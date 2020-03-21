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Мытьё всего, что можно мыть, — один из рецептов

Мытьё всего, что можно мыть, — один из рецептов

Китай победил коронавирус: по крайней мере, в стране перестали фиксировать «домашние» заражения. Все новые случаи привозные (да, жизнь — бумеранг). Город Ухань, провинция Хубэй и Китай в целом справились со вспышкой примерно за месяц, но беспощадный карантин, действующий частично до сих пор, расколол общественность: одни рукоплещут китайскому правительству, другие считают, что от карантина Китай пострадает больше, чем от вируса. Мы разобрались, что именно сделали граждане КНР, чтобы остановить эпидемию в стране.

Хронология событий

Эпидемия коронавируса началась ещё во второй половине ноября, но врачи заговорили о ней лишь в начале декабря, и до конца года власти Китая не афишировали проблему, за что впоследствии подверглись критике.

Поначалу число случаев исчислялось десятками, потом сотнями, и многие считали вспышку локальной. Неясными остались возможности вируса — считалось, например, что он передаётся только при очень близких контактах или только от животных.

Всё изменилось 20 февраля, когда китайские эпидемиологи подтвердили его заразность в привычном смысле слова. 23 февраля в Ухани ввели самый жёсткий и масштабный карантин в истории современного мира, который позже распространили на всю провинцию Хубэй.

К началу карантина в Китае было около 600 заражённых, но уже через три дня количество возросло более чем втрое. В последующие дни ситуация как будто только ухудшалась, и беспрецедентный карантин словно бы и не помогал.

Отдельной проблемой стало изменение методов подсчёта: резкий скачок заболеваемости 13 февраля связан именно с этим. В тот момент казалось, что вирус не остановить — число заболевших перевалило за 70 тысяч. Кстати, в провинции Хубэй живут порядка 60 миллионов человек, что сравнимо с населением Великобритании (66 миллионов), Франции (67 миллионов) или Италии (60 миллионов).

Но уже 18–20 февраля, через четыре недели после начала карантина, распространение вируса резко замедлилось: счёт заразившихся шёл на сотни, но уже не на тысячи. К началу марта прогресс стал очевиден, а 19 марта власти Китая отрапортовали, что впервые с начала кризиса все новые случаи — импортированные.

Какие меры принял Китай

Крайне жёсткие. И за это власти Китая критиковали не меньше, чем за сокрытие информации на ранних стадиях эпидемии.

С первых же часов карантина пересечь границу Ухани стало невозможно ни личному, ни общественному транспорту, ни даже медицинским автомобилям. Закрыли всё, что можно закрыть: школы и университеты (им продлили каникулы), магазины (кроме аптек и продуктовых), кинотеатры, офисы, заводы и т.д.

Метрополитен Екатеринбурга применяет китайский опыт&nbsp;

Метрополитен Екатеринбурга применяет китайский опыт 

Для поездок на автомобиле требовалось специальное разрешение, а жителям, хоть и не сразу, запретили выходить из домов. Точнее, раз в два дня один из членов семьи мог сходить за самым необходимым. В остальном людей мотивировали использовать курьеров.

По домам ходили комиссии, выявляя заболевших и принудительно их госпитализируя. Под изоляторы приспособили не только медучреждения, но и офисы, спортзалы, специально построенные временные помещения. Вокруг многих кварталов выставили кордоны, которые ограничивали перемещение чужаков и проверяли температуру тела у местных.

Появление в общественных местах без маски запрещалось, а для контроля использовали даже дроны. Кроме того, китайцы неистово тестировали население на коронавирус. Стратегия в основном сводилась к тому, чтобы отличить здоровых от больных, а последних изолировать.

Маски не гарантируют защиту от заражения, но позволяют хотя бы не заразить других

Маски не гарантируют защиту от заражения, но позволяют хотя бы не заразить других

Карантин не снят полностью до сих пор, хотя ряду сотрудников разрешили вернуться к работе. Но изоляция и проверки продолжаются, а рестораны, например, ограничивают количество посетителей и считывают карту их предыдущих перемещений, чтобы исключить тех, кто был в рискованных местах.

За и против карантина

Эксперты разошлись во мнениях, оправдан ли столь жёсткий карантин. Директор центра по контролю заболеваемости в Университете Миннесоты Майкл Остерхольм считает так:

— Они сделали невероятную работу, но я не знаю, насколько устойчивы результаты. Чего они на самом деле достигли? Они действительно победили вирус или просто подавили его?

Одно из опасений — повторная вспышка, как только карантин будет снят.

Фанатичное мытьё рук по-прежнему считается одной из самых эффективных мер защиты: вирус долго живёт на поверхностях и легко переносится руками

Фанатичное мытьё рук по-прежнему считается одной из самых эффективных мер защиты: вирус долго живёт на поверхностях и легко переносится руками

Газета The New York Times, например, рассуждает о том, не является ли лекарство хуже болезни?

— Прямолинейная стратегия китайцев рождает вопросы для других стран. Их кампания обошлась ценой серьёзных ограничений свобод и образа жизни людей.

Мощный удар нанесён по экономике Хубэя и Китая вообще, поскольку карантин привёл к параличу бизнеса и прочей активности. Экономические последствия карантина могут сказаться на людях даже сильнее, чем сама эпидемия — популярное мнение западных аналитиков.

Поэтому, возможно, европейские страны действовали мягче. Италия начала закрывать Ломбардию примерно в тот же момент (относительно числа заражённых), что и китайцы, но делала это не так сурово. Но, возможно, просчиталась: страна уже обогнала Китай по количеству умерших, а эксперты считают, что пик ещё не достигнут. Вирус распространился по всей Европе, перекинулся в США и прочие страны, и пока неясно, можно ли его было остановить мерами вроде китайских.

Единого мнения нет даже в Европе. Англия, например, изучала концепцию так называемого коллективного иммунитета (herd immunity): её ключевой пункт — не бороться вообще. Точнее, защищать лишь группы риска вроде пожилых людей. Правда, оптимизм быстро улетучился, и сейчас Британия действует плюс-минус как все страны и готовится к карантину той или иной степени суровости.

Но вопросы остаются: обвал фондовых рынков и торможение экономики грозят затяжным кризисом, поэтому в каждой стране ломают голову: вводить ли тотальный карантин ценой паралича экономики, пустить ли всё на самотёк или использовать какой-то промежуточный вариант? Судя по всему, вне зависимости от варианта последствия коронавируса будут чувствоваться не один месяц.

Что нужно сделать в России?

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