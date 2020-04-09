«Запрещает ей выходить из квартиры»: родственники спасают сибирячку от собственного мужа

«Посадил на цепь»

Оксана с Александром живут вместе уже больше 20 лет, воспитывают двоих детей. Родственники со стороны Оксаны всегда замечали странности в поведении зятя. В первую очередь — жестокие шутки по отношению к жене и детям.

— Сидим вместе, ни с того ни с сего у него что-то там переклинивает, и он говорит младшему сыну: «Я и твой брат такие красивые, а ты урод. В кого ты такой родился?». Начинает смеяться, говорить про кривой нос и о том, что с ним ни одна девушка встречаться не будет. Всё сопровождается отборным матом. И он ребёнка доводит до истерики. Ребёнок плачет, а он этим наслаждается, испытывает такое удовольствие, будто заряжается этим. Это необъяснимо. И таких ситуаций множество.

К жене — куча претензий — от непомытой посуды до «неправильной» укладки. А в последнее время еще и тотальный контроль — куда и в чём пойти, запрет на любое общение с семьёй.

— Постоянно угрожает тем, что выгонит её и детей, всё заберёт, — рассказывает Игнат, брат Оксаны. — Он изолировал и запугал её до такой степени, что она даже не может позвонить по телефону. Сейчас это уже последняя стадия какая-то. Он её посадил на цепь. Она спокойно не передвигается даже по квартире. Любое движение неправильное — это всё, террор. Любое слово против его воли — это для сестры погибель.