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Цены на квартиры в сталинках из этого обзора начинаются от 5 миллионов. Ну а самое дорогое жильё — четырёхкомнатная квартира в хрущёвке — обойдётся в 9 миллионов.<br>

Цены на квартиры в сталинках из этого обзора начинаются от 5 миллионов. Ну а самое дорогое жильё — четырёхкомнатная квартира в хрущёвке — обойдётся в 9 миллионов.

Квартиры в домах, построенных во второй половине прошлого века, некоторые покупатели считают «бабушкиным» жильём со скрипящим полом, старыми коврами и крохотной кухней. Но есть и те, кто использует советские квартиры для воплощения своих идей в дизайне. Мы нашли такие варианты в базе n1.ru — некоторые из них были построены более 85 лет назад, но дадут фору любой современной студии. В них мы не увидели тех самых ковров и устаревшей сантехники, зато с удивлением обнаружили просторные гостиные, современные детские, минималистичные спальни и модный стиль лофт.


«Двушка» в четырёхэтажном доме 1954 года за 5 миллионов с небольшим

Владельцы квартиры предпочитают минимализм и монохромные цвета в интерьере<br>

Владельцы квартиры предпочитают минимализм и монохромные цвета в интерьере

Жильё продаётся с новой мебелью и техникой<br>

Жильё продаётся с новой мебелью и техникой

«Шикарная квартира с современным ремонтом» (так говорится в объявлении) нашлась на улице 1-й Краснодонский переулок в Калининском районе — в месте с большой концентрацией сталинок. В квартире с 66-летней историей есть просторная спальня в минималистичном стиле, кухня-гостиная на 25 квадратов с барной стойкой, отдельная гардеробная, но крохотная ванная, которую, впрочем, владельцы жилья постарались обставить всем необходимым.

А так выглядит дом, в котором продаётся эта квартира<br>

А так выглядит дом, в котором продаётся эта квартира

Этот вариант мог бы оказаться в журнале, посвящённом стильным квартирам, но оказался в базе объявлений и, судя по всему, находится там совсем недавно. За квартиру как с картинки площадью 60 квадратов просят 5 млн 150 тысяч.

Квартира-лофт с дизайнерским ремонтом в доме 1953 года за 5,79 миллионов

Несмотря на то, что это жильё расположено по соседству с предыдущим вариантом, его оценили дороже — примерно на 600 тысяч<br>

Несмотря на то, что это жильё расположено по соседству с предыдущим вариантом, его оценили дороже — примерно на 600 тысяч

Возможно, дело в дизайнерском ремонте<br>

Возможно, дело в дизайнерском ремонте

И снова 1-й Краснодонский переулок. В сталинке, окна которой выходят на Павловский сквер, разместился самый примечательный вариант этого обзора. Глядя на него не скажешь, что это квартира из дома с 67-летней историей — уж очень свежо и модно выглядит это жильё в стиле лофт. Кирпичная кладка, тёмные стены, картины на стенах, лаконичная кухня — за всё это хозяева просят 5 миллионов 790 тысяч рублей. Мебель и бытовая техника входят в эту сумму.

«Трёшка в отличном состоянии» в самом старом доме этого обзора — 5,8 миллионов и она ваша

Автор объявления указывает, что квартира продаётся в отличном состоянии, а в подарок покупателю достаётся кухонный гарнитур<br>

Автор объявления указывает, что квартира продаётся в отличном состоянии, а в подарок покупателю достаётся кухонный гарнитур

Глядя на эту ванную комнату и не скажешь, что она располагается в доме, построенном 88 лет назад<br>

Глядя на эту ванную комнату и не скажешь, что она располагается в доме, построенном 88 лет назад

Квартира площадью 73 «квадрата», для которой ищут покупателей с февраля, располагается в доме 1932 года постройки. Это рекорд для нашего обзора, старее домов мы не нашли.

«В доме произведён капитальный ремонт, в подарок остаётся кухонный гарнитур», — говорится в описании жилья. Судя по фотографиям, владельцы решили объединить небольшую кухню на 8 «квадратов», а ванную обставили так, что теперь она не уступает санузлам в только что построенных ЖК.

Квартира на 2 этаже пятиэтажного кирпичного дома расположена на Челюскинском жилмассиве, недалеко от Цирка, и, как следует из графика динамики цен, обойдётся дороже, чем аналогичные варианты на этом жилмассиве.

Просторное жильё в классической сталинке в центре города за 6,4 миллиона

В описании варианта подчёркивается, что квартир в подъезде всего восемь — по две на каждом этаже. Это жильё, например, расположено на втором этаже пятиэтажной сталинки на Серебренниковской<br>

В описании варианта подчёркивается, что квартир в подъезде всего восемь — по две на каждом этаже. Это жильё, например, расположено на втором этаже пятиэтажной сталинки на Серебренниковской

Детская комната в пятиэтажке 1958 года постройки<br>

Детская комната в пятиэтажке 1958 года постройки

О том, что этому жилью больше 60 лет, напоминает разве что подъезд, зато в самой квартире всё сделано по-современному — видеодомофон, тёплые полы, кондиционеры, модный ремонт в белых тонах.


Это ещё один вариант, который мог бы попасть в журнал об уюте и доме, поэтому неудивительно за квартиру площадью 70 квадратов с просторной кухней и изящной детской просят больше 6 миллионов.

Тёмный подъезд резко контрастирует с просторной квартирой в стильных тонах.<br>

Тёмный подъезд резко контрастирует с просторной квартирой в стильных тонах.

Вариант появился на сайте в начале февраля и пока не менялся в цене.


«Редкий вариант» в академовской хрущёвке за 9,2 миллиона

Откровенно говоря, этот вариант не отличается впечатляющим ремонтом или стильной планировкой, зато выделяется ценой — 9,2 миллиона рублей<br>

Откровенно говоря, этот вариант не отличается впечатляющим ремонтом или стильной планировкой, зато выделяется ценой — 9,2 миллиона рублей

В описании квартиры указывается, что жильё требует ремонта<br>

В описании квартиры указывается, что жильё требует ремонта

Ценовое первенство в нашем обзоре достаётся четырёхкомнатной квартире на Морском проспекте, которая получилась путём слияния двушки и однушки. Как говорится в объявлении, здесь выполнен базовый ремонт, поэтому у будущих владельцев есть отличная возможность воплотить что-то своё в дизайне.

В квартире просторная кухня на 25 квадратов, декоративная стена из камня и ванная комната с окном.

Хрущёвка 1960 года постройки в Верхней зоне Академгородка. Именно в этом доме продаётся «редкий вариант» — четырёхкомнатная квартира с огромной кухней<br>

Хрущёвка 1960 года постройки в Верхней зоне Академгородка. Именно в этом доме продаётся «редкий вариант» — четырёхкомнатная квартира с огромной кухней

Жильё продают с конца октября, но цена остаётся неизменной.

А недавно мы заглядывали в самые роскошные коттеджи Новосибирска, в которых могли бы снимать кино, и заодно рассказывали, сколько стоит пожить по-голливудски.

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недвижимостьхрущёвкисталинки
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