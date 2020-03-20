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Еда Обзор

Почему все скупают гречку? Отвечают историк, экономист и многодетная мать

Желание запасаться крупой впрок передавалось из поколения в поколение. Но почему именно гречка?

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А сколько гречки в ваших шкафах?

А сколько гречки в ваших шкафах?

Да, этот год выдался немного неправильным с точки зрения продуктовой корзины паникеров, потому что первой разлетелась туалетная бумага. Но гречка не сдает позиции и продолжает лидировать в списке популярных круп. Даже любители фудпорн забыли о басмати, ньокках, булгуре и кускусе и впрок затарились гречкой. А все почему?

Гречка — это ваше наследство

По мнению психолога Марии Либерман, гречка — это продукт памяти. Старшее поколение помнит голодные времена, и эти воспоминания передались по наследству на генном уровне. Ты можешь сколько угодно выкладывать в инстаграм фото смузи и суперфудов, но когда прижмет — пойдешь за гречкой. Кризис для многих связан с голодом и дефицитом еды. Значит, едой и надо запасаться.

— Мы воспринимаем гречку как какой-то волшебный продукт. В советские времена ее выдавали диабетикам. Соответственно, в человеческом понимании закрепилось, что эта крупа каким-то образом целебная. Гречка входила в армейское снабжение, из-за чего появилось впечатление, что у нее особенный биохимический состав, с которым солдатам даже мясо не нужно, чтобы составить полноценный рацион. Все это и мифологизировало гречку, сделало ее особенной, — объясняет Мария Либерман. — Кроме того, гречка долго хранится. Из всех каш на первом месте по полезности стоит овсянка, но она хранится всего четыре месяца. Гречка — значительно дольше.

Гречка — это сплошная магия и память

Гречка — это сплошная магия и память

Гречка — потому что все так делали

В стране было много сложных периодов, благодаря которым гречка закрепилась едва ли не как национальное достояние. Население успело выучить, что нужно покупать и накапливать. Поэтому и берут прежде всего еду, рассуждает историк.

— В 1989–1991 годах были самые большие трудности с продуктами за последние полвека. Перестройка началась в 1985-м, но оказалось, что политика идет не так, как хотелось руководству страны, и к 1989 году появились большие трудности с продуктами. Конечно, в 1970-е и первой половине 1980-х трудности тоже были, но не было такого тотального дефицита, как в конце перестройки, — сравнивает доцент кафедры истории России УрФУ Сергей Соколов. — Фактически были введены талоны, многие продукты купить в магазинах свободно люди не могли. Сахар покупали по талонам.

Иногда гречку просто не успевают выставлять на прилавки, но мы поймали редкий кадр

Иногда гречку просто не успевают выставлять на прилавки, но мы поймали редкий кадр

Гречка — это историческая память

За годы регулярных кризисов гречка стала абстрактным собирательным образом. Историческая память, которая срабатывает в эти моменты, ничем не оправданно и нерационально, но откладывает существенный отпечаток на наше экономическое поведение. Особенно когда оказываешься в состоянии абсолютной неопределенности.

— История нашей страны многие десятилетия показывала, что в случае невзгод ни на кого надеяться нельзя. Никто вам не поможет. Есть вероятность остаться ни с чем через три недели. И здесь люди либо поддаются паническому настроению и закупаются на несколько лет вперед, либо просто берут немного больше обычного. Но в любом случае это следствие недоверия регуляторам, — объясняет доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Если бы люди верили властям и их заверениям, если бы у властей был кредит доверия, никто бы так не поступал. У народа есть уверенность только в том, что его бросят, что он никому не нужен и должен всё решать сам. И каждый задается справедливым вопросом: а то, что я 13% государству плачу, это никаких обязательств не несет? В дни таких экстремальных ситуаций — нет. Государство не встает на твою сторону. Мы видим только молчание и попытки переложить всё на плечи людей, которым предлагают действовать по обстоятельствам. И такая ситуация касается не только России.

А вообще в однообразном рационе нет ничего хорошего

А вообще в однообразном рационе нет ничего хорошего

Что же до самого механизма, когда люди начинают в панике скупать продукты, то его можно объяснить так: многие переживают беспомощность и утрату контроля над ситуацией, но не могут ничего изменить и даже не понимают, как это сделать. Вместе с этим поднимается энергия на действие. Поэтому «делать» означает «запасаться». А чем запасаться?

Выбираем альтернативу гречке

— Эта злаковая культура активно возделывается, а сама гречневая каша — калорийная и сытная. Сейчас всё популярней становится еще зеленая гречка, но, к сожалению, не каждый ее успел для себя открыть, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Не обязательно налегать только на гречку. Попробуйте переключиться на чечевицу. Это отличный продукт, который, в отличие от остальных бобовых, не вызывает газообразования. Обратите внимание на твердозлаковую пшеницу: она быстро насыщает организм и не вызывает вздутия. Поэтому макароны твердых сортов станут хорошим выбором. К тому же они не слипаются. Берите сухофрукты. Но только качественные и не глянцевые. Лучше всего компотные смеси. Также пригодятся свежезамороженные фрукты и ягоды. В них сохраняется необходимый запас витаминов и микроэлементов.

Гречку любят не все

Впрочем, гречка подойдет далеко не каждому. Кто-то просто на дух не может переносить даже ее запаха. Поэтому при выборе продуктов на черный день персональные предпочтения начинают бороться с исторической памятью. И побеждают

— У нас никто не любит и не ест гречку. Во-первых, мы едим другие крупы, — рассказывает мать девятерых детей Лилия Сыропятова. — Во-вторых, у нас три холодильника забиты мясом.

Эксперты считают, что долго на гречке всё равно никто не продержится. Панические настроения пройдут достаточно быстро, люди устанут постоянно находиться в напряжении, и если карантин продлится больше месяца, все просто устанут от изоляции и вернутся к нормальной жизни. А если у вас дома совсем немного гречки, то это возвращение может наступить немного быстрее.

А вы уже закупились гречкой?

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    едаГречкакризис
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