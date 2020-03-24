«Разместили в казарме, утром выгнали»: правозащитники заявили о массовой болезни в новосибирском полку

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» распространила информацию о массовом заболевании в 357-м гвардейском ракетном полку (войсковая часть 54097), который находится в Пашино Новосибирской области. По данным матери одного из военнослужащих, 18 марта около 80 солдат слегли с тошнотой и рвотой — вечером их разместили в казарме, но уже на следующий день отобрали сотовые телефоны и отправили обратно на службу. Военным запретили рассказывать о массовом заболевании родителям, но информация всё равно дошла до правозащитников. Журналист НГС Алена Истомина поговорила с матерью одного из заболевших, правозащитником и представителями военного полка. Вот что они рассказали.
«С металлоискателями искали телефоны»
Солдат 357-го гвардейского ракетного полка в Пашино написал своей матери, что вечером 18 марта почувствовал себя плохо — с рвотой и температурой 39 его разместили в казарме, где с такими же симптомами лежали ещё около 80 солдат.
— Поместили их в маленькой казарме, — рассказывает Анастасия, мать военнослужащего. — Там все были в рвотной массе, лечить их никто не лечил. На следующий день утром их всех выгнали — мол, идите служить.
Одного из солдат, по её словам, офицеры застукали за тем, как он звонил матери и рассказывал о ситуации в части. После этого всем военнослужащим запретили что-либо говорить родителям о своём самочувствии.
— С металлоискателями два дня искали телефоны, потом ещё узнали, что родители обратились к правозащитникам, так всё пытались выяснить, откуда пошла эта информация, — утверждает женщина.
Мать заболевшего обратилась к правозащитникам
Анастасия написала в правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Правозащитники рассказали, что после этого написали заявление в прокуратуру и министерство обороны.
— Человек рассказал, что заболел. Температура, рвота. И в аналогичном положении рядом с ним лежит ещё 80 сослуживцев, — объясняет юрист, координатор отдела по защите прав военнослужащих правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Антон Щербак. — Сначала подумали, что солдат лежит в госпитале. Оказалось, что все больные находятся в части. Никакой медицинской помощи им не оказывается. Естественно, такая помощь может оказываться только в стационарах, в условиях медицинских учреждений.
После обращения правозащитников в военной части прошли проверки.
— Было очень много комиссий именно после обращения родителей, — рассказывает источник НГС, приближенный к офицерскому составу в 357-м гвардейском ракетном полку. — На самом деле произошла вспышка ротавирусной инфекции. 80 человек — это вместе с контрактниками. Была вспышка, после проверок ребят положили. Сейчас у нас порядка 30 человек продолжает болеть.
Сами солдаты рассказывают родителям, что после проверок в столовой стали лучше кормить и убирать, а продукты теперь хранятся в холодильниках, которые появились совсем недавно.
Позиция ракетного полка
Официально в ракетном полку говорят, что информация от правозащитной организации не подтвердилась и никакой вспышки инфекции в части не было.
— У нас отработал начальник медицинского центра округа, начальник 425-го госпиталя, начальник стратегической службы медицинского назначения, — перечисляет командир стратегического назначения ракетного полка, который отказался представиться. — Ответ на жалобу «Матерей Санкт-Петербурга» мы дали. У нас отработала целая группа комиссий, всё в штатном режиме. Все, кто обращаются в медицинский центр за помощью, находятся в госпитале. Никаких 80 человек у нас не было, мы дали опровержение на эту жалобу. Это просто раздутая информация ниоткуда. Родители переживают. Пришли солдаты молодые, каждый переживает за своего сына. Где-то кто-то что-то сказал — и понеслась.
НГС отправили официальный запрос в группу информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения с просьбой прояснить происходящее в новосибирском ракетном полку.
В прошлом году в ракетной дивизии погиб 18-летний солдат-срочник Станислав Кадовкин — в воинской части заявили, что погибший неосторожно обращался с оружием.