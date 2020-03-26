Парк Кирова в Новосибирске переживает всплеск интереса застройщиков. На границе зеленой зоны в марте снесли старые здания торгового дома «Маслосыродел» — на их месте вырастет новый жилой комплекс. Это уже второй проект в этом месте. В декабре у парка Кирова, несмотря на протесты местных жителей, вместо спорткомплекса начали строить жилой дом. Корреспондент НГС Елена Гурьянова изучила кадастровую карту зеленого квартала и обнаружила, что на месте деревьев между этими домами будет еще и поликлиника.
Где именно у парка нашлось место для стройки
На площади Райсовета, 3 снесли несколько 1–2-этажных административных зданий — читатели НГС заметили строительную технику и посетовали, что паспорта у стройки до сих пор нет. В пресс-центре мэрии пояснили, что пока с заявлением на выдачу разрешения на строительство в этом месте никто не обращался. По данным публичной кадастровой карты, земельный участок площадью 6 652 кв. м отведен под высотную застройку. Его кадастровая стоимость оценивается в 39 миллионов 140 тысяч рублей.
Что здесь было и кто владеет землей сейчас
Как до сих пор указано в справочнике 2ГИС, в снесенном здании находится торговый дом «Маслосыродел». На сайте компании указано, что они торгуют сырами, сливочным маслом и сухим молоком. Сейчас по указанным там телефонам никто не отвечает. По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», с требованием признать торговый дом банкротом намерен обратиться в суд кредитор Александр Карев. Всего у «Маслосыродела» 10 исков за неисполнение договоров поставки и купли-продажи на общую сумму 2 миллиона рублей.
Выписка из Росреестра говорит о том, что с июля 2003 года собственником участка было АО «Сибирьгазсервис», с июня 2004-го им стало ООО «Маслосыродел», с августа 2004-го — ЗАО «СибОйлАльфа» (учредитель торгового дома «Маслосыродел»). В июле 2007 года его поделили Александр Смородов, Дмитрий Канеп, Виктор Быханов и Геннадий Герасимов, которые исторически являлись совладельцами «СибОйлАльфа». И, наконец, с 5 июля 2019 года собственником земли стало акционерное общество «Специализированный застройщик "Береговое"».
Что говорит застройщик
Директор отдела маркетинга и продаж компании «Береговое» Олег Зотов подтвердил, что строители действительно приобрели этот земельный участок.
— Там были здания, мы от них избавились, пока ничего не строим. Это подготовительные земельные работы. Когда мы начнем строительство, то расскажем вам, — прокомментировал Олег Зотов, добавив, что информация о проекте появится весной-летом.
В Новосибирске «Береговое» уже построило ЖК «Марсель» — дом-полусолнце на берегу Оби.
Что уже строится у парка Кирова
Это не первое жилищное строительство на самой границе парка Кирова. В 2016 году здесь выросла 22-этажная «свечка» от автора ЖК «МилкХаус» в тихом центре — дом на площади Райсовета, 8 построила компания Владислава Крючкова и Анатолия Павлова. Сейчас на N1.RU в нем продается только одна и очень дорогая квартира — за двухкомнатную площадью 39 «квадратов» с дизайнерским ремонтом просят 4 миллиона 870 тысяч рублей. И в объявлении о продаже так и написано — дом в парковой зоне.
В 2018 году вместо деревьев на территории, которая формально не относится к парку Кирова (Котовского, 2в), но так воспринималась местными жителями, построили магазин «Лента». Стройку сопровождали протесты, и даже сама мэрия пыталась отказать в разрешении на строительство, но проиграла в суде.
В декабре 2019 года ГК «Стрижи» начала строить возле парка Кирова жилой дом, хотя должна была спортивный центр — местные жители активно протестовали из-за стройки. В итоге спортцентр начали превращать в жилой дом — строители заявили, что физкультурно-оздоровительный центр оказался нерентабельным. На Котовского, 2б теперь строят 10–16-этажный ЖК «Булгаков» на 149 квартир.
На сайте «Стрижей» самая дешёвая студия в этой новостройке стоит 3,6 миллиона рублей за 32,1 кв. м (или 112 045 рублей за «квадрат»). Самая дорогая квартира в ЖК «Булгаков» — 7-комнатная студия за 16 миллионов 210 тысяч рублей (198,6 «квадратов»). Застройщик вывел из продажи квартиру №50, которая в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова была «нехорошей». Ее или отремонтируют в булгаковском стиле и выставят на аукцион, или сделают в ней музей Булгакова.
Какие еще неожиданности готовятся в парке
Корреспондент НГС обнаружила, что скоро под вырубку у парка Кирова может попасть еще часть деревьев — на публичной кадастровой карте участок между ЖК «Булгаков» и новой площадкой застройщика «Марселя» отведен под поликлинику. Зона здравоохранения займет 12 403 кв. м — кадастровая стоимость участка оценена в 86 миллионов 522 тысячи рублей.
Проект поликлиники у парка Кирова презентовал московский холдинг «Группа "ВИС"», который готовил олимпийские объекты в Сочи — он собирался финансировать строительство 7 новых поликлиник в Новосибирске вместе с правительством региона. Планировалось, что на площади Райсовета разместится поликлиника № 16 для взрослых площадью около 10 000 «квадратов», рассчитанная на 800 человек за смену. В ней заработает диагностическое отделение, дневной стационар на 18 коек, кабинеты врачей (гастроэнтеролог, 3 невролога, 2 кардиолога, 2 лора, 2 окулиста, 2 эндокринолога, ревматолог, пульмонолог и инфекционист), 4 терапевтических отделения, травматологическое отделение, а также эндокринологический центр со стационаром на 10 коек.
Интересно, что на углу парка ближе площади Труда, где сейчас находится зеленая зона, 6 482 кв. м отведено для размещения объектов культуры.
Общая площадь именно парка по кадастровой карте — 65 982 «квадрата». Это примерно 10 таких же участков, как у застройщика «Марселя», или как земля для 5 поликлиник.
— Постройки на площади Райсовета, 3 всегда были. Там никогда парка не было. А вот территория вокруг ДК «Металлург» — ее разрезали и отдали под «Ленту» и высотки, — говорит координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. — Это была зеленая зона, но дикая, потому что никогда не принадлежала парку. В целом мне это место не кажется хорошим для жилья. Я просто не понимаю, как можно жить рядом с оживленными дорогами и видом на ТЭЦ и железную дорогу.
Цены как по линии метро
Зато застройщики умеют хорошо считать прибыль. По оценке независимого аналитика Сергея Николаева, 100 тысяч за квадратный метр — нормальная цена для жилья комфорт- и бизнес-класса в этом районе. Это сопоставимо со стоимостью квартир по линии метро.
В целом, по словам независимого аналитика, цены на квартиры возле парка могут стоить на 15 % дороже аналогичного жилья в том же районе.
— В центральной части левого берега около 4 миллионов квадратных метров жилья, из которых 60 % — дома старше 50 лет. Люди, которые там давно прожили и привыкли к этому месту, хотят сделать себе квартирную карьеру. Поэтому там есть спрос именно на жилье повышенного комфорта и поэтому 100 тысяч — нормальная цена, — заключает Сергей Николаев.
Другие новости из парка Кирова
В марте на входе в парк Кирова снесли два здания кафе — кадры впечатляющего демонтажа вы можете посмотреть здесь.