Век не видели: угадайте, что было в знакомых местах Новосибирска 100 лет назад (будет непросто)

Новосибирск меняется так стремительно, что уследить за ним иногда сложно — особенно в перспективе. Даже купеческие кварталы тихого центра, которые были здесь, кажется, всегда и всегда будут, век назад выглядели совершенно иначе, а на месте любимых сталинок были совершенно неожиданные постройки. Сможете ли вы отгадать, что сменили бизнес-центры и уютные дворы и где раньше проходила железная дорога?