Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

Паникеры смели последнюю гречку с магазинных полок, и вам ничего не досталось? Спокойно! Мы знаем еще минимум пять круп, которые ничем ее не хуже, а иногда даже лучше. В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие. Так что позвольте себе смелый эксперимент и выбирайте что-то более интересное.



Кускус — лечит бессонницу и борется с усталостью

Возможно, вы не придавали этому особого значения, но на прилавках продаются два вида кускуса. Один сделан из пшеницы мягких сортов, второй — из твердых. Первый, по сути, та же манка, только обвалянная в муке, и не несет с собой никакой пользы, а, напротив, способен даже снизить усвояемость витамина D. А вот второй вариант — то, что вам нужно.