5 вопросов стюардессе: как она работает после закрытия границ и чем защищается от коронавируса

Большинство зараженных коронавирусом прилетели в Россию на самолетах из других стран, где пандемия бушует уже несколько месяцев. В зоне риска оказались бортпроводники, пилоты, сотрудники аэропортов и другие пассажиры. До закрытия границ Толмачёво принимал до ста рейсов в сутки, после их количество резко сократилось — летают только внутренние авиалинии плюс периодически приходится экстренно принимать борты из других стран, откуда продолжают вывозить новосибирских туристов. Корреспондент НГС поговорила с бортпроводницей и узнала, как изменилась её работа из-за пандемии, страшно ли ей летать и как она защищает себя от опасного вируса.
Как теперь готовятся к рейсам?
Перед каждым полетом бортпроводник проходит медицинский контроль, на котором медик отслеживает его здоровье.
— Нас спрашивают, когда мы прилетели, есть ли жалобы, измеряют пульс, смотрят общее состояние здоровья. Перед входом в медицинский кабинет обязательно нужно продезинфицировать руки, — рассказывает Анастасия (имя изменено).
Затем идёт разбор по рейсу. Бортпроводникам сообщают о количестве пассажиров, времени полета и питании на борту.
— Дальше нас проверяют на знания аварийно-спасательной подготовки. Например, как мы будем действовать в чрезвычайных ситуациях, — перечисляет она.
Перед каждым полётом инженеры проверяют техническое состояние самолёта. В это время бортпроводники проверяют аварийно-спасательное оборудование по карте контрольной проверки. В него входят огнетушитель, фонарь, жилеты, мегафон, фонарь, дымозащитный капюшон, также проверяют давление в кислородном баллоне.
Как защищают себя от коронавируса?
— Во время полета мы сейчас раздаем специальные салфетки на основе водного раствора хлоргексидина для профилактики от коронавируса, — рассказывает девушка.
Сами же бортпроводники во время полёта используют антисептики, часто моют руки.
— Теперь маски мы носим обязательно на всех этапах. Когда встречаем, размещаем и обслуживаем пассажира — мы должны обязательно находиться в масках, — говорит Анастасия.
А если на борту обнаружен заболевший?
При обнаружении любого больного бортпроводники оказывают доврачебную помощь — для этого на борту самолета есть аптечка. Экипаж может дать пассажиру таблетку от головы или от жара, предложить выпить стакан воды, а также подышать кислородом.
— Если у пассажира поднялась температура, кашель, насморк, мы можем только дать ему то, что собьет температуру, изолировать его мы не можем. Вот полный самолет, куда его изолировать? Где сидит, там и сидит, — объясняет Анастасия.
Страшно ли летать из-за риска заразиться?
Количество пассажиров, по словам Анастасии, сильно уменьшилось:
— Сейчас заполняемость самолёта примерно 50–60% вместо 100%.
Какой-либо тревоги или страха из-за угрозы заразиться коронавирусом у экипажа нет — продолжают работать, как и раньше.
— Пассажиры продолжают летать. Люди в самолетах больше боятся, чем я! Все пассажиры летают в масках, пользуются антисептиками, с собой — влажные салфетки, — рассказывает бортпроводница. — Мы с коллегами также больше времени стали уделять личной гигиене: чаще моем руки, используем антибактериальные средства.
Бортпроводников заставляют соблюдать режим сна и отдыха.
— Наше расписание сделано так, что мы всегда до и после рейса отдыхаем. Для профилактики мы выпиваем комплекс витаминов, чтобы поднимать иммунитет, — говорит стюардесса.
Уменьшилась ли зарплата?
В среднем бортпроводник совершает от 11 до 15 рейсов за месяц. При этом лётное время не должно превышать 80 часов. На фоне коронавируса бортпроводники добровольно от работы не отказываются.
За последнее время количество рейсов радикально сократилось. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение — вывоз россиян из других стран (в соответствии со списками граждан, которые сформированы в МИД РФ), иностранцев на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям Правительства РФ.
— В итоге у нас меньше налет, меньше зарплата и больше свободного времени. Сокращений нет. По желанию предлагают уйти в оплачиваемый отпуск, — объясняет стюардесса.