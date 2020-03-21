Отдохните от новостей о коронавирусе и посмотрите на прекрасное: в Самарской области, селе Марьевка, жил дедушка Миша, который мастерил не просто скворечники, а настоящие произведения искусства. Наши коллеги — портал 63.RU — побывали в селе, поговорили с родственниками умельца и, конечно, сделали много классных фотографий деревянных дворцов для птиц. Скорее смотрите на это!
Создателя неповторимых скворечников знают все. Правда, сами птичьи домики мало у кого сохранились в первозданном виде. Жители Марьевки с удовольствием показывают наследие Михаила Шушкина и с теплотой вспоминают о нем.
— Я работала у него в бригаде животноводов в селе. Помню его общительным, радушным. Был у него подвал, где он занимался своим столярным делом. Такую красоту творил, — вспоминает соседка Валентина.
Скворечники в точности повторяют традиционные сельские дома с их аутентичными элементами архитектуры. За такие апартаменты, рассказывают местные, птицы даже дерутся!
— Воробьи туда набиваются, все не помещаются, дерутся — вот они и ломаются. Скворцы тоже прилетают, домики не пустуют, — рассказывает жительница села Татьяна.
Этот домик стоит на крыше снохи Михаила Шушкина Галины Антонюк, но он уже потерял первозданный облик:
— Воробьи проказничают, уже терраса у скворечника отвалилась, а починить некому.
Законодатель скворечной моды
Галина с трепетом перелистывает старый семейный альбом. Дедушка Миша, как его привыкли называть в селе, был отчимом ее мужа. Мама покойного супруга Галины вышла замуж за Михаила и переехала в Марьевку из Крыма уже с ребенком в 1953 году.
Дворцы для птиц дедушка делал с любовью и теплотой, аккуратно вытачивая и прокрашивая каждую деталь. Сначала он смастерил скворечник для себя. Односельчанам пришелся по вкусу такой «пристрой» к дому, и скворечники расползлись по селу.
Большинство уцелевших скворечников можно найти на улице Ленина, где и жил сам плотник.
После смерти Михаила его дом продали, а через некоторое время он у новых хозяев и вовсе сгорел. Сейчас на его месте возвели уже другую постройку.
Соседи вспоминают уникальный флюгер (флюгер — изделие, метеорологический прибор для измерения направления (иногда и скорости) ветра или декоративный аксессуар. — Прим. ред.), который смастерил Михаил. Раньше он украшал его двор, а теперь его можно увидеть только на одной фотографии, которую бережно хранит его сноха Галина.
«Трешка» для пернатых
Один из скворечников стоит на доме учителя местной школы Галины Полутиной.
— Нам с мужем дедушка Михаил подарил его на новоселье. Мой отец работал вместе с ним. Ближайшее время хочу привести его в порядок, подкрасить.
Внутри скворечника находятся три комнаты. По бокам и в двери окошки для птиц. Весной пернатые возвращаются в уже родное им жилье.
Михаил Шушкин умер в 1998 году в возрасте 74 лет. Продолжать его дело в селе, к сожалению, некому. Но местные жители стараются сохранять скворечники в память о мастере.