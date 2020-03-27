25 марта Владимир Путин в своём экстренном обращении к стране из-за коронавируса попросил предусмотреть возможность кредитных каникул как по потребительским, так и по ипотечным займам. По мнению президента, если месячный доход человека резко сократился — на 30% и больше, то у него должно быть право временно приостановить обслуживание долга и пролонгировать его. До этого Центробанк уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям помогать реструктурировать долги заёмщикам, которые заболеют коронавирусной инфекцией. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала, какие банки готовы к ипотечным каникулам из-за коронавируса и коснётся ли это тех новосибирцев, кто не заболеет, но потеряет из-за эпидемии работу.
На какие уступки готовы лидеры ипотеки
Два лидера ипотечного рынка — Сбербанк и ВТБ — заявили о готовности помогать людям, заболевшим коронавирусом. Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев, если из-за карантина на предприятии у человека возникнут сложные финансовые обстоятельства, то в банке готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, а в случае жилищных кредитов — предложить ипотечные каникулы, которые предусмотрены по закону. Те, кто оказался взаперти из-за карантина, могут подать заявку на реструктуризацию онлайн, на сайте банка.
Сбербанк изучает рекомендации Центробанка и в случае необходимости обещает оперативно принять дополнительные меры в связи с пандемией COVID-19.
ВТБ сообщил о планах предоставить кредитные каникулы сроком до трех месяцев пострадавшим от коронавируса заемщикам — в банке уже разработали комплекс мер по поддержке, но детали и сроки запуска инициативы объявят до конца марта. Среди мер в ВТБ перечислили отсрочку платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
— Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ — таким, например, как ипотечные каникулы, — добавили в пресс-службе банка ВТБ по СФО.
Другие банки о спецпрограммах по карантину
Альфа-Банк запустит программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса в середине апреля 2020 года. Она дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин. Как подчеркивают в банке, программа «Кредитный карантин» будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам.
— Мы оцениваем не только прямой ущерб от распространения вируса, но и его долгосрочный, более широкий экономический эффект. Поэтому действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов, — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Воспользоваться программой можно будет без посещения банка — через мобильное приложение, чат или с помощью звонка в контакт-центр.
В Абсолют Банке также обещают пойти навстречу пострадавшим от коронавируса прямо или косвенно — через интернет-банк или мобильное приложение.
— Клиенты могут воспользоваться специальной программой реструктуризации кредита, если их финансовое положение станет хуже из-за ухода в неоплачиваемый отпуск, потери дохода из-за приостановления деятельности предприятия, а также при утрате трудоспособности из-за болезни или карантина. Конечно, все это должно быть подтверждено документально (например, больничным, приказом о переводе сотрудников в неоплачиваемый отпуск и так далее). В этом случае можно получить так называемые кредитные каникулы по уплате основного долга и процентов на срок до 3 месяцев, — прокомментировал Александр Ким, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске.
В Райффайзенбанке сообщили, что рассматривают все обращения клиентов, связанные со сложностями в погашении кредитов, в индивидуальном порядке.
Кто готов ждать полгода
По словам президента и председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, сейчас основной инструмент поддержки клиентов — физических лиц, предлагаемый банком, — правительственная программа ипотечных каникул. В рамках этой программы заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (например, потеря работы или кормильца), могут рассчитывать на приостановку выплат на срок до полугода. Михаил Задорнов добавил, что сейчас банк разрабатывает дополнительный инструмент, который позволит получить отсрочку по кредиту тем клиентам, которые серьезно заболели и оказались в изоляции.
В банке «Левобережный» рассказали, что работают по программе реструктуризации ипотечных кредитов, которая предусматривает ипотечные каникулы на срок до 6 месяцев для заемщиков, которые оказались в сложной финансовой ситуации, в неё включены и люди с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией.
— Также в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком — физическим лицом — обязательств по договору банк не будет обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика, — прокомментировала заместитель начальника управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Евгения Гречихина.
Кто ещё имеет право на ипотечные каникулы
С 31 июля 2019 года ипотечные заемщики получили право на ипотечные каникулы до 6 месяцев, если подтвердят банку сложную жизненную ситуацию. Выплаты по ипотечному кредиту на это время приостановят или уменьшат. Для этого, по данным Сибирского ГУ Банка России, достаточно подать в банк заявление с требованием предоставить такие каникулы и приложить к нему подтверждающие документы. Воспользоваться льготой можно при одновременном соблюдении четырех условий: ипотека оформлена на единственное жилье заемщика, кредит не более 15 миллионов рублей, условия договора не менялись и заемщик попал в сложную ситуацию, из-за которой его доходы резко сократились.
В целом по стране во втором полугодии 2019 года в топ-30 ипотечных банков поступило больше 15 тысяч требований о предоставлении ипотечных каникул. 63 % были удовлетворены.
Внимательно изучите 5 ситуаций, которые дают право на ипотечные каникулы.
Спасут ли ипотечные каникулы по коронавирусу людей
Кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ и главный экономист кредитного управления банка «Акцепт» Андрей Муравьёв уверен — пик заражения вирусом не пройден и даже ещё не наступил. Он рассказал, что в банках считается, что на случай потери основного дохода или форс-мажора у заёмщика должна быть финансовая подушка, которая позволит погашать взятые на себя кредитные обязательства три месяца.
— Хватит ли трех месяцев для того, чтобы ситуация вернулась хотя бы на конец 2019 года? Однозначно нет. Поэтому трехмесячного срока будет недостаточно для того, чтобы заемщики восстановили свою платежеспособность вследствие восстановления работы и бизнеса. Бизнес за три месяца свои обороты не восстановит по той причине, что кризис еще не пройден — ни экономический, ни эпидемиологический, — рассуждает Андрей Муравьёв.
По его словам, безработица будет увеличиваться, причем не только потому, что сокращать людей будут работодатели. Кто-то уйдет с работы сам, побоявшись риска для здоровья — например, продавцы на рынках, в кофейнях и торговых центрах.
— Новосибирск — торговый город, а как раз по сфере торговли сейчас и будет нанесен самый основной удар с возможным закрытием торговых центров и мест массового скопления людей. Возможно, до нас это не дойдет, но в Москве и Санкт-Петербурге эти меры приняты. При ухудшении медицинской ситуации, конечно, у нас закроют и бани, и центры, и фитнес-центры, и всё. Поэтому, конечно, безработица будет, — не сомневается доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ.
Работодатели, считает он, будут по-разному подходить к оптимизации персонала. Увольнения и сокращения — это крайняя стадия. Но возможен уход на чистый оклад, будут списываться все премии, все бонусы, дополнительные выплаты.
— Ты не уволен, но это не означает, что финансовое состояние осталось прежним. Доход будет сокращаться. Но, несмотря на такой пессимистичный взгляд, я уверен, что действия Центрального банка и властей будут корректироваться в зависимости от глубины проблемы. Чем глубже будет кризис, тем больше будет расширен пакет предлагаемых мер, — заключает Андрей Муравьёв.
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