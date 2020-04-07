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Недвижимость Проблема

Начальница ЖЭУ хотела приватизировать колясочную, где живет с дочерью 14 лет. Но ей помешал суд

Помещение, где раньше стояли коляски, переделано в квартиру-студию. И женщина в ней даже прописана

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Колясочные в многоквартирных домах жильцы обычно сдают под магазины, но в доме на Высоцкого, 31 из этого помещения сделали квартиру

Колясочные в многоквартирных домах жильцы обычно сдают под магазины, но в доме на Высоцкого, 31 из этого помещения сделали квартиру

В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Высоцкого отстояли в суде колясочную, которую хотела приватизировать начальница ЖЭУ «Восток». Бывшее техническое помещение отремонтировано как квартира-студия, женщина утверждает, что живет там вместе с дочерью уже 14 лет — и они даже прописаны по этому адресу. Как так вышло — разбирался журналист НГС Илья Калинин.

С чего всё началось

Колясочная — техническое помещение площадью около 17 квадратов — находится на первом этаже девятиэтажного дома на Высоцкого, 31. Обычно в таких каморках жители хранят детские коляски (отсюда и название), велосипеды и другие подобные вещи. Но эта колясочная, рассказывает местный житель Евгений Цыганцов, отремонтирована как настоящая квартира — туда проведён водопровод, отопление, канализация. На окне стоит решётка, а вторая дверь, выходящая на улицу, заложена кирпичами. В итоге из технического помещения получилась полноценная мини-студия.

— Когда я вошел в совет дома, то стал уточнять, что с нашей колясочной. Ведь это помещение можно было сдавать в аренду и получать доход для дома. Например, сдать под магазин или какой-нибудь ремонт обуви. В итоге мне сказали, что колясочная есть, но в 2012 году она (начальница ЖЭУ. — Прим. ред.) в это нежилое помещение прописывается. Как выяснилось, там раньше жили родственники предыдущего начальника ЖЭУ, — рассказывает предысторию Евгений Цыганцов, член совета дома.

Дотошно выяснять, кому принадлежит это помещение, которое уже переделали под квартиру, он стал только в 2018 году — обратился во все инстанции вплоть до приёмной президента России.

— Выяснил в итоге, что по всем документам данное помещение никому не принадлежит, а является техническим помещением. То есть является общедомовой собственностью… А летом 2019 года начальница ЖЭУ «Восток» Наталья Никоненко подала в суд на приватизацию этой комнаты, — рассказывает Евгений Цыганцов.

Суд признал, что колясочная принадлежит жильцам дома. Но те, кто хотел её приватизировать, решили оспаривать это решение

Суд признал, что колясочная принадлежит жильцам дома. Но те, кто хотел её приватизировать, решили оспаривать это решение

Что решил суд

Судебное разбирательство длилось около полугода. На одном из заседаний выяснилось, что Наталье Никоненко удалось прописаться в техническом помещении, но суд не принял это во внимание.

— Суд признал, что эта колясочная принадлежит собственникам дома, и отказал ей в приватизации. После решения суда (это было в феврале 2020 года), мэрия опечатала помещение. Пломба висит несорванной до сих пор (когда на место приехал фотокорреспондент НГС, то на двери не было пломбы. — Прим.ред.). Хотя она доказывала в суде, что живет там с дочерью 14 лет. Нам в мэрии сказали, что не первую колясочную так отсудили, — рассказывает Евгений Цыганцов.

После решения суда колясочная была опломбирована, но сейчас пломба сорвана: Евгений Цыганцов говорит, что пока не в курсе, кто это сделал&nbsp;

После решения суда колясочная была опломбирована, но сейчас пломба сорвана: Евгений Цыганцов говорит, что пока не в курсе, кто это сделал 

Начальница ЖЭУ «Восток» Наталья Никоненко не стала объяснять свою позицию и то, как она прописалась в техническом помещении, но пояснила, что не согласна с решением суда:

— А чем так вызван интерес к моей персоне? Я обязательно буду подавать на апелляцию. Но комментарии я не даю: это моя личная, частная жизнь. Апелляцию — да, подаём.

В судебном решении отмечено, что прописка в колясочной и оплата ежемесячных коммунальных платежей — еще не повод, чтобы жить в этом помещении дальше

В судебном решении отмечено, что прописка в колясочной и оплата ежемесячных коммунальных платежей — еще не повод, чтобы жить в этом помещении дальше

Как следует из решения Октябрьского суда, Наталья Никоненко попросила рассмотреть дело в её отсутствие. В обоснование своих требований ранее она заявила, что «в феврале 2005 года была вселена в отдельное изолированное помещение № 262 "а" дома 31 по улице Высоцкого». Женщина изначально пояснила, что жила в колясочной «с момента вселения по настоящее время, добровольно, открыто и непрерывно», владея им как собственным более 14 лет.

Суд решил, что при отсутствии ордера и договора социального найма жилья и каких-либо доказательств со стороны Натальи Никоненко, что у неё есть право на это помещение, не принимать во внимание оплату коммунальных услуг и наличие регистрации. По закону, уточнил суд, оплата коммуналки и прописка сами по себе не дают прав на жилое помещение.

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