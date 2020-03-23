Коронавирус — это слово, которое за последние недели уже набило оскомину. Новости, посты в соцсетях, разговоры на кухне — всё на тему вируса, который косит Азию, Европу и уже добрался до Новосибирска. Люди погрязли в пучине коронавирусных новостей, поэтому вопросы корреспондентов НГС во время опроса вызывали в лучшем случае улыбку, в худшем — закатывание глаз и усталое: «Начинается». Тем не менее, прохожие ответили на вопросы по поводу мер профилактики и страха перед коронавирусом. А самое главное, вспомнили хорошие новости, которые ещё остались в нашей жизни. Кстати, про доллар и поправки в Конституцию, похоже, никто не вспоминает.
Елена, 59 лет
— Нас, во-первых, с работы (мы работали на фитнес-зоне в Сбербанке) отправили по домам. Хотя в принципе там работает столовая, они также там благополучно собираются. Кое-какие отделы закрыли, но, сами понимаете, полностью Сбербанк не закроешь. По поводу масок — не знаю, для кого-то, может быть, и лучше, для успокоения. А кто посильнее морально, им как бы всё равно. И очень много надуманного. Ведь гриппом всегда болели, везде болели, и мы даже не в курсе, какой процент населения каждый год болеет, умирает. А что хорошего происходит? Я сейчас занимаюсь зарядкой. Мне советуют заняться собой, читать книги, гулять, и всё будет нормально.
Владислав, 45 лет
— Для профилактики я, когда прихожу домой, мою руки. Больше ничего. Очень много паники. Очень много. Везде в новостях, мне кажется, нагнетается обстановка ненужная. У нас всего два человека заболели в Новосибирске (на момент опроса было двое заболевших, сегодня их число выросло до 4-х человек. — Прим.ред.). Если проанализировать, сколько человек умирают от гриппа, сколько человек гибнут в автокатастрофах — большое количество. В этой массе плохих новостей сложно выделить что-то хорошее. Если мне скажут, что этого голосования 22 апреля о поправках в Конституцию не будет, это будет для меня хорошей новостью.
Светлана и Екатерина, 22 года
— Как и при любом ОРВИ, гриппе нужно обрабатывать антисептиком руки. Не трогать лицо, ничего не облизывать. Лишний раз ничего не трогать, вот и всё. Люди не столько прислушиваются, сколько паникуют. В «Ленту» недавно съездили, убедились, что паника точно есть. Там такие огромные тележки с консервами, туалетной бумагой и всем-всем. Хотя я думала, что у нас этого нет...
Смертность относительно невысокая в процентах по сравнению с гриппом, с другими болячками, которые были. Всё это немного надоедает. День рождения лучшей подруги — самая хорошая новость за последнее время. А вообще, ничего сильно не поменялось. Было всё прекрасно, всё прекрасно и осталось.
Ольга, 59 лет
— Просто ношу с собой спирт. Брызгаю после улицы. Я же с бабушками работаю в соцзащите. Конечно, всё это паника, но на всякий пожарный. Иногда страшновато, много всего говорят. Я-то, честно говоря, за наших 90-летних бабушек переживаю. А самое лучше для меня — день рождения дочери, которой сегодня исполнилось 19 лет.
Леонид, 28 лет
— Я просто повышаю иммунитет, кушаю ягоды с витаминками. Насколько я знаю, обычная марлевая маска не помогает. Нужны специальные респираторы, а респираторы — более дорогостоящая вещь и все-таки одноразовая, необходимо их постоянно менять. Такого количества респираторов просто нет. И смысл от того, что я буду два часа ходить в респираторе, а в остальное время — нет?
Я считаю, что распространение паники связано с людской глупостью и с чувством толпы. В конце концов вы можете выйти на улицу и на вас упадет кирпич. Вероятность этого намного выше, чем заболеть коронавирусом, я так считаю.
А для меня хорошая новость сейчас — это то, что я нахожусь в этом прекрасном городе. Я из небольшого городка под Красноярском. Мне нравится в Новосибирске — здесь улицы хоть грязнее, но воздух чище. Но мой это город или нет, пока не понял. Ещё хорошо — недавно новые сериалы вышли: «Ведьмак», «Мандалорец», я их успел посмотреть.
Вячеслав, 73 года
— Не знаю даже, боюсь или нет. Наверное, опасаемся. А что делать? Руки мыть после прогулки? Так что стали чаще мыть руки. Ещё стараюсь делать так, чтобы собака не бегала с другими. А почему собаки не могут передать? Такая же для них зараза, возможно.
Не знаю насчёт паники. Может, это империалисты? Ну а что? Накачивают систему, чтобы в мутной воде лучше рыбу ловить. Чтобы народ опять пояса затянул. Да империалисты-то не только американские. Наши.
А хорошего — ничего такого особенного. Хорошо, когда пенсию получаю, больше что? Но платят хотя бы, и то ладно. А молодежь вообще работает за копейки, хорошо, если бы у них зарплата была повыше.
Елена
— Нагнетание есть, конечно. У меня всё в рамках разумного — мою руки и всё. Тут нужно еще смотреть контекст нашего Новосибирска. Если в Европе, в Москве действительно есть эпидемия, опасность, то в Новосибирске немножко другие реалии. Тем более, меры уже приняли, до нас не дойдёт.
Евгений
— Да нет никакого коронавируса. Все говорят, что коронавирус, значит, лежим дома. Лежим дома и получаем зарплату. И люди: «Коронавирус, да, он есть. Это очень хорошо». А вообще, сегодня прекрасный день. Мы делаем музей, у нас всё получается. Нам отдали хвост от «Бурана». Есть космический челнок «Буран», и есть хвост, киль. И сегодня мы согласовали возможность его появления в Музее науки.
Николай, 17 лет
— Вообще, я астматик, мне намного легче подхватить это. Но я особо не парюсь — руки мою, правила гигиены соблюдаю, просто больше, чем обычно. Мне не страшно, я-то молодой, чего мне бояться? У меня иммунная система хорошо работает, спортом занимаюсь, закалённый.
На улице эта паника заметна от того, что людей просто нету. Большинство говорят об этом в интернете. Интернет засорён сильно. Хорошо, что природа теперь меньше страдает от человека. Все боятся, сидят дома, поэтому на природе не мусорят. Я недавно слышал, что в страны, откуда люди свалили, начали возвращаться птицы. Ну и плюс в том, что многие люди вышли из этой городской суеты, проводят время с близкими.
Для меня хорошая новость — сейчас иду на соревнования, универсальный бой, это как армейский рукопашный, только ногами нельзя бить.
Валентина Гурьяновна, 70 лет
— Профилактика, конечно, нужна, ситуация сложная. В Италии вообще страшно. Но меры какие? Гуляю больше на свежем воздухе, не езжу в общественном транспорте. В питании обращаю внимание на витамин С, лимон, клюкву и имбирь, ничего нового. Паника есть, но в Новосибирске, насколько мне известно, один человек заболел (уже четыре. — Прим.ред.). Ну, будет взрыв — будет, а сейчас зачем паниковать? Когда будет, тогда и начнём. Самое лучшее для меня в последнее время — как мы отметили день рождения дочери. Собирались в богатом ресторане, там даже был бассейн. До сих пор под впечатлением. Скоро на дачу поедем, уже посадили рассаду. Солнца нет, поэтому вытягивается сильно. Ждём солнышка побольше.
Николай, 52 года
— Много лишней информации. Корреспондентов, блогеров слушать нельзя. Ребят, если честно, это полный бред. Это такой обычный грипп. Меры профилактики — как делали, так и делаем. Руки моем, лицо. Пришел домой, прежде, чем куда-то пройти, — руки мыть. Наш грипп намного сильнее и опаснее. Китайцы, как говорится, сделали ход конём. Просто Европу и Америку поставить на колени. Продают, скупают акции. У нас как? Умный должен быть умнее. Они просто хитрые, умные и талантливые люди. Ну хоть молодёжи глаза открыли, чаще руки моют, трубки эти не тащат в рот. А паника в магазинах — это временно. Просто малый завоз, я считаю. А самая хорошая новость для меня в том, что через три месяца у меня будет ребёнок.
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