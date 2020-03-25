Без туфель и клатчей: эксперты — о том, что будут носить во время пандемии и какие вещи перестанут покупать

По мнению стилиста Анны Ладан, пока рано говорить о моде на защитные костюмы. Если события будут развиваться в эту сторону, сначала появятся специальные перчатки и сапоги. Это логично, ведь вирусы остаются на ручках, выключателях, кнопках и перилах.



— Я думаю, получат развитие технологичные ткани, которые показывают изменение температуры тела. Также будут популярны ткани, которые можно дезинфицировать, а может быть и с антисептической пропиткой, — говорит эксперт.



Анна считает, что в ближайшее время люди перейдут к более осознанному потреблению и будут делать выбор в пользу функциональных и универсальных вещей. Скорее всего, многим понравится работать на удаленке, а значит, будет спрос на домашнюю одежду.



Что будет с производителями одежды?



— В Европе весенние коллекции уже провалились, потому что на момент выхода с карантина будет жарко и впору продавать летние коллекции. Многие показы круизных коллекций были отменены. ТЦ там закрыты, никто ничего не покупает, кроме продуктов, — говорит Анна.

