Спасут ли ипотечные каникулы по коронавирусу людей



Кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ и главный экономист кредитного управления банка «Акцепт» Андрей Муравьёв уверен — пик заражения вирусом не пройден и даже ещё не наступил. Он рассказал, что в банках считается, что на случай потери основного дохода или форс-мажора у заёмщика должна быть финансовая подушка, которая позволит погашать взятые на себя кредитные обязательства три месяца.



— Хватит ли трех месяцев для того, чтобы ситуация вернулась хотя бы на конец 2019 года? Однозначно нет. Поэтому трехмесячного срока будет недостаточно для того, чтобы заемщики восстановили свою платежеспособность вследствие восстановления работы и бизнеса. Бизнес за три месяца свои обороты не восстановит по той причине, что кризис еще не пройден — ни экономический, ни эпидемиологический, — рассуждает Андрей Муравьёв.



По его словам, безработица будет увеличиваться, причем не только потому, что сокращать людей будут работодатели. Кто-то уйдет с работы сам, побоявшись риска для здоровья — например, продавцы на рынках, в кофейнях и торговых центрах.



— Новосибирск — торговый город, а как раз по сфере торговли сейчас и будет нанесен самый основной удар с возможным закрытием торговых центров и мест массового скопления людей. Возможно, до нас это не дойдет, но в Москве и Санкт-Петербурге эти меры приняты. При ухудшении медицинской ситуации, конечно, у нас закроют и бани, и центры, и фитнес-центры, и всё. Поэтому, конечно, безработица будет, — не сомневается доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ.



Работодатели, считает он, будут по-разному подходить к оптимизации персонала. Увольнения и сокращения — это крайняя стадия. Но возможен уход на чистый оклад, будут списываться все премии, все бонусы, дополнительные выплаты.



— Ты не уволен, но это не означает, что финансовое состояние осталось прежним. Доход будет сокращаться. Но, несмотря на такой пессимистичный взгляд, я уверен, что действия Центрального банка и властей будут корректироваться в зависимости от глубины проблемы. Чем глубже будет кризис, тем больше будет расширен пакет предлагаемых мер, — заключает Андрей Муравьёв.



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