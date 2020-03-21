— В Чехии мы с мужем были с 9 по 14 марта, ночью 15-го вылетели из Праги в Москву, а оттуда — в Новосибирск на рейсе «Аэрофлота». Позже узнали, что на этом рейсе вместе с нами летела женщина, у которой нашли коронавирус, — рассказывает Алиса.



На карантине супруги оказались с первого же дня — по собственному желанию. Алиса вспоминает, что когда они уезжали из Чехии, там уже вводили режим чрезвычайной ситуации, поэтому сибиряки понимали всю серьёзность ситуации:

— В Европе закрывались границы, перестали работать кафе, музеи, кофейни работали только на вынос, даже не все аптеки работали. Мы возвращались в Россию и думали, что, скорее всего, так будет и у нас. Ещё будучи в Праге, мы прочитали на НГС, что по прибытии нам нужно позвонить в 112 и сказать, что мы прилетели из Европы.



На тот момент (15 марта) Чехия не была в списке стран, после которой нужно отмечаться и сидеть на карантине, но Алиса с мужем все равно позвонили в 112, потому что Чехия — туристическая страна, в которой они слышали и итальянскую, и французскую речь.