Прибираться отдельно в каждой комнате — неэффективно



Как мы прибираемся обычно? Сегодня я разберу завалы в спальне, завтра в гостиной, а на кухне и в ванной когда-нибудь потом. Оказывается, логичнее делать уборку не в определенном месте, а по категориям. Например, сейчас я прибираю косметику, потом бытовую химию, а следом одежду. Одежды много, поэтому и её можно разбить на категории:



рубашки, топы, футболки, свитера;

брюки и юбки;

платья, пиджаки;

нижнее белье;

шапки, перчатки, пояса, шарфы;

сумки;

обувь.

Начинать сортировку удобнее с одежды, для которой сейчас не сезон. Когда разберетесь с этой частью, можно переходить к той же категории одежды по сезону.



Непременно берите в руки каждую вещь. Вы уверены, что хотите носить это платье? На вешалке оно смотрелось отлично, а на вас? Вы сами себе в нём нравитесь? Если нет, то не жалейте потраченных денег. Пожалейте себя — ведь вы каждый раз тратите кучу времени, чтобы найти любимую вещь среди горы нелюбимых.



Отправлять старую одежду «на дачу» или в разряд домашней — опасная штука. Если на даче еще есть шанс вываляться в ней в грязи и сжечь не стирая, то дома такие свитера и штаны так и остаются лежать — просто на другой полке.

