С 21 марта в Баварии ввели частичный запрет на выход из дома (локдаун) на две недели — это первая федеральная земля Германии, которая так решила бороться с распространением коронавируса. Попытки ввести подобные меры есть уже и в России — московским пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями уже запретили выходить на улицу (пока без штрафов). Журналист НГС Мария Тищенко узнала у бывшей жительницы Новосибирска Яны Беккер, которая сейчас с семьёй живёт в Мюнхене, о том, как местные жители отреагировали на локдаун и сильно ли изменилась их жизнь.
«Поставил старушке-соседке под дверь»
— Бавария первой из федеральных земель Германии приняла такое решение. Она в этом кризисе задаёт тон, первой принимает самые жёсткие решения — закрытие школ и детских садов, режим ЧС, локдаун. Во многом это связано с тем, что мы ближе других немецких земель находимся к Северной Италии, которую сильнее всего накрыла эпидемия. Но, думаю, локдаун по всей стране — вопрос нескольких дней, — рассказывает Яна Беккер.
Она объяснила, как выглядит частичный локдаун:
— Покидать свой земельный участок или квартиру разрешается только в следующих случаях: туда и обратно на рабочее место, покупки для повседневных нужд (только по одному), в аптеках, посещение медицинских учреждений, филиалов почты; отдельно живущих детей или партнёров.
Кроме того, в этот список входят: заправка на АЗС, снятие денег в банках, помощь нуждающимся, прогулки, занятия спортом в одиночку или только с семьей, с которой человек живёт вместе, и уход за животными. С 21 марта рестораны, кафе и баварские биргартены (или так называемые пивные сады — это особый тип пивного ресторана, в который посетители приходят со своим алкоголем и сидят под деревьями, то есть на открытом воздухе) закрыты, но разрешена доставка.
Также закрыты парикмахерские, строительные магазины и садовые центры. Запрещено посещение больниц и домов престарелых. Исключения — умирающий или умерший родственник; родители могут навещать своих детей, а если роды, то отец может навестить жену и ребёнка.
По словам Яны Беккер, нарушителей ожидают штрафы до 25 тысяч евро.
— Дроны у нас пока не летают, но со вчерашнего дня 400 полицейских контролируют соблюдение режима локдауна в Мюнхене и окрестностях. Только в субботу проведено 5300 проверок, выявлено 160 нарушений. На нарушителей подано 133 заявления в полицию, — говорит девушка.
Яна считает, что многим людям будет тяжело в ситуации локдауна, особенно пожилым и одиноким:
— Им, безусловно, нужно помогать, поэтому многие молодые предлагают старикам помощь — сходить для них за покупками, например. Общаться при этом вблизи нельзя, чтобы не заразить и не заразиться. То есть купил еду и поставил старушке-соседке под дверь.
Сейчас, замечает Яна, внуки не могут навещать своих бабушек и дедушек:
— Хорошо, если у всех есть скайп или мессенджеры. Мы нашей немецкой бабушке теперь звоним каждые два дня, а раньше редко общались. В каком-то смысле эта ситуация сплотит семьи, я думаю. Нас с моими ребятами локдаун пока не очень удручает. Мы и так с прошлой недели сидим дома. Муж — учёный, их институт перевёл всех, кого можно, на удалённую работу. Школы с понедельника закрыты. А я и так работала из дома, мне вообще комфортно в этом режиме.
«Посылки приходится ждать неделями»
Яна Беккер считает, что людям, которые привыкли пользоваться службами доставки, сейчас будет проще, чем остальным:
— Правда, сейчас магазины, которые продают еду и хозяйственные товары, онлайн-аптеки жутко перегружены заказами. Все в панике поназаказывали, и теперь приходится ждать посылок неделями. Хорошо справляются с потоком заказов только мировые гиганты. Amazon как доставлял всё быстро, так и доставляет, но цены на еду, алкоголь, косметику и хозтовары резко взлетели.
Бывшая сибирячка считает, что локдауна можно было избежать, если бы люди послушались предупреждений и перестали без особой необходимости выходить на улицу.
— Но люди оказались совсем не такими послушными, как можно было ожидать. Были красавцы, которые все последние дни тусовались в парках (погода-то отличная), пили пиво в биргартенах и проводили коронавирусные вечеринки. И это при 15 тысячах подтверждённых случаев по стране. Маски здесь практически никто не носит, потому что их нет, дезинфицирующих средств нет с прошлой недели, их даже в больницах уже не хватает. Правительство Баварии советует медперсоналу кипятить медицинские инструменты. Местная дама пишет: «Несмотря на действующий запрет приводить детей на детские площадки, вчера на площадке под моим балконом весело играли вместе 12 детей. У меня это в голове не укладывается».
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