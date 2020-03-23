«Позоришь меня на всю страну»: сибирячка приехала на «Давай поженимся» и встретила бывшего (у неё 5 детей)

Сибирячка не знала, что в этот момент Станислав находится в студии (он приехал со своей версией происходящего). С ходу он дал понять всем троим женихам, что из жизни Татьяны никуда не денется, даже несмотря на то, что они не женаты. А на вопрос ведущих, почему не женился, ответил весьма оригинально:



— Татьяна у нас косатка вот с такой челюстью, которая в первых отношениях душу оставила, а потом моей кровью запила.

По его версии, отношения с Татьяной у них не были закончены, он уехал работать на Сахалин и по телевизору увидел эфир — для него это стало полной неожиданностью. Станислава пригласили на передачу, чтобы внести ясность, где он заявил, что будет добиваться Татьяны, потому что она этого достойна. Потом добавил, что другим претендентам все-таки даст шанс на борьбу, если Татьяна этого захочет. Сибирячка отвергла предложение бывшего возлюбленного и решила знакомиться с женихами.