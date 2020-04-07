Начальница ЖЭУ хотела приватизировать колясочную, где живет с дочерью 14 лет. Но ей помешал суд

В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Высоцкого отстояли в суде колясочную, которую хотела приватизировать начальница ЖЭУ «Восток». Бывшее техническое помещение отремонтировано как квартира-студия, женщина утверждает, что живет там вместе с дочерью уже 14 лет — и они даже прописаны по этому адресу. Как так вышло — разбирался журналист НГС Илья Калинин.
С чего всё началось
Колясочная — техническое помещение площадью около 17 квадратов — находится на первом этаже девятиэтажного дома на Высоцкого, 31. Обычно в таких каморках жители хранят детские коляски (отсюда и название), велосипеды и другие подобные вещи. Но эта колясочная, рассказывает местный житель Евгений Цыганцов, отремонтирована как настоящая квартира — туда проведён водопровод, отопление, канализация. На окне стоит решётка, а вторая дверь, выходящая на улицу, заложена кирпичами. В итоге из технического помещения получилась полноценная мини-студия.
— Когда я вошел в совет дома, то стал уточнять, что с нашей колясочной. Ведь это помещение можно было сдавать в аренду и получать доход для дома. Например, сдать под магазин или какой-нибудь ремонт обуви. В итоге мне сказали, что колясочная есть, но в 2012 году она (начальница ЖЭУ. — Прим. ред.) в это нежилое помещение прописывается. Как выяснилось, там раньше жили родственники предыдущего начальника ЖЭУ, — рассказывает предысторию Евгений Цыганцов, член совета дома.
Дотошно выяснять, кому принадлежит это помещение, которое уже переделали под квартиру, он стал только в 2018 году — обратился во все инстанции вплоть до приёмной президента России.
— Выяснил в итоге, что по всем документам данное помещение никому не принадлежит, а является техническим помещением. То есть является общедомовой собственностью… А летом 2019 года начальница ЖЭУ «Восток» Наталья Никоненко подала в суд на приватизацию этой комнаты, — рассказывает Евгений Цыганцов.
Что решил суд
Судебное разбирательство длилось около полугода. На одном из заседаний выяснилось, что Наталье Никоненко удалось прописаться в техническом помещении, но суд не принял это во внимание.
— Суд признал, что эта колясочная принадлежит собственникам дома, и отказал ей в приватизации. После решения суда (это было в феврале 2020 года), мэрия опечатала помещение. Пломба висит несорванной до сих пор (когда на место приехал фотокорреспондент НГС, то на двери не было пломбы. — Прим.ред.). Хотя она доказывала в суде, что живет там с дочерью 14 лет. Нам в мэрии сказали, что не первую колясочную так отсудили, — рассказывает Евгений Цыганцов.
Начальница ЖЭУ «Восток» Наталья Никоненко не стала объяснять свою позицию и то, как она прописалась в техническом помещении, но пояснила, что не согласна с решением суда:
— А чем так вызван интерес к моей персоне? Я обязательно буду подавать на апелляцию. Но комментарии я не даю: это моя личная, частная жизнь. Апелляцию — да, подаём.
Как следует из решения Октябрьского суда, Наталья Никоненко попросила рассмотреть дело в её отсутствие. В обоснование своих требований ранее она заявила, что «в феврале 2005 года была вселена в отдельное изолированное помещение № 262 "а" дома 31 по улице Высоцкого». Женщина изначально пояснила, что жила в колясочной «с момента вселения по настоящее время, добровольно, открыто и непрерывно», владея им как собственным более 14 лет.
Суд решил, что при отсутствии ордера и договора социального найма жилья и каких-либо доказательств со стороны Натальи Никоненко, что у неё есть право на это помещение, не принимать во внимание оплату коммунальных услуг и наличие регистрации. По закону, уточнил суд, оплата коммуналки и прописка сами по себе не дают прав на жилое помещение.