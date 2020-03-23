Хотя Парацельс говорил, что только дозировка делает любое вещество ядом или лекарством, косточки все же не лучший вариант для экспериментов над собой. Лучше заранее знать, какими эффектами они обладают. Хотя бы для того, чтобы знать, от чего потом лечиться.