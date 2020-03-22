Квартиры в домах, построенных во второй половине прошлого века, некоторые покупатели считают «бабушкиным» жильём со скрипящим полом, старыми коврами и крохотной кухней. Но есть и те, кто использует советские квартиры для воплощения своих идей в дизайне. Мы нашли такие варианты в базе n1.ru — некоторые из них были построены более 85 лет назад, но дадут фору любой современной студии. В них мы не увидели тех самых ковров и устаревшей сантехники, зато с удивлением обнаружили просторные гостиные, современные детские, минималистичные спальни и модный стиль лофт.
«Двушка» в четырёхэтажном доме 1954 года за 5 миллионов с небольшим
«Шикарная квартира с современным ремонтом» (так говорится в объявлении) нашлась на улице 1-й Краснодонский переулок в Калининском районе — в месте с большой концентрацией сталинок. В квартире с 66-летней историей есть просторная спальня в минималистичном стиле, кухня-гостиная на 25 квадратов с барной стойкой, отдельная гардеробная, но крохотная ванная, которую, впрочем, владельцы жилья постарались обставить всем необходимым.
Этот вариант мог бы оказаться в журнале, посвящённом стильным квартирам, но оказался в базе объявлений и, судя по всему, находится там совсем недавно. За квартиру как с картинки площадью 60 квадратов просят 5 млн 150 тысяч.
Квартира-лофт с дизайнерским ремонтом в доме 1953 года за 5,79 миллионов
И снова 1-й Краснодонский переулок. В сталинке, окна которой выходят на Павловский сквер, разместился самый примечательный вариант этого обзора. Глядя на него не скажешь, что это квартира из дома с 67-летней историей — уж очень свежо и модно выглядит это жильё в стиле лофт. Кирпичная кладка, тёмные стены, картины на стенах, лаконичная кухня — за всё это хозяева просят 5 миллионов 790 тысяч рублей. Мебель и бытовая техника входят в эту сумму.
«Трёшка в отличном состоянии» в самом старом доме этого обзора — 5,8 миллионов и она ваша
Квартира площадью 73 «квадрата», для которой ищут покупателей с февраля, располагается в доме 1932 года постройки. Это рекорд для нашего обзора, старее домов мы не нашли.
«В доме произведён капитальный ремонт, в подарок остаётся кухонный гарнитур», — говорится в описании жилья. Судя по фотографиям, владельцы решили объединить небольшую кухню на 8 «квадратов», а ванную обставили так, что теперь она не уступает санузлам в только что построенных ЖК.
Квартира на 2 этаже пятиэтажного кирпичного дома расположена на Челюскинском жилмассиве, недалеко от Цирка, и, как следует из графика динамики цен, обойдётся дороже, чем аналогичные варианты на этом жилмассиве.
Просторное жильё в классической сталинке в центре города за 6,4 миллиона
О том, что этому жилью больше 60 лет, напоминает разве что подъезд, зато в самой квартире всё сделано по-современному — видеодомофон, тёплые полы, кондиционеры, модный ремонт в белых тонах.
Это ещё один вариант, который мог бы попасть в журнал об уюте и доме, поэтому неудивительно за квартиру площадью 70 квадратов с просторной кухней и изящной детской просят больше 6 миллионов.
Вариант появился на сайте в начале февраля и пока не менялся в цене.
«Редкий вариант» в академовской хрущёвке за 9,2 миллиона
Ценовое первенство в нашем обзоре достаётся четырёхкомнатной квартире на Морском проспекте, которая получилась путём слияния двушки и однушки. Как говорится в объявлении, здесь выполнен базовый ремонт, поэтому у будущих владельцев есть отличная возможность воплотить что-то своё в дизайне.
В квартире просторная кухня на 25 квадратов, декоративная стена из камня и ванная комната с окном.
Жильё продают с конца октября, но цена остаётся неизменной.
А недавно мы заглядывали в самые роскошные коттеджи Новосибирска, в которых могли бы снимать кино, и заодно рассказывали, сколько стоит пожить по-голливудски.