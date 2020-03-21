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Алиса с мужем летели на одном самолёте с первой заболевшей в Новосибирской области

Алиса с мужем летели на одном самолёте с первой заболевшей в Новосибирской области

Первый случай коронавируса в Новосибирской области был подтверждён 18 марта: женщина прилетела из Парижа с пересадкой в Москве, в городе сразу же начали искать остальных пассажиров этого рейса — SU 1462 «Аэрофлота» 15 марта. Среди них оказалась и читательница НГС Алиса, которая вместе с мужем возвращалась из отпуска. Как они узнали о первой заболевшей, как за ними сейчас наблюдают врачи и как супруги прошли стадии от отрицания до принятия — узнала журналист Мария Тищенко.

«Все музеи были закрыты»

— В Чехии мы с мужем были с 9 по 14 марта, ночью 15-го вылетели из Праги в Москву, а оттуда — в Новосибирск на рейсе «Аэрофлота». Позже узнали, что на этом рейсе вместе с нами летела женщина, у которой нашли коронавирус, — рассказывает Алиса.

На карантине супруги оказались с первого же дня — по собственному желанию. Алиса вспоминает, что когда они уезжали из Чехии, там уже вводили режим чрезвычайной ситуации, поэтому сибиряки понимали всю серьёзность ситуации:

— В Европе закрывались границы, перестали работать кафе, музеи, кофейни работали только на вынос, даже не все аптеки работали. Мы возвращались в Россию и думали, что, скорее всего, так будет и у нас. Ещё будучи в Праге, мы прочитали на НГС, что по прибытии нам нужно позвонить в 112 и сказать, что мы прилетели из Европы.

На тот момент (15 марта) Чехия не была в списке стран, после которой нужно отмечаться и сидеть на карантине, но Алиса с мужем все равно позвонили в 112, потому что Чехия — туристическая страна, в которой они слышали и итальянскую, и французскую речь.

«Мы ни с кем не пересекались»

В 112 их расспросили о симптомах, взяли контакты и попросили записаться в больницу. Мужу Алисы на работе ещё 9 марта сказали, что после отпуска он должен будет две недели поработать из дома:

— 16 марта муж на работу не пошёл, я тоже решила провести этот день дома — у меня свободный график.

В регистратуре поликлиники им сказали, чтобы они не приходили, а приняли участкового врача дома.

— К нам пришла врач, сказала не паниковать: в Новосибирске ещё нет заболевших. Посмотрела горло, послушала нас, сказала мерить температуру, ограничить свои перемещения, но ходить гулять, потому что свежий воздух полезен. Мы гуляли, но ни с кем не пересекались.

Многие музеи и аптеки были закрыты в Праге

Многие музеи и аптеки были закрыты в Праге

«Если я заболею, легко его перенесу»

— Мне не страшно. Я уже прошла все этапы от отрицания, гнева до полного принятия. Я не боюсь, потому что прочитала научные статьи, интервью с вирусологом, биологом. Я не боюсь коронавируса: если я заболею, легко его перенесу. У меня нет пожилых родственников, а те, которые есть, — я с ними не контактировала и не контактирую. Молодые люди легко должны перенести коронавирус и, по мнению вирусологов, мы все переболеем им, — считает Алиса.

На новость о первой заболевшей, по словам сибирячки, они отреагировали без паники:

— Ещё в Чехии у нас был с собой санитайзер, мы протирали им руки, когда открывали двери. Мы не касались перил на эскалаторах, в аэропорту. Мы не ходили в музеи, не толкались с людьми. Ходили по спокойным, тихим районам, если чихали, то в локоть, а тут, блин, в самолёте до дома, когда мы уже расслабились, и я уже глаза руками чесала, оказывается, с нами летела женщина, которая болеет. Когда мы узнали, смеялись — класс, мы на самом деле счастливчики по жизни, — не унывает Алиса.

В Праге Алиса с мужем соблюдали меры предосторожности, а в самолёте уже расслабились. И это, как выяснилось позже, был один из самых опасных моментов за всё их путешествие

В Праге Алиса с мужем соблюдали меры предосторожности, а в самолёте уже расслабились. И это, как выяснилось позже, был один из самых опасных моментов за всё их путешествие

«Медсестра надела на себя защитный костюм»

Когда стало известно, что на этом самолете летела женщина с коронавирусом, то супругам позвонили из больницы:

— Нас нашли, сразу же отметили, прислали медсестру. Она полностью надела на себя защитный костюм, маску, перчатки, взяла у нас анализы — мочу, мазок из носа, корня языка.

Также к ним пришла специалист из Роспотребнадзора и объяснила, что они должны находиться на карантине до 28 марта, не покидать помещение, не ходить в общественные места.

— В принципе мы и так всё сами для себя решили и этому придерживаемся — заказываем еду у доставщиков, друзья нам покупали продукты и оставляли их у дверей. Ничего для нас не изменилось: спокойно ждём результатов. Не переживаем ни о чём, — говорит Алиса.

Еще один снимок из Праги, когда там отдыхали новосибирцы. Здесь уже ввели режим ЧС, поэтому на улицах так мало машин

Еще один снимок из Праги, когда там отдыхали новосибирцы. Здесь уже ввели режим ЧС, поэтому на улицах так мало машин

Коронавирус в Новосибирсе. Краткая хроника

Что известно про заболевших сибиряков.

Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный диагноз на коронавирус, стало известно 18 марта.

Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.

20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.

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