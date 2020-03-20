Почему все скупают гречку? Отвечают историк, экономист и многодетная мать

Да, этот год выдался немного неправильным с точки зрения продуктовой корзины паникеров, потому что первой разлетелась туалетная бумага. Но гречка не сдает позиции и продолжает лидировать в списке популярных круп. Даже любители фудпорн забыли о басмати, ньокках, булгуре и кускусе и впрок затарились гречкой. А все почему?
Гречка — это ваше наследство
По мнению психолога Марии Либерман, гречка — это продукт памяти. Старшее поколение помнит голодные времена, и эти воспоминания передались по наследству на генном уровне. Ты можешь сколько угодно выкладывать в инстаграм фото смузи и суперфудов, но когда прижмет — пойдешь за гречкой. Кризис для многих связан с голодом и дефицитом еды. Значит, едой и надо запасаться.
— Мы воспринимаем гречку как какой-то волшебный продукт. В советские времена ее выдавали диабетикам. Соответственно, в человеческом понимании закрепилось, что эта крупа каким-то образом целебная. Гречка входила в армейское снабжение, из-за чего появилось впечатление, что у нее особенный биохимический состав, с которым солдатам даже мясо не нужно, чтобы составить полноценный рацион. Все это и мифологизировало гречку, сделало ее особенной, — объясняет Мария Либерман. — Кроме того, гречка долго хранится. Из всех каш на первом месте по полезности стоит овсянка, но она хранится всего четыре месяца. Гречка — значительно дольше.
Гречка — потому что все так делали
В стране было много сложных периодов, благодаря которым гречка закрепилась едва ли не как национальное достояние. Население успело выучить, что нужно покупать и накапливать. Поэтому и берут прежде всего еду, рассуждает историк.
— В 1989–1991 годах были самые большие трудности с продуктами за последние полвека. Перестройка началась в 1985-м, но оказалось, что политика идет не так, как хотелось руководству страны, и к 1989 году появились большие трудности с продуктами. Конечно, в 1970-е и первой половине 1980-х трудности тоже были, но не было такого тотального дефицита, как в конце перестройки, — сравнивает доцент кафедры истории России УрФУ Сергей Соколов. — Фактически были введены талоны, многие продукты купить в магазинах свободно люди не могли. Сахар покупали по талонам.
Гречка — это историческая память
За годы регулярных кризисов гречка стала абстрактным собирательным образом. Историческая память, которая срабатывает в эти моменты, ничем не оправданно и нерационально, но откладывает существенный отпечаток на наше экономическое поведение. Особенно когда оказываешься в состоянии абсолютной неопределенности.
— История нашей страны многие десятилетия показывала, что в случае невзгод ни на кого надеяться нельзя. Никто вам не поможет. Есть вероятность остаться ни с чем через три недели. И здесь люди либо поддаются паническому настроению и закупаются на несколько лет вперед, либо просто берут немного больше обычного. Но в любом случае это следствие недоверия регуляторам, — объясняет доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Если бы люди верили властям и их заверениям, если бы у властей был кредит доверия, никто бы так не поступал. У народа есть уверенность только в том, что его бросят, что он никому не нужен и должен всё решать сам. И каждый задается справедливым вопросом: а то, что я 13% государству плачу, это никаких обязательств не несет? В дни таких экстремальных ситуаций — нет. Государство не встает на твою сторону. Мы видим только молчание и попытки переложить всё на плечи людей, которым предлагают действовать по обстоятельствам. И такая ситуация касается не только России.
Что же до самого механизма, когда люди начинают в панике скупать продукты, то его можно объяснить так: многие переживают беспомощность и утрату контроля над ситуацией, но не могут ничего изменить и даже не понимают, как это сделать. Вместе с этим поднимается энергия на действие. Поэтому «делать» означает «запасаться». А чем запасаться?
Выбираем альтернативу гречке
— Эта злаковая культура активно возделывается, а сама гречневая каша — калорийная и сытная. Сейчас всё популярней становится еще зеленая гречка, но, к сожалению, не каждый ее успел для себя открыть, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Не обязательно налегать только на гречку. Попробуйте переключиться на чечевицу. Это отличный продукт, который, в отличие от остальных бобовых, не вызывает газообразования. Обратите внимание на твердозлаковую пшеницу: она быстро насыщает организм и не вызывает вздутия. Поэтому макароны твердых сортов станут хорошим выбором. К тому же они не слипаются. Берите сухофрукты. Но только качественные и не глянцевые. Лучше всего компотные смеси. Также пригодятся свежезамороженные фрукты и ягоды. В них сохраняется необходимый запас витаминов и микроэлементов.
Гречку любят не все
Впрочем, гречка подойдет далеко не каждому. Кто-то просто на дух не может переносить даже ее запаха. Поэтому при выборе продуктов на черный день персональные предпочтения начинают бороться с исторической памятью. И побеждают
— У нас никто не любит и не ест гречку. Во-первых, мы едим другие крупы, — рассказывает мать девятерых детей Лилия Сыропятова. — Во-вторых, у нас три холодильника забиты мясом.
Эксперты считают, что долго на гречке всё равно никто не продержится. Панические настроения пройдут достаточно быстро, люди устанут постоянно находиться в напряжении, и если карантин продлится больше месяца, все просто устанут от изоляции и вернутся к нормальной жизни. А если у вас дома совсем немного гречки, то это возвращение может наступить немного быстрее.