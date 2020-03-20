Почему все скупают гречку? Отвечают историк, экономист и многодетная мать

Гречка — это историческая память

За годы регулярных кризисов гречка стала абстрактным собирательным образом. Историческая память, которая срабатывает в эти моменты, ничем не оправданно и нерационально, но откладывает существенный отпечаток на наше экономическое поведение. Особенно когда оказываешься в состоянии абсолютной неопределенности.



— История нашей страны многие десятилетия показывала, что в случае невзгод ни на кого надеяться нельзя. Никто вам не поможет. Есть вероятность остаться ни с чем через три недели. И здесь люди либо поддаются паническому настроению и закупаются на несколько лет вперед, либо просто берут немного больше обычного. Но в любом случае это следствие недоверия регуляторам, — объясняет доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Если бы люди верили властям и их заверениям, если бы у властей был кредит доверия, никто бы так не поступал. У народа есть уверенность только в том, что его бросят, что он никому не нужен и должен всё решать сам. И каждый задается справедливым вопросом: а то, что я 13% государству плачу, это никаких обязательств не несет? В дни таких экстремальных ситуаций — нет. Государство не встает на твою сторону. Мы видим только молчание и попытки переложить всё на плечи людей, которым предлагают действовать по обстоятельствам. И такая ситуация касается не только России.

