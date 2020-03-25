Каким бывает лето после аномально тёплых зим? Разгадываем прогноз на июнь, июль и август 2020-го

— Конечно, декабрь 2019 года, январь-февраль 2020 года в сумме дали рекорд. Это была рекордно тёплая зима с температурным фоном на 5–6 градусов выше климатической нормы, — констатировал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его словам, средняя температура в Новосибирске была около -9 градусов, тогда как средняя для зимы в Новосибирске — в пределах -15...- 16 градусов.

Как рассказали в новосибирском Гидрометцентре, за последние 50 лет было семь зим, схожих по показателям с нынешней: 2015–2016 годов, 2006–2007 годов, 2001–2002 годов, 1998–1999 годов, 1992–1993 годов, 1988–1989 годов и 1982–1983 годов.

Самое интересное, что погода летом никак не зависела от того, что было зимой. В мае и июне чаще всего было прохладно, жара начиналась в июле-августе.