Сегодня мы запускаем серию статей о поправках в Конституцию: вместе с экспертами будем разбирать новые пункты и дополнения, которые скоро могут стать частью главного страны. Первый текст посвящен блоку поправок о медицине.

Если бесплатность медицины вопросов уже не вызывает, то к доступности, особенно в небольших и отдаленных селах, претензий много. Что придется сделать, чтобы медицинские услуги стали доступными и качественными, и как в этом помогут поправки в Конституцию, мы разобрались с одним из членов рабочей группы Николаем Дайхесом и генеральным директором Национального медико-хирургического центра имени Николая Пирогова Олегом Карповым.