Леонид, 28 лет

— Я просто повышаю иммунитет, кушаю ягоды с витаминками. Насколько я знаю, обычная марлевая маска не помогает. Нужны специальные респираторы, а респираторы — более дорогостоящая вещь и все-таки одноразовая, необходимо их постоянно менять. Такого количества респираторов просто нет. И смысл от того, что я буду два часа ходить в респираторе, а в остальное время — нет?



Я считаю, что распространение паники связано с людской глупостью и с чувством толпы. В конце концов вы можете выйти на улицу и на вас упадет кирпич. Вероятность этого намного выше, чем заболеть коронавирусом, я так считаю.



А для меня хорошая новость сейчас — это то, что я нахожусь в этом прекрасном городе. Я из небольшого городка под Красноярском. Мне нравится в Новосибирске — здесь улицы хоть грязнее, но воздух чище. Но мой это город или нет, пока не понял. Ещё хорошо — недавно новые сериалы вышли: «Ведьмак», «Мандалорец», я их успел посмотреть.