Квартира площадью 73 «квадрата», для которой ищут покупателей с февраля, располагается в доме 1932 года постройки. Это рекорд для нашего обзора, старее домов мы не нашли.



«В доме произведён капитальный ремонт, в подарок остаётся кухонный гарнитур», — говорится в описании жилья. Судя по фотографиям, владельцы решили объединить небольшую кухню на 8 «квадратов», а ванную обставили так, что теперь она не уступает санузлам в только что построенных ЖК.



Квартира на 2 этаже пятиэтажного кирпичного дома расположена на Челюскинском жилмассиве, недалеко от Цирка, и, как следует из графика динамики цен, обойдётся дороже, чем аналогичные варианты на этом жилмассиве.



Просторное жильё в классической сталинке в центре города за 6,4 миллиона

