торговых центрах Новосибирска пока по-прежнему бурлит — корреспонденты НГС поговорили с посетителями о том, почему они не боятся коронавируса и как будут развлекаться, если на следующей неделе в городе введут тотальный карантин.
Заходишь в любой торговый центр — и забываешь про страшные новости из мира коронавируса. Всё как и прежде — на каждом углу видишь школьников, залипающих в айфонах, с суматошным видом и огромными пакетами от магазина к магазину бегают девушки, которых всё так же сопровождают мужчины с обречённым и грустным взглядом. Люди в медицинских масках встречаются редко, и остальные посетители ТЦ посматривают на них с лёгким раздражением.
Работники ТЦ рассказывают, что покупателей в будние дни стало чуть меньше, а вот посетителей — нет. И всё из-за школьников, у которых каникулы.
— Закрыли школы, чтобы дети не общались, не разносили заразу. И что? Середина дня — они приходят в торговые центры и начинают носиться здесь, — раздражённо рассказывает работница ТЦ «Сибирский Молл» Екатерина. — Они раньше бегали по этажам и сейчас бегают. Их только больше стало. На улице холодно, дома скучно. Куда им ещё идти? Они приходят в торговые центры вместо того, чтобы учиться в школах.
По словам Екатерины, руководство ТЦ разговаривало с сотрудниками о том, что закрываться они пока не планируют. Но даже если придётся уйти на карантин, особо никто по этому поводу не переживает.
Дарья, продавщица ТЦ «Сибирский Молл»
— Я отношусь к этому как к маркетинговому ходу. И вообще не боюсь от слова совсем. Я не могу повлиять на то, закроют торговый центр или нет, значит, зачем на это обращать внимание? Закроют — закроют, не закроют — вообще всё равно. Я считаю, что закрывать — неправильно. По мне, лучше уж выпускать рекомендательные ролики, чтобы люди понимали, что да как, такая ситуация существует, она опасная для пожилых людей в возрасте 60+. Для остальных она является практически безопасной. А взять и ограничить всё остальное население при проведении досуга, покупок, а тем более работы... Я считаю, это несправедливо. Рекомендательные, познавательные видео должны существовать. Вы можете так делать или можете так не делать. Но не в принудительном порядке.
Алёна, домохозяйка
— Я в декрете, мне не страшно. В больницах бываю и там намного страшнее, чем тут. В больнице, особенно когда на тебя кашляют, больше вероятности заразиться коронавирусом. И вообще, я думаю, что он нас обойдёт. У меня муж кассиром работает в «Пятёрочке», тысячи людей пропускает. И ничего. Сегодня мы просто расписались, решили прогуляться. А так мы часто тут бываем. Мы и ребёнка водим с собой, не боимся ничего. Чего бояться? До сюда пока не дойдет. Мне всё равно, что у нас закроют, не закроют, я скоро в роддом поеду. С пеленками буду возиться всё равно. А так — в парке будем гулять, мы живем рядом с Березовой рощей.
Александр, артист
— Это же Сибирь, тут все проспиртованные снаружи и внутри. Я часто бываю в общественных местах. С друзьями каждый день куда-нибудь да ездим. По ателье, по торговым центрам. Если закроют? Сядем дома смотреть ужастики и будем с друзьями сами себя развлекать. Мы артисты пародийного жанра, так что мне с моими друзьями не может быть скучно.
Яра, парикмахер
— Мне кажется, больше суматохи навели. Я приехала сюда на учебу из Томска. У нас там вообще всё закрыли, у вас еще не так страшно. Хорошо хоть, учёбу нашу не отменили. Я парикмахер, на повышение приехала. Просто народ сейчас боится куда-нибудь выходить, клиентов у меня меньше стало. Если всё закроют, то будем развлекаться дома, на природу поеду. Хотя сейчас клещи, да? Ну, что-нибудь придумаю.
Александр, работник сферы промышленности
— Да не верю я в коронавирус этот. Очередной развод людей. Это моё мнение. Бизнес, деньги, лекарства, паника. Народ уже с ума сходит, даже гречку скупают. Я в это не верю, это обычная пневмония. Ничего не будут закрывать, это же куча денег, никто на это не пойдёт. А закроют — так дома буду или на дачу поеду. Никаких проблем не вижу.
Кристина, домохозяйка
— Я верю в коронавирус. Просто не боюсь почему-то, и все. Мне кажется, что я не заражусь. Почему-то уверена в этом. А так в моей жизни ничего не изменилось. И я не заметила, чтобы в городе что-то поменялось. Сегодня мы гуляем с мужем, как и всегда.
Дмитрий, коллектор
— Я с другом пришёл в торговый центр и боюсь. Мы вообще-то жизнью рискуем! Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Хотя мы не так часто ходим куда-то. Сегодня просто вышли погулять. Главное, чтобы после таких прогулок не пришлось дома сидеть. Хотя пока ещё никто не умер, конечно. Но главное, чтобы магазины не закрылись. Вот этого действительно боюсь, потому что я не закупался гречкой.
Недавно горожане поговорили с корреспондентом НГС о страхе перед коронавирусом, панике, запасах гречки и хороших новостях, которые тоже есть. Некоторые даже носят с собой спирт. Зачем? Читайте тут.