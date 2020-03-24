«Разместили в казарме, утром выгнали»: правозащитники заявили о массовой болезни в новосибирском полку

«С металлоискателями искали телефоны»

Солдат 357-го гвардейского ракетного полка в Пашино написал своей матери, что вечером 18 марта почувствовал себя плохо — с рвотой и температурой 39 его разместили в казарме, где с такими же симптомами лежали ещё около 80 солдат.

— Поместили их в маленькой казарме, — рассказывает Анастасия, мать военнослужащего. — Там все были в рвотной массе, лечить их никто не лечил. На следующий день утром их всех выгнали — мол, идите служить.

Одного из солдат, по её словам, офицеры застукали за тем, как он звонил матери и рассказывал о ситуации в части. После этого всем военнослужащим запретили что-либо говорить родителям о своём самочувствии.

— С металлоискателями два дня искали телефоны, потом ещё узнали, что родители обратились к правозащитникам, так всё пытались выяснить, откуда пошла эта информация, — утверждает женщина.

Мать заболевшего обратилась к правозащитникам

Анастасия написала в правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Правозащитники рассказали, что после этого написали заявление в прокуратуру и министерство обороны.