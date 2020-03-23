Вы вряд ли отравитесь от одной арбузной семечки и точно не станете вызывать скорую, случайно проглотив вишню целиком, но с некоторыми косточками стоит быть осторожнее. А вы сумеете отличить съедобное от несъедобного или уже прописались в больничной палате?
Съедите гранат с косточками?
А косточки лимона грызть станете?
Что с вами будет, если съедите горсть апельсиновых косточек?
Говорят, что косточки вишни полезны и обладают молодильным эффектом. Станете грызть их?
Кидайте в компот яблоки и груши вместе с семенной коробкой — так будет вкуснее и полезней!
Чем больше косточек авокадо съешь — тем лучше! В них содержатся антиоксиданты и полезный для сердца калий
Виноградные косточки способны уменьшить артериальное давление и предупреждают развитие гипертонии
Многие любят тыквенные семечки и не догадываются, что такая любовь может привести к раку
Маленькие оливки с косточками улучшают работу кишечника и перистальтику ЖКТ
Ядра персика есть будете?
Хотя Парацельс говорил, что только дозировка делает любое вещество ядом или лекарством, косточки все же не лучший вариант для экспериментов над собой. Лучше заранее знать, какими эффектами они обладают. Хотя бы для того, чтобы знать, от чего потом лечиться.