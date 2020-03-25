Алексей оставил Toyota Land Cruiser Prado во дворе дома, а когда вернулся, обнаружил рядом кирпич, упавший с крыши здания, а на капоте — сквозную пробоину. Автомобилист вызвал полицию и сотрудников УК, а также раздобыл запись, сделанную свидетелем. Однако добиться компенсации он пока не может: управляющая компания отказывается платить. Мы спросили экспертов, как заставить её отвечать, и оказалось, что строптивость УК может выйти ей боком.
Алексей рассказывает, что после обнадёживающего начала дело застопорилось:
— Полиция зафиксировала повреждения, выдала документы и сказала: мы со своей стороны сделали всё, что могли. Женщина, которая засняла последствия сразу после удара, теперь утверждает, мол, ничего не видела. Управляющая компания в резкой форме заявляет, что ничего платить не будет.
Автоюрист Лев Воропаев считает, что поведение УК вполне обычно: они крайне редко признают вину без суда. Но сначала, считает он, разумно направить в адрес УК досудебную претензию.
— Я бы попробовал действовать в рамках закона о защите прав потребителей, потому что управляющая компания предоставляет услуги. И в данном случае предоставляет их некачественно, — поясняет он. — Применимость этого закона зависит от обстоятельств, но если случай подходящий, у такого подхода есть плюсы.
Так, если в общем случае с управляющей компании можно взыскать только сумму ущерба, то по закону о защите прав потребителей — ещё и штраф, пени и неустойку.
— В результате выплата увеличится в полтора раза или более, потому что штраф по закону составляет половину от суммы ущерба, — поясняет юрист. — К этому можно добавить моральный вред.
Если добровольно урегулировать вопрос управляющая отказывается, следующий этап — гражданский иск в суд. Шансы выиграть процесс достаточно высоки, но есть пара нюансов.
— Чаще всего управляющие ссылаются на то, что автомобиль стоял в неположенном месте, и это важно. Если машина запаркована на газоне, где её в принципе не должно быть, суд может отказать в возмещении ущерба, — говорил Лев Воропаев.
Разногласия может вызвать размер ущерба, правда, ситуация улучшилась: во-первых, Конституционный суд разъяснял, что компенсацию нельзя снижать на степень износа транспортного средства, во-вторых, при оценке по разным методикам разница не должна быть более 10%. То есть ситуаций, когда насчитывали в 10 раз больше или меньше реального, стало меньше.
— В основном эксперты используют единую методику, которая применяется для расчётов по ОСАГО, — объясняет Лев Воропаев. — Экспертизу делает автовладелец, а если управляющая не согласна с размером ущерба, может быть назначена дополнительная судебная экспертиза. В любом случае разброс сумм стал значительно меньше.