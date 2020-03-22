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Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

Свет клином на ней не сошелся, а полезные вещества вы найдете и в других зерновых

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Мы не призываем отказываться от гречки. Просто есть и другие полезные крупы

Мы не призываем отказываться от гречки. Просто есть и другие полезные крупы

Паникеры смели последнюю гречку с магазинных полок, и вам ничего не досталось? Спокойно! Мы знаем еще минимум пять круп, которые ничем ее не хуже, а иногда даже лучше. В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие. Так что позвольте себе смелый эксперимент и выбирайте что-то более интересное.

Кускус — лечит бессонницу и борется с усталостью

Возможно, вы не придавали этому особого значения, но на прилавках продаются два вида кускуса. Один сделан из пшеницы мягких сортов, второй — из твердых. Первый, по сути, та же манка, только обвалянная в муке, и не несет с собой никакой пользы, а, напротив, способен даже снизить усвояемость витамина D. А вот второй вариант — то, что вам нужно.

Кускус из пшеницы твердых сортов богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, борется с хронической усталостью и депрессией, лечит бессонницу и улучшает регенерацию кожи и волос.

— Другая важная составляющая кускуса — селен. В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.

В кускусе из твердых сортов пшеницы содержится много важных микроэлементов, способствующих нормальной работе ЖКТ. Это фосфор, калий, железо, медь и пищевые волокна. Такая крупа стимулирует деятельность мозга, стабилизирует водно-солевой обмен, укрепляет сердечную мышцу. Является хорошим источником растительного белка и пребиотиком, способствует росту полезной микрофлоры.

Выбирайте кускус из твердых сортов пшеницы

Выбирайте кускус из твердых сортов пшеницы

Рис — даст энергию и нормализует обмен веществ

Рис больше остальных круп богат витаминами группы В. А это залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза содержится в зерновой оболочке. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например басмати и диком буром. Их диетологи рекомендуют для похудения, к тому же бурый рис регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.

Чем меньше обработки, тем полезнее рис

Чем меньше обработки, тем полезнее рис

Пшенка — полезна для кожи и костей

По концентрации незаменимых аминокислот пшенка уступает только овсянке и гречке. Она не содержит глютена и является геропротектором. Это вещества, которые не только повышают сопротивление стрессу и снижают скорость развития различных возрастных заболеваний, но и замедляют старение и в целом увеличивают продолжительность жизни.

За счет своего микроэлементного состава пшенка полезна для кожи, волос и костей. Она облегчает состояние при артритах и артрозах, вывихах и растяжениях. Витамины группы В в составе такой каши улучшают состав крови, налаживают работу мозга, регулируют жировой и углеводный обмен, а магний и калий положительно влияют на работу сердца и сосудов. Также пшенка улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и сжигает жировые отложения.

Пшенка вообще одна из самых полезных каш

Пшенка вообще одна из самых полезных каш

Перловка — поддерживает в тонусе и стимулирует мозг

В перловке содержится достаточно большое количество лизина, который помогает организму вырабатывать коллаген, обеспечивающий здоровую, гладкую и упругую кожу.

Помимо этого, перловка очень питательна, способна поддерживать в тонусе организм при большой физической нагрузке, помогает обмену веществ и стимулирует мозговую деятельность. Также благодаря ей вы сможете предотвратить ожирение и поможете вывести токсины из себя любимого. Но есть и минусы.

— Минусы перловки могут ощутить на себе люди с целиакией (нарушение пищеварения из-за глютена), непереносимостью глютена, — добавляет Галина Барташевич. — Для перловки и ячневой каши используется ячмень, а это один из главных источников глютена. Чувствительность к нему может привести к головной боли, тошноте, расстройству желудка, усталости и другим жалобам. При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Если непереносимость подтвердится (или вы уже знаете о ней), переходите на гречу, рис, кукурузу, сою, киноа — в них нет глютена.

Перловка помогает предотвратить ожирение и выводит токсины

Перловка помогает предотвратить ожирение и выводит токсины

Булгур — богатый источник клетчатки

Необлущенный булгур сохраняет высокое содержание клетчатки (в одной порции содержится 30% ее суточной нормы), что помогает при похудении и очищении организма. Клетчатка приносит чувство сытости, выводит из организма застоявшиеся вещества, токсины и болезнетворные бактерии. Благодаря большому содержанию пищевых волокон с этой крупой легко контролировать вес.

Кроме того, в булгуре высокое содержание кальция. Его больше, чем в той же гречке, однако из-за обработки значительная часть его теряется (в процессе производства зерна пшеницы пропаривают и высушивают). Тем не менее люди с непереносимостью лактозы, которые не могут получать кальций из молочных продуктов, могут довольствоваться этим веществом из крупы.

В булгуре содержится редкий, но очень важный витамин К. Он способствует образованию белков, от которых зависит способность крови сворачиваться. Это эффективная профилактика кровотечений и помощь в регенерации органов. Витамин К полезен всем, кто восстанавливается после травм, перенес операцию или только готовится к ней.

Булгур — хороший источник белков, железа, витаминов группы В, а также марганца и магния. Они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, контролировать уровень сахара в крови. Другой важный элемент булгура — фолиевая кислота. Она стимулирует иммунитет, способствует процессам кроветворения и особенно полезна женщинам. Например, во время беременности помогает избежать риска выкидыша и способствует сохранению здоровых цепочек ДНК.

Булгур — главный источник витамина К

Булгур — главный источник витамина К

И все-таки гречка

Недавно мы разобрались, почему все выстраиваются в очередь именно за гречкой. И оказалось, что это никак не связано с ее полезными свойствами. Хотя они в этой крупе тоже есть.

— Это хороший источник белков, углеводов, содержит витамины группы В, цинк, железо, медь, магний, кальций и даже биофлавоноид рутин, который улучшает структуру капилляров, повышает их эластичность, предотвращает ломкость и тромбообразование, является геропротектором, — говорит Ирина Торопыгина. — К тому же рутин выводит жидкость из организма, из-за чего гречневую диету советуют моделям и спортсменам.

Кроме того, в гречке много лизина, который участвует в синтезе коллагена (от этого зависят качество и упругость кожи). Гречка снижает уровень плохого холестерина, нормализует обмен веществ, полезна при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и сахарном диабете. Магний в составе гречки полезен для сосудов и работы сердечно-сосудистой системы, он показан людям с нарушением сердечного ритма.

Гречка — надежный источник белков, углеводов

Гречка — надежный источник белков, углеводов

Однако людям, склонным к запорам и газообразованию, с почечной недостаточностью, повышенной свертываемостью крови и язвой желудка гречку стоит употреблять с осторожностью.

Аккуратнее к своему организму специалисты рекомендуют относиться и сторонникам популярных монодиет, когда несколько дней у вас в рационе должен быть один и тот же продукт. (В случае с гречневой монодиетой придется съедать по кастрюле каши четыре дня подряд.) Такой разгрузочный монодень можно устраивать раз в неделю, а лучше — раз в месяц. Иначе рискуете не просто набрать вес еще быстрее, но и заработать проблемы со здоровьем. Монодиета замедляет реакцию, приводит к головным болям и хронической усталости. Налегать на нее не нужно — внесите разнообразие.

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