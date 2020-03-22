Как отличить ОРВИ от коронавируса? 6 карточек

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Какие симптомы у коронавируса и ОРВИ?
— На первых этапах отличить коронавирус от ОРВИ практически невозможно. Первые семь дней для обоих заболеваний свойственны повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, чувство разбитости и усталости, потом появляются насморк, першение в горле, — комментирует врач-педиатр высшей квалификационной категории, анестезиолог-реаниматолог клиники «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева. — Если на седьмой день появляются признаки дыхательной недостаточности — значит, у вас, скорее всего, уже вторая стадия развития
В Минздраве заявляют: главное отличие коронавируса от ОРВИ — дыхательная недостаточность. При простуде её не бывает. Но поставить диагноз возможно только после анализа крови.
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Как передаются коронавирус и ОРВИ?
Оба вируса переходят в организм после телесного контакта, воздушно-капельным путем или с помощью предметов общего пользования. Для того чтобы инфицироваться, достаточно мельчайшей капельки слюны или слизи, которая выбрасывается с кашлем и чиханием. Главное правило — соблюдать гигиену: тщательно мыть руки, по минимуму допускать телесный контакт, кашлять и чихать только в платок или рукав.
Инкубационный период при COVID-19 длится до
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Кто в группе риска?
Любая инфекция прежде всего поражает людей с ослабленным иммунитетом. Но если делить статистику по возрастным группам, то половина случаев ОРВИ возникает у детей, а коронавирус опасен в первую очередь для пожилых.
Обоих вирусов стоит остерегаться беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, медицинским работникам, сотрудникам общественного транспорта, супермаркетов и предприятий общественного питания.
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Как лечат коронавирус и ОРВИ?
На сегодняшний день нет лекарства от коронавируса, а при ОРВИ назначают противовирусные и жаропонижающие препараты. Последние принимают и пациенты с
Не стоит забывать, что всегда лучше провести профилактику, чем лечение. Соблюдайте личную гигиену, по возможности организуйте рабочее место дома и меньше контактируйте с людьми. А если вдруг заболели — немедленно вызывайте врача, но не отправляйтесь в поликлинику самостоятельно, чтобы не заражать других, особенно пожилых людей. Не стоит также недооценивать опасность, думая по привычке, что пройдет «само». Даже если вы не путешествовали в последнее время, вы явно не сидели отшельником дома.
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Какие осложнения могут быть?
Первое, чем страшен коронавирус, — это статистика по летальному исходу. Из-за отсутствия вакцины общий коэффициент смертности составляет
Из-за недостаточного или неправильного лечения ОРВИ могут появиться следующие осложнения: пневмония, энцефалит, менингит, обострение хронических заболеваний, при беременности — развитие патологии плода.
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Что еще почитать о коронавирусе и ОРВИ?
Получить больше информации о заболевании, его симптомах, осложнениях и текущей ситуации в стране можно на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора.