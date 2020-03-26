По словам руководителей и владельцев предприятий общепита Новосибирска, с которыми удалось поговорить НГС, падение выручки в последние две недели составило порядка 20–30%. Рестораторы, конечно, пытаются убедить клиентов в безопасности своих заведений. В залах появились санитайзеры, бесконтактные меню и прочие способы предупреждения передачи инфекции. Однако новосибирцы всё чаще предпочитают остаться дома.



— Мы сейчас находимся в подвешенном состоянии. С одной стороны, никто не запрещает нам работать, нужно продолжать платить аренду, зарплату, налоги. С другой — количество гостей ощутимо снизилось, — говорит ресторатор Олег Ионко.

Его компания, говорит Ионко, совсем недавно получила от одного из торговых центров требование сократить в три раза количество посадочных мест (чтобы увеличить расстояние между посетителями).



— Но о сокращении арендной ставки на это время почему-то речь не идет, — замечает ресторатор.



Впрочем, до Новосибирска настоящие проблемы ещё, судя по всему, не дошли. Руководитель ресторанного холдинга DNK Food Владислав Дорошенко говорит, что в Москве спад начался ещё две недели назад, когда компании одна за одной начали вводить у себя удалёнку. Дорошенко тоже отмечает проблемы с арендодателями, многие из которых «до сих пор считают, что спада нет». Сегодня стало известно, что с 28 марта по 5 апреля в Москве закроются все рестораны, кафе, бары, столовые, а также крупные парки. Пока это единственный город в нашей стране, где введены такие меры в отношении заведений общепита.