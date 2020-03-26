«В больницах страшнее»: что происходит в торговых центрах Новосибирска, которые вот-вот могут опустеть

Работники ТЦ рассказывают, что покупателей в будние дни стало чуть меньше, а вот посетителей — нет. И всё из-за школьников, у которых каникулы.



— Закрыли школы, чтобы дети не общались, не разносили заразу. И что? Середина дня — они приходят в торговые центры и начинают носиться здесь, — раздражённо рассказывает работница ТЦ «Сибирский Молл» Екатерина. — Они раньше бегали по этажам и сейчас бегают. Их только больше стало. На улице холодно, дома скучно. Куда им ещё идти? Они приходят в торговые центры вместо того, чтобы учиться в школах.