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Век не видели: угадайте, что было в знакомых местах Новосибирска 100 лет назад (будет непросто)

Мы выбрали несколько мест правобережья, которые изменились до неузнаваемости

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Центр Новосибирска перестроен, конечно, кардинально, и догадаться, что было на месте того или другого дома, сложно

Центр Новосибирска перестроен, конечно, кардинально, и догадаться, что было на месте того или другого дома, сложно

Новосибирск меняется так стремительно, что уследить за ним иногда сложно — особенно в перспективе. Даже купеческие кварталы тихого центра, которые были здесь, кажется, всегда и всегда будут, век назад выглядели совершенно иначе, а на месте любимых сталинок были совершенно неожиданные постройки. Сможете ли вы отгадать, что сменили бизнес-центры и уютные дворы и где раньше проходила железная дорога?

Начнём с простого, о чём вы наверняка знаете. Эта стройка на улице Чаплыгина — одна из самых скандальных в Новосибирске. Участок, на котором её ведут, стоил поста губернатору Василию Юрченко. А что здесь было до скандалов и, собственно, стройки?

Начнём с простого, о чём вы наверняка знаете. Эта стройка на улице Чаплыгина — одна из самых скандальных в Новосибирске. Участок, на котором её ведут, стоил поста губернатору Василию Юрченко. А что здесь было до скандалов и, собственно, стройки?

    Ещё одно довольно известное здание в центре — на Чаплыгина, 75. Сегодня оно административное, но справочники не дают информации о том, кто его занимает (подсказкой могут стать разве что то и дело встречающиеся рядом с ним люди в форме). В каталоги памятников Новосибирска оно вошло с другим назначением — каким?

    Ещё одно довольно известное здание в центре — на Чаплыгина, 75. Сегодня оно административное, но справочники не дают информации о том, кто его занимает (подсказкой могут стать разве что то и дело встречающиеся рядом с ним люди в форме). В каталоги памятников Новосибирска оно вошло с другим назначением — каким?

      Сегодня на довольно тихой улице Революции, 4/1 находится небольшой бизнес-центр, но 100 лет назад здесь кипела жизнь, а здание, которое здесь находилось, было одним из самых важных в молодом городе. Что это было за здание?

      Сегодня на довольно тихой улице Революции, 4/1 находится небольшой бизнес-центр, но 100 лет назад здесь кипела жизнь, а здание, которое здесь находилось, было одним из самых важных в молодом городе. Что это было за здание?

        Вопрос посложнее. Это здание Дома актёра на улице Серебренниковской, 35 — многие его знают и наверняка бывали внутри. Между тем в прошлом веке у здания было совсем другое, далёкое от высокого искусства назначение — какое?

        Вопрос посложнее. Это здание Дома актёра на улице Серебренниковской, 35 — многие его знают и наверняка бывали внутри. Между тем в прошлом веке у здания было совсем другое, далёкое от высокого искусства назначение — какое?

          Этот бизнес-центр на Коммунистической, 35 — тоже перестроенное дореволюционное здание. Что здесь было в начале 1900-х?

          Этот бизнес-центр на Коммунистической, 35 — тоже перестроенное дореволюционное здание. Что здесь было в начале 1900-х?

            Стоквартирный дом, шедевр Андрея Крячкова и один из самых узнаваемых домов города, разумеется, тоже был здесь не всегда. В конце 1890-х годов на этом месте работала одна из самых важных городских (на тот момент — поселковых) служб. Какая?

            Стоквартирный дом, шедевр Андрея Крячкова и один из самых узнаваемых домов города, разумеется, тоже был здесь не всегда. В конце 1890-х годов на этом месте работала одна из самых важных городских (на тот момент — поселковых) служб. Какая?

              О том, что на площади Кондратюка был сад «Альгамбра», многие новосибирцы хорошо знают (хотя где именно, вряд ли ответят точно). Но кроме сада, здесь было и другое место для отдыха горожан — аккурат на его месте построена часть дома по улице Димитрова, 17.

              О том, что на площади Кондратюка был сад «Альгамбра», многие новосибирцы хорошо знают (хотя где именно, вряд ли ответят точно). Но кроме сада, здесь было и другое место для отдыха горожан — аккурат на его месте построена часть дома по улице Димитрова, 17.

                Ещё один открыточный вид: «ворота» в Октябрьский район, створ Октябрьской магистрали. Сама магистраль появилась только в 1960-х, и там, где сегодня начинается её проезжая часть, раньше находилось именно это учреждение.

                Ещё один открыточный вид: «ворота» в Октябрьский район, створ Октябрьской магистрали. Сама магистраль появилась только в 1960-х, и там, где сегодня начинается её проезжая часть, раньше находилось именно это учреждение.

                  Мэрия — здание, конечно, важное, но сто лет назад люди сюда стремились куда охотнее, чем сейчас. Всё потому, что здесь было… что?

                  Мэрия — здание, конечно, важное, но сто лет назад люди сюда стремились куда охотнее, чем сейчас. Всё потому, что здесь было… что?

                    Вопрос позаковыристее. Сегодня этот угол встречает приезжающих в Новосибирск поездом гостей россыпью банков. А что здесь было в прошлом веке?

                    Вопрос позаковыристее. Сегодня этот угол встречает приезжающих в Новосибирск поездом гостей россыпью банков. А что здесь было в прошлом веке?

                      Двор домов кооператива «Печатник» — эдакий тихий оазис в самом центре города. Изначально эта часть города задумывалась как кварталы-сады, но сохранить удалось только один. А до его создания здесь, как ни странно, работал завод. Что он производил?

                      Двор домов кооператива «Печатник» — эдакий тихий оазис в самом центре города. Изначально эта часть города <a href="https://news.ngs.ru/more/50076273/" class="_" target="_blank">задумывалась как кварталы-сады</a>, но сохранить удалось только один. А до его создания здесь, как ни странно, работал завод. Что он производил?

                        Самый замороченный вопрос — для истинных знатоков городской истории. Это административное здание находится на улице Декабристов, 251 не многим знакомо. Если присмотреться к нему на карте, можно догадаться, рядом с чем оно было построено.

                        Самый замороченный вопрос — для истинных знатоков городской истории. Это административное здание находится на улице Декабристов, 251 не многим знакомо. Если присмотреться к нему на карте, можно догадаться, рядом с чем оно было построено.

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