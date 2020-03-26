Где именно у парка нашлось место для стройки



На площади Райсовета, 3 снесли несколько 1–2-этажных административных зданий — читатели НГС заметили строительную технику и посетовали, что паспорта у стройки до сих пор нет. В пресс-центре мэрии пояснили, что пока с заявлением на выдачу разрешения на строительство в этом месте никто не обращался. По данным публичной кадастровой карты, земельный участок площадью 6 652 кв. м отведен под высотную застройку. Его кадастровая стоимость оценивается в 39 миллионов 140 тысяч рублей.

Что здесь было и кто владеет землей сейчас



Как до сих пор указано в справочнике 2ГИС, в снесенном здании находится торговый дом «Маслосыродел». На сайте компании указано, что они торгуют сырами, сливочным маслом и сухим молоком. Сейчас по указанным там телефонам никто не отвечает. По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», с требованием признать торговый дом банкротом намерен обратиться в суд кредитор Александр Карев. Всего у «Маслосыродела» 10 исков за неисполнение договоров поставки и купли-продажи на общую сумму 2 миллиона рублей.

