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Жители Новосибирска ходят в масках, но честно признаются, что уже устали от паники в городе

Жители Новосибирска ходят в масках, но честно признаются, что уже устали от паники в городе

Коронавирус — это слово, которое за последние недели уже набило оскомину. Новости, посты в соцсетях, разговоры на кухне — всё на тему вируса, который косит Азию, Европу и уже добрался до Новосибирска. Люди погрязли в пучине коронавирусных новостей, поэтому вопросы корреспондентов НГС во время опроса вызывали в лучшем случае улыбку, в худшем — закатывание глаз и усталое: «Начинается». Тем не менее, прохожие ответили на вопросы по поводу мер профилактики и страха перед коронавирусом. А самое главное, вспомнили хорошие новости, которые ещё остались в нашей жизни. Кстати, про доллар и поправки в Конституцию, похоже, никто не вспоминает.

Елена сейчас временно не ходит на работу

Елена сейчас временно не ходит на работу

Елена, 59 лет

— Нас, во-первых, с работы (мы работали на фитнес-зоне в Сбербанке) отправили по домам. Хотя в принципе там работает столовая, они также там благополучно собираются. Кое-какие отделы закрыли, но, сами понимаете, полностью Сбербанк не закроешь. По поводу масок — не знаю, для кого-то, может быть, и лучше, для успокоения. А кто посильнее морально, им как бы всё равно. И очень много надуманного. Ведь гриппом всегда болели, везде болели, и мы даже не в курсе, какой процент населения каждый год болеет, умирает. А что хорошего происходит? Я сейчас занимаюсь зарядкой. Мне советуют заняться собой, читать книги, гулять, и всё будет нормально.

Владислав уверен, что сейчас слишком много паники

Владислав уверен, что сейчас слишком много паники

Владислав, 45 лет

— Для профилактики я, когда прихожу домой, мою руки. Больше ничего. Очень много паники. Очень много. Везде в новостях, мне кажется, нагнетается обстановка ненужная. У нас всего два человека заболели в Новосибирске (на момент опроса было двое заболевших, сегодня их число выросло до 4-х человек. — Прим.ред.). Если проанализировать, сколько человек умирают от гриппа, сколько человек гибнут в автокатастрофах — большое количество. В этой массе плохих новостей сложно выделить что-то хорошее. Если мне скажут, что этого голосования 22 апреля о поправках в Конституцию не будет, это будет для меня хорошей новостью.

Девушки следят за новостями о коронавирусе, но панике не поддаются

Девушки следят за новостями о коронавирусе, но панике не поддаются

Светлана и Екатерина, 22 года

— Как и при любом ОРВИ, гриппе нужно обрабатывать антисептиком руки. Не трогать лицо, ничего не облизывать. Лишний раз ничего не трогать, вот и всё. Люди не столько прислушиваются, сколько паникуют. В «Ленту» недавно съездили, убедились, что паника точно есть. Там такие огромные тележки с консервами, туалетной бумагой и всем-всем. Хотя я думала, что у нас этого нет...

Смертность относительно невысокая в процентах по сравнению с гриппом, с другими болячками, которые были. Всё это немного надоедает. День рождения лучшей подруги — самая хорошая новость за последнее время. А вообще, ничего сильно не поменялось. Было всё прекрасно, всё прекрасно и осталось.

Ольга соблюдает меры профилактики, но не столько ради себя, сколько ради пожилых людей, с которыми работает

Ольга соблюдает меры профилактики, но не столько ради себя, сколько ради пожилых людей, с которыми работает

Ольга, 59 лет

— Просто ношу с собой спирт. Брызгаю после улицы. Я же с бабушками работаю в соцзащите. Конечно, всё это паника, но на всякий пожарный. Иногда страшновато, много всего говорят. Я-то, честно говоря, за наших 90-летних бабушек переживаю. А самое лучше для меня — день рождения дочери, которой сегодня исполнилось 19 лет.

Леонид меры профилактики не соблюдает, а вот иммунитет старается поддерживать, следит за здоровьем

Леонид меры профилактики не соблюдает, а вот иммунитет старается поддерживать, следит за здоровьем

Леонид, 28 лет

— Я просто повышаю иммунитет, кушаю ягоды с витаминками. Насколько я знаю, обычная марлевая маска не помогает. Нужны специальные респираторы, а респираторы — более дорогостоящая вещь и все-таки одноразовая, необходимо их постоянно менять. Такого количества респираторов просто нет. И смысл от того, что я буду два часа ходить в респираторе, а в остальное время — нет?

Я считаю, что распространение паники связано с людской глупостью и с чувством толпы. В конце концов вы можете выйти на улицу и на вас упадет кирпич. Вероятность этого намного выше, чем заболеть коронавирусом, я так считаю.

А для меня хорошая новость сейчас — это то, что я нахожусь в этом прекрасном городе. Я из небольшого городка под Красноярском. Мне нравится в Новосибирске — здесь улицы хоть грязнее, но воздух чище. Но мой это город или нет, пока не понял. Ещё хорошо — недавно новые сериалы вышли: «Ведьмак», «Мандалорец», я их успел посмотреть.

Вячеслав опасается нового вируса и по мере возможностей соблюдает меры профилактики

Вячеслав опасается нового вируса и по мере возможностей соблюдает меры профилактики

Вячеслав, 73 года

— Не знаю даже, боюсь или нет. Наверное, опасаемся. А что делать? Руки мыть после прогулки? Так что стали чаще мыть руки. Ещё стараюсь делать так, чтобы собака не бегала с другими. А почему собаки не могут передать? Такая же для них зараза, возможно.

Не знаю насчёт паники. Может, это империалисты? Ну а что? Накачивают систему, чтобы в мутной воде лучше рыбу ловить. Чтобы народ опять пояса затянул. Да империалисты-то не только американские. Наши.

А хорошего — ничего такого особенного. Хорошо, когда пенсию получаю, больше что? Но платят хотя бы, и то ладно. А молодежь вообще работает за копейки, хорошо, если бы у них зарплата была повыше.

Елена и Евгений панике не поддаются<br>

Елена и Евгений панике не поддаются

Елена

Нагнетание есть, конечно. У меня всё в рамках разумного — мою руки и всё. Тут нужно еще смотреть контекст нашего Новосибирска. Если в Европе, в Москве действительно есть эпидемия, опасность, то в Новосибирске немножко другие реалии. Тем более, меры уже приняли, до нас не дойдёт.

Евгений

— Да нет никакого коронавируса. Все говорят, что коронавирус, значит, лежим дома. Лежим дома и получаем зарплату. И люди: «Коронавирус, да, он есть. Это очень хорошо». А вообще, сегодня прекрасный день. Мы делаем музей, у нас всё получается. Нам отдали хвост от «Бурана». Есть космический челнок «Буран», и есть хвост, киль. И сегодня мы согласовали возможность его появления в Музее науки.

Николай видит несколько плюсов в том, что люди сейчас сидят дома

Николай видит несколько плюсов в том, что люди сейчас сидят дома

Николай, 17 лет

— Вообще, я астматик, мне намного легче подхватить это. Но я особо не парюсь — руки мою, правила гигиены соблюдаю, просто больше, чем обычно. Мне не страшно, я-то молодой, чего мне бояться? У меня иммунная система хорошо работает, спортом занимаюсь, закалённый.

На улице эта паника заметна от того, что людей просто нету. Большинство говорят об этом в интернете. Интернет засорён сильно. Хорошо, что природа теперь меньше страдает от человека. Все боятся, сидят дома, поэтому на природе не мусорят. Я недавно слышал, что в страны, откуда люди свалили, начали возвращаться птицы. Ну и плюс в том, что многие люди вышли из этой городской суеты, проводят время с близкими.

Для меня хорошая новость — сейчас иду на соревнования, универсальный бой, это как армейский рукопашный, только ногами нельзя бить.

Валентина Гурьяновна с нетерпением ждет, когда поедет на дачу — высаживать рассаду

Валентина Гурьяновна с нетерпением ждет, когда поедет на дачу — высаживать рассаду

Валентина Гурьяновна, 70 лет

— Профилактика, конечно, нужна, ситуация сложная. В Италии вообще страшно. Но меры какие? Гуляю больше на свежем воздухе, не езжу в общественном транспорте. В питании обращаю внимание на витамин С, лимон, клюкву и имбирь, ничего нового. Паника есть, но в Новосибирске, насколько мне известно, один человек заболел (уже четыре. — Прим.ред.). Ну, будет взрыв — будет, а сейчас зачем паниковать? Когда будет, тогда и начнём. Самое лучшее для меня в последнее время — как мы отметили день рождения дочери. Собирались в богатом ресторане, там даже был бассейн. До сих пор под впечатлением. Скоро на дачу поедем, уже посадили рассаду. Солнца нет, поэтому вытягивается сильно. Ждём солнышка побольше.

Николай считает, что привычный нам грипп опаснее и сильнее нового коронавируса

Николай считает, что привычный нам грипп опаснее и сильнее нового коронавируса

Николай, 52 года

— Много лишней информации. Корреспондентов, блогеров слушать нельзя. Ребят, если честно, это полный бред. Это такой обычный грипп. Меры профилактики — как делали, так и делаем. Руки моем, лицо. Пришел домой, прежде, чем куда-то пройти, — руки мыть. Наш грипп намного сильнее и опаснее. Китайцы, как говорится, сделали ход конём. Просто Европу и Америку поставить на колени. Продают, скупают акции. У нас как? Умный должен быть умнее. Они просто хитрые, умные и талантливые люди. Ну хоть молодёжи глаза открыли, чаще руки моют, трубки эти не тащат в рот. А паника в магазинах — это временно. Просто малый завоз, я считаю. А самая хорошая новость для меня в том, что через три месяца у меня будет ребёнок.

Для тех, кому хочется быть в курсе событий, связанных с коронавирусом, НГС ведёт хронику о ситтуации в городе и стране.

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