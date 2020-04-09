«Запрещает ей выходить из квартиры»: родственники спасают сибирячку от собственного мужа

Семья 45-летней Оксаны уже больше года пытается спасти её от мужа-тирана Александра, который не разрешает ей выходить из квартиры и контролирует телефонные звонки. Любое возражение он воспринимает как личное оскорбление и «наказывает» жену. Родственники обращались в полицию, но Оксана из-за страха перед мужем отказалась от помощи со стороны. Корреспондент НГС Алёна Истомина узнала у психотерапевта, работающего с жертвами абьюзеров, как правильно и безболезненно выйти из зависимых отношений и почему жалость к партнёру — это плохо.
«Посадил на цепь»
Оксана с Александром живут вместе уже больше 20 лет, воспитывают двоих детей. Родственники со стороны Оксаны всегда замечали странности в поведении зятя. В первую очередь — жестокие шутки по отношению к жене и детям.
— Сидим вместе, ни с того ни с сего у него что-то там переклинивает, и он говорит младшему сыну: «Я и твой брат такие красивые, а ты урод. В кого ты такой родился?». Начинает смеяться, говорить про кривой нос и о том, что с ним ни одна девушка встречаться не будет. Всё сопровождается отборным матом. И он ребёнка доводит до истерики. Ребёнок плачет, а он этим наслаждается, испытывает такое удовольствие, будто заряжается этим. Это необъяснимо. И таких ситуаций множество.
К жене — куча претензий — от непомытой посуды до «неправильной» укладки. А в последнее время еще и тотальный контроль — куда и в чём пойти, запрет на любое общение с семьёй.
— Постоянно угрожает тем, что выгонит её и детей, всё заберёт, — рассказывает Игнат, брат Оксаны. — Он изолировал и запугал её до такой степени, что она даже не может позвонить по телефону. Сейчас это уже последняя стадия какая-то. Он её посадил на цепь. Она спокойно не передвигается даже по квартире. Любое движение неправильное — это всё, террор. Любое слово против его воли — это для сестры погибель.
Несколько раз Оксана звонила брату со слезами, что муж её чуть ли не убивает. Игнат приезжал сам, вызывал полицию. Но когда всё устаканивается, то Оксана отказывается писать заявление на супруга.
В начале года похожая история в Новосибирске обернулась трагедией — Рустам Фатуллаев убил свою беременную девушку Наталью Чернышёву. До этого Рустам полгода систематически избивал девушку и жил за её счёт, он мог жестоко наказать Наталью за опоздание с работы. Погибшая так сильно боялась сожителя, что оставила его в своей квартире и сбежала к случайному знакомому. После этого Рустам выследил и убил Наталью.
Мужчине легко «задавить» женщину, если у неё нет друзей
По словам телесно-ориентированного психотерапевта Татьяны Надточей, женщин в таких отношениях удерживают самые разные страхи. Страх остаться одной, страх мести со стороны мужчины.
— А с другой стороны — есть такое понятие как стокгольмский синдром. Когда жертва начинает оправдывать своего тирана и любить. Уйти на самом деле очень сложно. Это психологическая работа, — объясняет Татьяна Надточей.
Взять человека за руку и увести от домашнего тирана не получится. Любые агрессивные нападки близких на тему «посмотри, с кем ты живёшь» приведут к тому, что женщина начнёт защищать своего мужчину и доказывать всем, что «он хороший».
— Должно быть мягкое взаимодействие, определённый доверительный разговор, — говорит психотерапевт. — Важна поддержка друзей, тех, кто знает об этом. Часто про насилие не рассказывают, многие женщины об этом просто молчат. Никто, кроме них, не знает. Для знакомых они из-за всех сил поддерживают красивую картинку — мужчина рядом, мужчина молодец, заботится, финансово обеспечивает, детьми занимается. То, как он относится к женщине, упускается из внимания. И женщины об этом не говорят. Найти доверенных друзей — это то, что женщина может сделать самостоятельно. Поддержка очень нужна, потому что, когда женщина одна, мужчине с таким вектором очень легко задавить обратно любой её импульс.
Уйти невозможно остаться
Если разговоры помогли, и жертва признаёт и осознаёт необходимость разрыва, то необходимо подключать специалистов, которые работают с абьюзерством.
— Самостоятельно уйти невозможно, особенно если это продолжалось длительное время, — объясняет психотерапевт. — Необходимо потихоньку учиться выстраивать свои личные границы, без специалистов с этим справляются единицы. Должна быть или высокая степень осознанности, или просто чтобы у человека произошла какая-то ситуация, которая бы встряхнула. Например, моментом прозрения может стать момент, когда абьюзер перешёл от эмоционального насилия к рукоприкладству. После такого у женщины на эмоциональной волне может появиться ресурс, чтобы выйти из таких отношений.
В Новосибирске есть центры и благотворительные организации, куда могут обратиться женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — Областной центр социальной помощи семьи и детям «Радуга», кризисный центр «Надежда», центр для одиноких матерей «Голубка», всестороннюю поддержку оказывает Российский Красный Крест и другие. В случае, когда абьюзер настроен агрессивно, то жертву насилия лучше всего спрятать на некоторое время.
— Можно обратиться на любой телефон доверия, там помогут и сориентируют, — советует Татьяна Надточей. — В такой ситуации главное — не выбирать специалиста, а уже делать что-то.
«Кому ты нужна такая, кроме меня?»
Даже если женщине удалось вырваться из таких отношений, важно помнить, что на восстановление и возвращение к нормальной жизни необходимо время. Любые отношения с агрессивными мужчинами давят на самооценку.
— Обычно абьюзеры формируют мышление женщины таким образом, что да, ты умная, у тебя хорошая карьера, но ничего сверхъестественного в этом нет, — объясняет специалист. — Хотя на самом деле карьера может быть невероятной. Такие мужчины подрывают уверенность в своих силах. И это ключевой момент, почему женщинам тяжело выйти из таких отношений. Женщина верит, что, кроме вот этого мужчины, она никому не нужна. Просто когда мужчина, к которому есть определённый трепет, говорит унижающие вещи, что он единственный, кто может взять тебя со всеми особенностями, женщины верят. Потому что желание близких отношений — оно всегда есть. И даже когда человек нарушает границы и говорит неприятные вещи — даже в этом случае не всегда женщины признают, что это плохо.
Легче всего уйти от абьюзера в самом начале отношений, когда ещё не сформировалась плотная связь. Будущего эмоционального насильника в отношениях легко вычислить по нескольким признакам — жёсткий контроль, обидные слова, моменты агрессии, за которыми потом следуют извинения и медовый месяц, жалость к партнёру и отсутствие сексуального влечения к избраннику.
— Всё происходит аккуратно, постепенно, — объясняет Татьяна Надточей. — Сначала принижаются достижения, начинаются укоры. Сначала всё мягко и по-доброму. Потом появляются чёткие инструкции — где ты, с кем ты. Мужчина требует полный отчёт. У женщины появляется ощущение, что постоянно перед партнёром необходимо извиняться. Постоянное отслеживание в мыслях — как сказать, чтобы было помягче, чтобы мужчина не обиделся.
Абьюзеры часто говорят о том, что женщина «неправильно поняла». Они обнуляют момент агрессии, нетипичного поведения тем, что он имел в виду другое, «такого я никогда не говорил, этого никогда не делал», женщина не так истолковала его поведение и слова, мужчина имел в виду совсем другое.
«В речи они часто используют обидные слова, «ты у меня такая дурочка» — сначала шутя, а потом переходят в грубую форму общения»
Татьяна Надточей
— Цикл постоянно повторяется. Начинает нарастать напряжение, затем момент словесной или физической агрессии, всплеск негатива накопившегося, а после этого извинения, супер-романтическая обстановка, медовый месяц. «Мне так жаль», «Я такой дурак», «Как я мог это сделать», — рассказывает психотерапевт. — Какое-то время продолжается период доброты. Часть цикла, которая добрая, мягкая и романтичная, становится всё короче и короче. Очень часто могут появляться моменты наказания за недостойное поведение — если ты так сделала, я не дам тебе денег, я не буду с тобой разговаривать.
Из-за этого может пропасть сексуальное влечение к партнёру — и это один из важных признаков, на который стоит обратить внимание. Отсутствие желания — это однозначный сигнал того, что пора уходить.
— Во всей этой истории, как бы себя ни вёл партнёр, женщина испытывает к нему чувство жалости, — подчёркивает психотерапевт. — Рассуждает о том, что он пострадал в жизни, что у него было тяжёлое детство. Оправдывает, сопереживает, жалеет его. Может, действительно, всё так и есть, и партнёр сам пережил эмоциональное насилие в детстве. Но насколько это экологично по отношению к себе? Находиться рядом с человеком, который выплёскивает свою агрессию на близких?
Важно знать, что домашнее насилие может перерасти в преступление — НГС недавно вспомнил самые страшные убийства, которые совершали мужчины-агрессоры — ревнивые сибиряки топили жён и взрывали их автомобили, и угрожали топором тем, кого подозревали в связи с их возлюбленными.