«Позоришь меня на всю страну»: сибирячка приехала на «Давай поженимся» и встретила бывшего (у неё 5 детей)

Татьяна Кузнецова — 36-летняя мама пятерых детей из Новосибирска — произвела настоящий фурор своим появлением на передаче «Давай поженимся». Выпуск с её участием был в конце февраля. История сибирячки не оставила равнодушными ни редакторов, ни ведущих шоу — и тому была причина. Татьяну пригласили на съемки ещё раз, но уже в качестве главной героини. К Татьяне приехали три жениха и, к удивлению самой женщины, — отец её сына, который был не в курсе, что их отношения с Татьяной закончились — так он сказал на передаче (Станислав случайно увидел первый эфир и сильно удивился происходящему).
В начале месяца мы публиковали подробную историю Татьяны — она рассказывала, как жила с мужем-тираном, который заставлял её рожать, пока не получится мальчик, пилить замороженное мясо, грузить дрова, а также не выпускал за пределы дома. Татьяна, набравшись смелости, забрала четырех дочек, уехала жить к родителям и подала на развод.
Спустя время она встретила мужчину, влюбилась и родила ему сына, но отношения снова не сложились — Станислав, со слов Татьяны, изменял ей. Женщина решила продолжить искать свое счастье и отправилась на передачу «Давай поженимся», но жених не выбрал её. Во второй раз Татьяна эффектно появилась уже в качестве главной героини.
В выпуске программы про Татьяну рассказали, что «она хочет выйти замуж за обеспеченного обладателя сильных мужских рук, который будет уважать её родителей и никогда не посмотрит на сторону». Кроме того, героиня предупредила, что вряд ли захочет родить еще одного ребёнка и больше никогда не станет домохозяйкой в отношениях. На шоу Татьяна пришла, чтобы откровенно рассказать о своем прошлом и навсегда избавиться от преследований экс-супруга — она рассказывает, что он угрожал ей и обвинял в клевете после выхода первой передачи.
— Отец моего сына очень негативно отреагировал, ругался, говорил: «Куда ты поехала? Меня позоришь на всю страну! Может быть, он ещё любит меня, поэтому у него такие эмоции. Я вообще хочу, чтобы меня все любили, но быть с ним я больше не хочу, — рассказала на передаче Татьяна.
Сибирячка не знала, что в этот момент Станислав находится в студии (он приехал со своей версией происходящего). С ходу он дал понять всем троим женихам, что из жизни Татьяны никуда не денется, даже несмотря на то, что они не женаты. А на вопрос ведущих, почему не женился, ответил весьма оригинально:
— Татьяна у нас косатка вот с такой челюстью, которая в первых отношениях душу оставила, а потом моей кровью запила.
По его версии, отношения с Татьяной у них не были закончены, он уехал работать на Сахалин и по телевизору увидел эфир — для него это стало полной неожиданностью. Станислава пригласили на передачу, чтобы внести ясность, где он заявил, что будет добиваться Татьяны, потому что она этого достойна. Потом добавил, что другим претендентам все-таки даст шанс на борьбу, если Татьяна этого захочет. Сибирячка отвергла предложение бывшего возлюбленного и решила знакомиться с женихами.
Первый жених приехал к Татьяне из Новосибирска. Анатолию 34 года, он президент ассоциации физической культуры, мастер спорта по армлифтингу и спортивной гимнастике. Второй — 42-летний предприниматель Дмитрий — предупредил, что лишен возможности выезда за границу и сидел в тюрьме. Третьему жениху Андрею тоже 42 года — он главный инженер на оборонном предприятии, его отношения распались, потому что он изменил жене.
Эфир состоял из двух выпусков, первый полностью посвятили выяснению отношений между бывшими возлюбленными, а во втором Татьяна знакомилась с кандидатами, Станислав активно принимал участие в кастинге — с одним из женихов, Дмитрием, дошло до конфликта.
— Такое настроение было хорошее! Приехала, думала, сейчас наконец-то жениха себе найду, — припёрся. Зачем он приехал? — возмутилась героиня передачи и в итоге никого не выбрала. Первого отвергла из-за того, что он показался ей недостаточно серьёзным, второй напугал её своим прошлым, а третий внешне пришелся не по вкусу.
После выхода обоих эфиров мы попросили Татьяну рассказать о своих впечатлениях о передаче:
— Мои ожидания не оправдались. Не особо понравились женихи и появление бывшего стало для меня шоком. Сначала я была настроена позитивно, но как его увидела — настроение испортилось.
Еще во время эфира Станислав сказал, что полностью освобождает Татьяну от своего присутствия, а передача помогла ему внести ясность в их отношения.
— О том, что приедет Стас, я не знала, для меня это было полной неожиданностью, я в такой ступор впала, что потом даже ничего сказать не могла. Почему я никого не выбрала — потому что я очень хорошо знаю Стаса. Если бы я вдруг кого-то там выбрала, не думаю, что это для меня хорошо бы закончилось. Если бы его там не было, возможно, я бы кого-то и выбрала, а так — связываться с этим ненормальным неохота было, — заключила Татьяна.
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