Без туфель и клатчей: эксперты — о том, что будут носить во время пандемии и какие вещи перестанут покупать

Ситуация вокруг пандемии коронавируса уже вряд ли кажется кому-то поводом для шуток. Многим понятно, что это явление заденет и повлияет на все сферы жизни. Производители одежды уже несут колоссальные убытки и экстренно пересматривают свой подход к тому, что предлагать покупателю в новых условиях. Кто-то пытается нажиться на панике, а кто-то, наоборот, уверен, что даже в непростое время важно быть индивидуальным и стильным. Мы поговорили с модницами, которые уже адаптировались к «масочной» моде, о реакции окружающих и спросили у экспертов, что будет с весенними коллекциями и многочисленными дизайнерами.
По мнению стилиста Анны Ладан, пока рано говорить о моде на защитные костюмы. Если события будут развиваться в эту сторону, сначала появятся специальные перчатки и сапоги. Это логично, ведь вирусы остаются на ручках, выключателях, кнопках и перилах.
— Я думаю, получат развитие технологичные ткани, которые показывают изменение температуры тела. Также будут популярны ткани, которые можно дезинфицировать, а может быть и с антисептической пропиткой, — говорит эксперт.
Анна считает, что в ближайшее время люди перейдут к более осознанному потреблению и будут делать выбор в пользу функциональных и универсальных вещей. Скорее всего, многим понравится работать на удаленке, а значит, будет спрос на домашнюю одежду.
Что будет с производителями одежды?
— В Европе весенние коллекции уже провалились, потому что на момент выхода с карантина будет жарко и впору продавать летние коллекции. Многие показы круизных коллекций были отменены. ТЦ там закрыты, никто ничего не покупает, кроме продуктов, — говорит Анна.
По мнению эксперта, прогнозировать, как будет развиваться ситуация, сложно.
— Это зависит в большей степени от того, как будет обстоять ситуация с вирусом в России. Если будет долгий карантин, то про одежду для офиса, свиданий, ресторанов и мероприятий как таковую думать никто не будет, не нужна будет нарядная обувь, бижутерия и сумочки на выход. Спрос будет на комфортную и красивую одежду для дома и прогулок на улице. Сегмент люкс сильно просядет, — объясняет стилист.
Корреспонденты НГС собрали модниц, которые уже нашли альтернативу обычным медицинским маскам и спросили их мнения — станет маска модным аксессуаром и уместно ли это сейчас.
Галина Пан, 27 лет, парикмахер-стилист
— Идею с такой маской мы воплотили вместе с фотографом Юлией Цезарь. Маски скоро станут аксессуаром, даже если это звучит не совсем уместно, но зато безопасно. Есть категория людей, которые до сих пор думают, что пока коронавирус не добрался до их семей, то он не существует. Если эти люди хотя бы в качестве аксессуара наденут маску — это уже хорошо.
По моим прогнозам, маски однозначно скоро войдут в моду, так как сейчас эксплуатируются по полной программе. Люди пытаются сделать неотъемлемый элемент защиты модным аксессуаром — что же в этом плохого? Ничего. Ведь во всем надо искать прекрасное и проявлять свою индивидуальность, — считает Галина.
Александра Мельцаева, 23 года, визажист
— Я сделала маску в поддержку челленджа #бьюти_защита от Феликса Штейна. В повседневной жизни такая маска для меня кажется не очень практичной, хотя она полностью выполняет свои защитные функции.
Я сама в жизни ношу обычную медицинскую маску, совершенно наплевав на сочетание с одеждой, главное — защита. Люди реагируют нормально, у нас большинство населения сейчас ходит в маске, все понимают ситуацию и не хотят лишний раз рисковать. Кстати, как говорят врачи, обычные медицинские маски не особо помогают, помогают респираторы ffp2, ffp3.
Мода на маски — сейчас это вынужденная мера. Я за то, чтобы превращать обыденные вещи в нечто стильное и уникальное. Но я против, когда на товарах первой необходимости пытаются навариться. Одно дело, когда маска ручной работы из дорогостоящих материалов с качественной фурнитурой — такая маска априори не может стоить дёшево. Но когда это обычная маска из аптеки за 5 рублей с логотипом бренда продаётся за 1500 рублей — это бред.
Анна, работает в сфере красоты
— На данный момент, в условиях паники, маска — только необходимость. Я не ношу любые маски, только японскую «Питта» либо медицинскую. В условиях пандемии и высокой смертности в мире считаю неуместным делать средство защиты модным аксессуаром, тем более что на всякие нашивки в виде страз и бусин легко цепляется вирус и живет несколько дней.
Ксения Макарева, фитнес-тренер
— Все началось с того, что в аптеках пропали маски, и мы решили сшить. Сшили сначала одну, и мне понравилось, как она вписалась в мой образ. Я выложила видео в Instagram, и посыпались злые комментарии о том, что маска не предохраняет от вируса. Я себя в ней чувствую комфортней — лицо не трогаю, а без маски постоянно касаюсь лица без причины. В нынешней ситуации с вирусом этого как раз делать нельзя, поэтому маска мне в помощь. Я попросила сшить мне ещё маски, разные, вошла во вкус и теперь очень жалею о том, что у меня не было маски месяц назад, когда я делала косметические процедуры и прятала после них лицо.
Кристина Бондарева, свой магазин одежды
— Несомненно, это стало трендом 2020 года, неотъемлемый аксессуар. Сейчас огромное разнообразие масок: по цвету, по дизайну. Маску все равно придётся носить, так почему бы не выделиться и не купить маску, которая тебе по душе и подходит к твоему образу.
Когда люди видят меня на улице в маске, часто интересуются, где я ее приобрела, и улыбаются, так как у меня позитивная розовая маска и нет намёка на негатив. Если болеть, то болеть красиво. Любящая себя девушка, даже больная, дома будет выглядеть на все 100%. Самое главное — это заниматься спортом и пить витамины, и тогда вам никакие вирусы не страшны.
Софья Калинина, владелица шоурумов White и Yellow, прокомментировала концептуальные снимки:
— Мы решили сделать эту съёмку для магазина White — он более радикальный и молодёжный. Смысл фото не в том, чтобы хайпануть на коронавирусе, нет, это, наоборот, высмеивание уже создавшегося хайпа вокруг эпидемии, который создали не бренды, а СМИ. По сути, это как сатира над сатирой, горькая усмешка над ситуацией.
Мне импонирует то, что мировые бренды быстро среагировали — у Chanel, Louis Vuitton и других модных домов уже появились маски. Стритстайлеры и стрит-блогеры используют их в своем образе — это прикольно, актуально. Мода всегда была отражением того, что происходит в мире, и я считаю, что это правильно и закономерно.