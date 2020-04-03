5 вопросов стюардессе: как она работает после закрытия границ и чем защищается от коронавируса

Затем идёт разбор по рейсу. Бортпроводникам сообщают о количестве пассажиров, времени полета и питании на борту.



— Дальше нас проверяют на знания аварийно-спасательной подготовки. Например, как мы будем действовать в чрезвычайных ситуациях, — перечисляет она.



Перед каждым полётом инженеры проверяют техническое состояние самолёта. В это время бортпроводники проверяют аварийно-спасательное оборудование по карте контрольной проверки. В него входят огнетушитель, фонарь, жилеты, мегафон, фонарь, дымозащитный капюшон, также проверяют давление в кислородном баллоне.

Как защищают себя от коронавируса?