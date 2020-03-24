Сегодня мы запускаем серию статей о поправках в Конституцию: вместе с экспертами будем разбирать новые пункты и дополнения, которые скоро могут стать частью главного страны. Первый текст посвящен блоку поправок о медицине.
Если бесплатность медицины вопросов уже не вызывает, то к доступности, особенно в небольших и отдаленных селах, претензий много. Что придется сделать, чтобы медицинские услуги стали доступными и качественными, и как в этом помогут поправки в Конституцию, мы разобрались с одним из членов рабочей группы Николаем Дайхесом и генеральным директором Национального медико-хирургического центра имени Николая Пирогова Олегом Карповым.
Изменения касаются двух моментов. Один из пунктов части 1 статьи 72 теперь звучит так: «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение».
Другие изменения коснулись части 1 статьи 132: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».
А теперь переведем на русский. Фактически Конституция закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение главного закона страны. Это, по мнению экспертов, принципиально иная ответственность перед людьми и государством.
— Если раньше была гарантирована бесплатная медицинская помощь, то, наверное, на тот период это была достаточная гарантия. Сегодня этого уже недостаточно, должны появиться такие дефиниции, как доступность и качество, — говорит Олег Карпов. — Предположим, удаленный маленький населенный пункт, где гарантии бесплатности остаются, но нет возможности получить медицинские услуги. Сейчас, когда федеральные власти вместе с субъектами предпринимают необходимые меры для создания условий для доступности и качества, муниципальный уровень обязан их обеспечить.
«Сельские врачи должны жить лучше»
В идеальном мире поправки гарантируют качественную бесплатную медицинскую помощь, да еще и в любом, даже самом захудалом уголке страны. Шаги в этом направлении делаются достаточно давно, но не всегда достигают цели. В 2019 году государство заявляло, что готово выделить
— Раньше мы говорили про первичную помощь, но не было понимания, что первичное звено здравоохранения надо в значительной степени переводить на федеральный уровень. Надо давать льготы, социальный пакет. Врач на селе должен, мягко говоря, не хуже, а порой лучше жить, чем его коллега в положении врача-практика в городе. Это те вещи, на которые сегодня в послании сделан особенный акцент, — заявляет первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан и развития здравоохранения Общественной палаты Николай Дайхес.
Теперь — новый этап. Нужно запустить программу модернизации первичного звена, а для этого — отремонтировать, оснастить современной техникой и обеспечить машинами ФАПы. И здесь дело за регионами.
— Главное, что в разных статьях прописано, что является задачей федерации и субъекта, то есть мы говорим более широко о доступности и качестве, — объясняет Олег Карпов. — Понятно, что федеральные средства идут сверху вниз по вертикали, а вот доступность — это ответственность муниципального образования, и невыполнение её — это уже невыполнение Конституции. Несоблюдение Конституции, понятно, ведет к ответственности на самом высоком уровне.
По новой версии Конституции регионы будут обязаны находить жилье для врачей и фельдшеров в небольших населенных пунктах. Вместе с этим увеличат количество бюджетных мест в вузах (в первую очередь в регионах, где не хватает врачей), изменится порядок приема в высшие учебные заведения: 70–75% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и по направлению «педиатрия» станут целевыми. Молодые врачи, отучившиеся на них бесплатно, должны будут отработать на закрепленных местах. Всё это вытекает из зимнего послания президента 2020 года.
— Это не принципиальные отличия — это последовательный курс государства с 2003 года, без малого 20 лет. Это последовательный курс по наращиванию финансирования, развития, решения неотложных вопросов здравоохранения. И результатом этих лет, на мой взгляд, является закрепление особого внимания государства к медицине, здравоохранению и охране здоровья граждан на конституционном уровне. Это не вчера случилось, — говорит Николай Дайхес.
Не следишь за собой — ответишь перед законом?
Одной только поддержкой сельской и региональной медицины дело в поправках в Конституцию не ограничивается. Важное понятие, которое будет законодательно закреплено в случае принятия документа — это формирование здорового образа жизни. И это не просто поставить уголок для кроссфита во дворе.
— Врачи совершают подчас подвиги, когда в сложных ситуациях спасают жизнь пациенту. Но когда на выходе из этого мы видим, что пациент возвращается к привычному образу жизни, с его вредными привычками, которые и довели его до медицинской катастрофы, всё скатывается обратно. Все усилия врачей сводятся на нет только из-за того, что пациент не в союзе с нами в этой ситуации. Поэтому нужно привить здоровый образ жизни закладыванием конституционных основ. В последующем мы понимаем, что будут десятки законов, которые вовлекут пациента в процесс, обязывая его внимательнее относиться к своим проблемам, — поясняет Олег Карпов.
Так что будьте готовы не только от врачей требовать качественного оказания услуг, но и к себе относиться более уважительно, а то чего доброго вас на высшем уровне обяжут следить за здоровьем.