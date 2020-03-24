Автобренды один за другим переписывают прайсы, ссылаясь на слабеющий рубль, и не исключают дефицит автомобилей из-за карантина в Европе и США. Россияне закупают автомобили впрок, а дилеры затягивают пояса.



Как изменились цены



Volkswagen в марте поднял стоимость трёх знаковых моделей — Polo (+17 тысяч), Tiguan (+40 тысяч), Touareg (+90 тысяч). Кстати, тот же Polo уже дорожал примерно в тех же пределах осенью.



Renault увеличил цены на 1,1%, что применительно к автомобилям класса Renault Duster означает средний рост на сумму порядка 10 тысяч рублей. При этом цены на разные комплектации того же «Дастера» изменились неоднородно: версии с «автоматом» прибавили до 25 тысяч, зато отдельные комплектации скинули до 52 тысяч (данные сайта «Цена авто»).

