Начальница ЖЭУ хотела приватизировать колясочную, где живет с дочерью 14 лет. Но ей помешал суд

В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Высоцкого отстояли в суде колясочную, которую хотела приватизировать начальница ЖЭУ «Восток». Бывшее техническое помещение отремонтировано как квартира-студия, женщина утверждает, что живет там вместе с дочерью уже 14 лет — и они даже прописаны по этому адресу. Как так вышло — разбирался журналист НГС Илья Калинин.

С чего всё началось



Колясочная — техническое помещение площадью около 17 квадратов — находится на первом этаже девятиэтажного дома на Высоцкого, 31. Обычно в таких каморках жители хранят детские коляски (отсюда и название), велосипеды и другие подобные вещи. Но эта колясочная, рассказывает местный житель Евгений Цыганцов, отремонтирована как настоящая квартира — туда проведён водопровод, отопление, канализация. На окне стоит решётка, а вторая дверь, выходящая на улицу, заложена кирпичами. В итоге из технического помещения получилась полноценная мини-студия.