Новосибирский общепит, возможно, ждёт самый трудный год в его жизни. Обороты заведений уже упали почти на треть — и это, прогнозируют рестораторы, не предел. Карантин и опасность распространения коронавируса ударят не только по бизнесменам. Работы могут лишиться сотни поваров, официантов, уборщиков. И ресторанная отрасль, увы, будет не единственным пострадавшим.
Сильно ли упала выручка?
Вслед за сферой туризма кризис накрывает и общественное питание. Здесь пока никто не вводил никаких запретов, но рестораторы уже видят изменения на данных собственной бухгалтерии.
По словам руководителей и владельцев предприятий общепита Новосибирска, с которыми удалось поговорить НГС, падение выручки в последние две недели составило порядка 20–30%. Рестораторы, конечно, пытаются убедить клиентов в безопасности своих заведений. В залах появились санитайзеры, бесконтактные меню и прочие способы предупреждения передачи инфекции. Однако новосибирцы всё чаще предпочитают остаться дома.
— Мы сейчас находимся в подвешенном состоянии. С одной стороны, никто не запрещает нам работать, нужно продолжать платить аренду, зарплату, налоги. С другой — количество гостей ощутимо снизилось, — говорит ресторатор Олег Ионко.
Его компания, говорит Ионко, совсем недавно получила от одного из торговых центров требование сократить в три раза количество посадочных мест (чтобы увеличить расстояние между посетителями).
— Но о сокращении арендной ставки на это время почему-то речь не идет, — замечает ресторатор.
Впрочем, до Новосибирска настоящие проблемы ещё, судя по всему, не дошли. Руководитель ресторанного холдинга DNK Food Владислав Дорошенко говорит, что в Москве спад начался ещё две недели назад, когда компании одна за одной начали вводить у себя удалёнку. Дорошенко тоже отмечает проблемы с арендодателями, многие из которых «до сих пор считают, что спада нет». Сегодня стало известно, что с 28 марта по 5 апреля в Москве закроются все рестораны, кафе, бары, столовые, а также крупные парки. Пока это единственный город в нашей стране, где введены такие меры в отношении заведений общепита.
Из-за эпидемии коронавируса в очередной раз было перенесено открытие комплекса Blablabar. Его руководитель Андрей Васин (ему принадлежит бар 113) говорит, что серьезная просадка случилась в заведениях Новосибирска уже на прошлых выходных.
— Снижение выручки на 10% уменьшает чистую прибыль наполовину. И тем, кто не принял жестких мер по оптимизации расходов, у кого нет подушки безопасности, может очень скоро настать кирдык, — признает ресторатор.
Увольнения будут? Что ждёт сотрудников
Другой ресторатор, который просил не называть его имени (чтобы «не вгонять персонал в депрессию»), признается, что ему придется уволить или отправить в неоплачиваемый отпуск половину сотрудников.
— Можно, конечно, всех оставить, но тогда через месяц-другой придется уволить уже всех, а ресторан закрыть, — говорит он, замечая, что и этих запланированных мер будет недостаточно, если ситуация ещё больше ухудшится.
Впрочем, кое-где снижения издержек уже удается добиться без сокращений персонала. Олег Ионко говорит, что в отличие от крупных ТЦ владельцы помещений на городских улицах охотней идут навстречу в плане временного снижения арендных ставок.
— Мы уже договорились о дисконте в 20–30%, а кое-где и наполовину. Разумные собственники недвижимости понимают, что в внешней ситуации лучше уж остаться с арендатором, который хотя бы платит «коммуналку», чем остаться вообще без арендаторов. Потому что найти новых сейчас будет куда сложнее, — говорит ресторатор.
Как планируют выживать
Ещё один владелец нескольких новосибирских заведений признается, что подумывает об организации какого-то подпольного бара.
— Если введут полный карантин, то люди всё равно будут пытаться где-то собираться. И может быть востребован формат того, что называется «спикизи» — заведений без вывески, в подвалах, о которых посетители узнают при помощи сарафанного радио.
Другие беды этого бизнеса
Ресторатор Денис Иванов, впрочем, считает, что сам по себе коронавирус (то есть боязнь заразиться им в заведении) — не самая главная причина падения выручки в ресторанах сейчас.
— Люди сейчас больше боятся остаться без денег. После того как рубль подешевел почти на четверть, у потенциальных гостей просто пропало желание проводить время в заведениях. Сейчас я нахожусь в Токио, и здесь уже введены повышенные меры безопасности, но карантина нет, и в ресторанах полно народу, — говорит Денис Иванов.
По мнению ресторатора, проблемы отрасли усугубляются ещё и девальвацией рубля. Уже совсем скоро им придется покупать алкоголь, оборудование, кофе и много чего еще по новым ценам. То есть не по 68 рублей за евро, как было ещё месяц назад, а по 85–90.
Но то, что ситуация усугубилась, это точно.
Рестораторам, кроме падения выручки, нужно еще будет что-то делать с ростом цен. Ведь многое из того, что им нужно для работы, закупается за рубежом: оборудование, алкоголь, кофе, часть продуктов. Всё теперь станет дороже.
По словам Дениса Иванова, его компания пытается сохранить сотрудников, но ресторатор признает, что для этого некоторым из них придется согласиться временно получать меньше.
— Я понимаю, что это не все могут себе позволить — у людей семьи, ипотеки. Но здесь уже что-то должно сделать только правительство. На государственном уровне нужно объявить временный мораторий по кредитным платежам, чтобы люди хотя бы смогли остаться на плаву, пережить эти трудные времена, — говорит Денис Иванов.
При этом рестораторы сетуют на то, что государство, еще не обозначив мер существенной поддержки бизнеса, уже пытается осложнить его работу. Как рассказал на условиях анонимности руководитель одной из ресторанных компаний, у него недавно уволились несколько сотрудников — выходцев из Средней Азии.
— Люди испугались, что они и здесь без работы останутся, и домой не смогут попасть, потому что закроют границы. Так к нам тут же пришел запрос из трудовой инспекции о правомочности увольнения. Теперь, помимо общих проблем, придется ещё и доказывать, что мы никого по своей инициативе не увольняли, — разводит руками ресторатор.
При всей серьезности ситуации рестораторы пытаются не терять энтузиазма. Сразу несколько человек, не сговариваясь, повторили разными словами одну и ту же мысль: те, кто выживут, получат больше возможностей для развития, когда ситуация начнет выправляться. На рынке появится больше свободных помещений и потенциальных сотрудников, которые будут рады любой работе.
Как лично вы можете поддержать бизнес?
Прямо сейчас проходит «Народная премия НГС» — жители Новосибирска выдвигают лучшие компании города, рассказывая, какие застройщики — лучшие, и в какие бары они любят ходить. Выдвижение компаний продлится до 10 апреля. Номинаций несколько:
• «Стоматологический центр года»;
• «Бар года»;
• «Супермаркет года»;
• «Салон красоты и барбершоп года»;
• «Фитнес-клуб года»;
• «Банк года»;
• «Жилой комплекс года»;
• «Кофейня и кондитерская года»;
• «Банный комплекс и SPA-центр года»;
• «Открытие года»;
• «Бизнес года».
Предложить своего кандидата можно здесь. Для многих компаний действительно важна ваша поддержка.