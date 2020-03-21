— Я работала у него в бригаде животноводов в селе. Помню его общительным, радушным. Был у него подвал, где он занимался своим столярным делом. Такую красоту творил, — вспоминает соседка Валентина.



Скворечники в точности повторяют традиционные сельские дома с их аутентичными элементами архитектуры. За такие апартаменты, рассказывают местные, птицы даже дерутся!



— Воробьи туда набиваются, все не помещаются, дерутся — вот они и ломаются. Скворцы тоже прилетают, домики не пустуют, — рассказывает жительница села Татьяна.