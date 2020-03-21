Первый случай коронавируса в Новосибирской области был подтверждён 18 марта: женщина прилетела из Парижа с пересадкой в Москве, в городе сразу же начали искать остальных пассажиров этого рейса — SU 1462 «Аэрофлота» 15 марта. Среди них оказалась и читательница НГС Алиса, которая вместе с мужем возвращалась из отпуска. Как они узнали о первой заболевшей, как за ними сейчас наблюдают врачи и как супруги прошли стадии от отрицания до принятия — узнала журналист Мария Тищенко.
«Все музеи были закрыты»
— В Чехии мы с мужем были с 9 по 14 марта, ночью 15-го вылетели из Праги в Москву, а оттуда — в Новосибирск на рейсе «Аэрофлота». Позже узнали, что на этом рейсе вместе с нами летела женщина, у которой нашли коронавирус, — рассказывает Алиса.
На карантине супруги оказались с первого же дня — по собственному желанию. Алиса вспоминает, что когда они уезжали из Чехии, там уже вводили режим чрезвычайной ситуации, поэтому сибиряки понимали всю серьёзность ситуации:
— В Европе закрывались границы, перестали работать кафе, музеи, кофейни работали только на вынос, даже не все аптеки работали. Мы возвращались в Россию и думали, что, скорее всего, так будет и у нас. Ещё будучи в Праге, мы прочитали на НГС, что по прибытии нам нужно позвонить в 112 и сказать, что мы прилетели из Европы.
На тот момент (15 марта) Чехия не была в списке стран, после которой нужно отмечаться и сидеть на карантине, но Алиса с мужем все равно позвонили в 112, потому что Чехия — туристическая страна, в которой они слышали и итальянскую, и французскую речь.
«Мы ни с кем не пересекались»
В 112 их расспросили о симптомах, взяли контакты и попросили записаться в больницу. Мужу Алисы на работе ещё 9 марта сказали, что после отпуска он должен будет две недели поработать из дома:
— 16 марта муж на работу не пошёл, я тоже решила провести этот день дома — у меня свободный график.
В регистратуре поликлиники им сказали, чтобы они не приходили, а приняли участкового врача дома.
— К нам пришла врач, сказала не паниковать: в Новосибирске ещё нет заболевших. Посмотрела горло, послушала нас, сказала мерить температуру, ограничить свои перемещения, но ходить гулять, потому что свежий воздух полезен. Мы гуляли, но ни с кем не пересекались.
«Если я заболею, легко его перенесу»
— Мне не страшно. Я уже прошла все этапы от отрицания, гнева до полного принятия. Я не боюсь, потому что прочитала научные статьи, интервью с вирусологом, биологом. Я не боюсь коронавируса: если я заболею, легко его перенесу. У меня нет пожилых родственников, а те, которые есть, — я с ними не контактировала и не контактирую. Молодые люди легко должны перенести коронавирус и, по мнению вирусологов, мы все переболеем им, — считает Алиса.
На новость о первой заболевшей, по словам сибирячки, они отреагировали без паники:
— Ещё в Чехии у нас был с собой санитайзер, мы протирали им руки, когда открывали двери. Мы не касались перил на эскалаторах, в аэропорту. Мы не ходили в музеи, не толкались с людьми. Ходили по спокойным, тихим районам, если чихали, то в локоть, а тут, блин, в самолёте до дома, когда мы уже расслабились, и я уже глаза руками чесала, оказывается, с нами летела женщина, которая болеет. Когда мы узнали, смеялись — класс, мы на самом деле счастливчики по жизни, — не унывает Алиса.
«Медсестра надела на себя защитный костюм»
Когда стало известно, что на этом самолете летела женщина с коронавирусом, то супругам позвонили из больницы:
— Нас нашли, сразу же отметили, прислали медсестру. Она полностью надела на себя защитный костюм, маску, перчатки, взяла у нас анализы — мочу, мазок из носа, корня языка.
Также к ним пришла специалист из Роспотребнадзора и объяснила, что они должны находиться на карантине до 28 марта, не покидать помещение, не ходить в общественные места.
— В принципе мы и так всё сами для себя решили и этому придерживаемся — заказываем еду у доставщиков, друзья нам покупали продукты и оставляли их у дверей. Ничего для нас не изменилось: спокойно ждём результатов. Не переживаем ни о чём, — говорит Алиса.
Коронавирус в Новосибирсе. Краткая хроника
Что известно про заболевших сибиряков.
Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный диагноз на коронавирус, стало известно 18 марта.
Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.
20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.
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