Автобренды один за другим переписывают прайсы, ссылаясь на слабеющий рубль, и не исключают дефицит автомобилей из-за карантина в Европе и США. Россияне закупают автомобили впрок, а дилеры затягивают пояса.
Как изменились цены
Volkswagen в марте поднял стоимость трёх знаковых моделей — Polo (+17 тысяч), Tiguan (+40 тысяч), Touareg (+90 тысяч). Кстати, тот же Polo уже дорожал примерно в тех же пределах осенью.
Renault увеличил цены на 1,1%, что применительно к автомобилям класса Renault Duster означает средний рост на сумму порядка 10 тысяч рублей. При этом цены на разные комплектации того же «Дастера» изменились неоднородно: версии с «автоматом» прибавили до 25 тысяч, зато отдельные комплектации скинули до 52 тысяч (данные сайта «Цена авто»).
В пределах 1% подорожали KIA, а альянс Peugeot-Citroen, который больше зависит от импорта, поднял цены на 2%. Suzuki подорожали на 20–50 тысяч рублей: японская марка не имеет местного производства.
Повысила цены и Toyota, сославшись, правда, на январский рост утилизационного сбора. До 100 тысяч рублей подорожали Camry, Hilux, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Fortuner, но, например, новый RAV4 пока держится. Зато его конкурент — Honda CR-V — прибавил в цене на 23–28 тысяч.
Есть и обратные примеры: скажем, узбекский Ravon (ранее — Daewoo) снизил стоимость почти всех моделей. Но продажи у марки ничтожны, а в скором времени она и вовсе сменит имя. Datsun, подняв цены на новые автомобили (до 20 тысяч), чуть снизил (до 4 тысяч) стоимость машин 2019 года выпуска. Доступнее стал и новый кроссовер SKODA Karoq, но лишь за счёт появления менее оснащённой комплектации.
АВТОВАЗ о повышении цен пока не объявлял, но такую возможность рассматривает с начала марта.
Растёт цена на подержанные автомобили: по данным агентства «Автостат», средняя стоимость подержанной машины составляет 630 тысяч рублей — прирост 6% в годовом выражении. Вот какие автомобили в возрасте 3–5 лет можно купить за эти деньги.
Заводы встают по цепочке
Масштабные остановки заводов начались в Европе ещё на прошлой неделе: сначала ряд марок объявил о карантине на итальянских заводах, но очень быстро меры распространились на остальную Европу: в режиме временного простоя находятся заводы Peugeot-Citroen, Renault, Volkswagen Group (включая SKODA и Porsche), FiatChrysler и ряд премиум-марок. С этой недели останавливаются американские заводы большой тройки: Ford, General Motors, FiatChrysler, а также японские предприятия на территории Штатов — Honda и Toyota. Прекращают работу и предприятия по выпуску компонентов, например Bosch и Continental.
В России пока никто не объявил о возможном сокращении производства, но тревожные звонки есть. Так, АВТОВАЗ ощутил нехватку комплектующих из Китая — результат карантина в КНР. Кроме того, коронавирус диагностирован у одного из сотрудников завода, а также у работника фирмы-поставщика. Несколько десятков вазовцев находятся на карантине. Впрочем, глава пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский на наш запрос ответил, что работа идёт по графику.
Срок и масштаб карантина пока непонятен: ситуация меняется каждый день. Но подобные закрытия фабрик практически беспрецедентны, так что эффект мы почувствуем достаточно скоро. Запасливые россияне уже рванули в автосалоны.
«Похоже на рождественские распродажи»
Опрошенные нами дилеры рассказали, что в автосалонах действительно наблюдается ажиотаж, хотя он неоднороден по брендам и городам. В первую очередь люди боятся повышения цен, во вторую — возможного дефицита машин.
Бренд-менеджер Porsche Анастасия Тюленева из компании «СЕЙХО-МОТОРС Спорт» рассказала, что закрытие на двухнедельный карантин завода Porsche в Германии приведёт к уменьшению объема поставок, но пока этого не ощущается за счёт больших складов в регионах и Москве.
Генеральный директор автомобильного холдинга «Сатурн» Александр Мещеряков считает, что дефицит автомобилей может наступить ближе к лету, но первыми его ощутят марки, у которых поставки компонентов происходят по принципу «точно вовремя» (just-in-time):
— У того же АВТОВАЗа есть обширные склады запчастей, но, например, ряд немецких марок работает почти без складов, и остановка предприятий в Европе может сказаться на них уже совсем скоро.
Он считает, что полного иммунитета нет ни у одной марки.
— Сегодня продукция европейских компаний есть практически в каждой машине: Bosch, Siemens, Valeo и так далее, — рассуждает Александр Мещеряков. — Поэтому так или иначе остановка предприятий скажется на всех, но в случае с отечественными брендами ситуация проще.
По словам Мещерякова, в случае с Lada отсутствие импортных компонентов скажется лишь на отдельных комплектациях:
— Например, для новой версии Vesta с вариатором и мотором H4M риск сбоя поставок выше. То же касается мультимедийных систем, которые собираются на импортных компонентах. Но если брать простые версии условной Lada Granta, думаю, влияние будет минимальным.
Коммерческий директор автокомплекса «Регинас» Сергей Попов говорит, что трафик через автосалоны возрос, а вероятность дефицита машин существует:
— У разных брендов цепочки поставок и запасы разные, но мы ожидаем определённый дефицит, — говорит он. — Единственное, этот дефицит, видимо, совпадёт с падением покупательской активности, которая вызвана ростом цен.
Отдельные дилерские центры уже отменяют скидки на наиболее востребованные модели, другие не спешат менять правила игры.
— Пока мы работаем на прежних условиях, но, конечно, если возникнет дефицит и мы будем распродавать последние машины, смысла в скидочных программах не будет, — поясняет Александр Мешеряков.
Речь идёт о программах вроде льготного кредитования, скидок при сдаче автомобиля в трейд-ин и прямого дисконта на машины 2019 года выпуска.
Впрочем, в других дилерских центрах отмечают охлаждение спроса покупателей.
— Сейчас уже ажиотажа среди клиентов нет: спрос пошёл на спад, — рассказывает директор департамента ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. — Глобального дефицита автомобилей тоже пока не наблюдается, но в связи с простоем заводов проблемы в будущем возможны. Почти все производители утвердили новые прайсы, и это не предел, если курсы валют продолжат расти.
Пока дилерские центры продолжают работать в обычном режиме, но в компаниях рассказывают, что необходимые меры для защиты покупателей приняты:
— Фронтлайн-сотрудники носят маски, для клиентов установлены санитайзеры, но в остальном пока работа идёт в обычном режиме, — рассказала Анастасия Тюленева.
Планируете ли вы покупать автомобиль в ближайшее время?