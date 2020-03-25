Также закрыты парикмахерские, строительные магазины и садовые центры. Запрещено посещение больниц и домов престарелых. Исключения — умирающий или умерший родственник; родители могут навещать своих детей, а если роды, то отец может навестить жену и ребёнка.

По словам Яны Беккер, нарушителей ожидают штрафы до 25 тысяч евро.



— Дроны у нас пока не летают, но со вчерашнего дня 400 полицейских контролируют соблюдение режима локдауна в Мюнхене и окрестностях. Только в субботу проведено 5300 проверок, выявлено 160 нарушений. На нарушителей подано 133 заявления в полицию, — говорит девушка.

Яна считает, что многим людям будет тяжело в ситуации локдауна, особенно пожилым и одиноким:

— Им, безусловно, нужно помогать, поэтому многие молодые предлагают старикам помощь — сходить для них за покупками, например. Общаться при этом вблизи нельзя, чтобы не заразить и не заразиться. То есть купил еду и поставил старушке-соседке под дверь.