22 марта воскресенье
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 78.04
eur 84.16
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 78.04
eur 84.16
Здоровье Всё о коронавирусе Обзор

Как отличить ОРВИ от коронавируса? 6 карточек

Отвечаем на главные вопросы об обеих инфекциях

1 857
12 Обсудить

Поделиться

Запрос «коронавирус» стал одним из топовых в поисковиках

Запрос «коронавирус» стал одним из топовых в поисковиках

В последние дни нагрузка на больницы и медицинскую горячую линию возросла: каждый сознательный человек, у которого есть хоть малейшие признаки «простуды», пытается выяснить, чем он заболел. Ранее мы рассказывали, чем коронавирус отличается от гриппа, теперь сравним новый штамм с ОРВИ.

1

Какие симптомы у коронавируса и ОРВИ?

— На первых этапах отличить коронавирус от ОРВИ практически невозможно. Первые семь дней для обоих заболеваний свойственны повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, чувство разбитости и усталости, потом появляются насморк, першение в горле, — комментирует врач-педиатр высшей квалификационной категории, анестезиолог-реаниматолог клиники «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева. — Если на седьмой день появляются признаки дыхательной недостаточности — значит, у вас, скорее всего, уже вторая стадия развития COVID-19.

В Минздраве заявляют: главное отличие коронавируса от ОРВИ — дыхательная недостаточность. При простуде её не бывает. Но поставить диагноз возможно только после анализа крови.

2

Как передаются коронавирус и ОРВИ?

Оба вируса переходят в организм после телесного контакта, воздушно-капельным путем или с помощью предметов общего пользования. Для того чтобы инфицироваться, достаточно мельчайшей капельки слюны или слизи, которая выбрасывается с кашлем и чиханием. Главное правило — соблюдать гигиену: тщательно мыть руки, по минимуму допускать телесный контакт, кашлять и чихать только в платок или рукав.

При нехватке защитных масок запасайтесь платками

При нехватке защитных масок запасайтесь платками

Инкубационный период при COVID-19 длится до 14 дней (но симптомы могут проявиться и раньше), при ОРВИ он гораздо короче — всего 1–4 дня.

3

Кто в группе риска?

Любая инфекция прежде всего поражает людей с ослабленным иммунитетом. Но если делить статистику по возрастным группам, то половина случаев ОРВИ возникает у детей, а коронавирус опасен в первую очередь для пожилых.

Обоих вирусов стоит остерегаться беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, медицинским работникам, сотрудникам общественного транспорта, супермаркетов и предприятий общественного питания.

4

Как лечат коронавирус и ОРВИ?

На сегодняшний день нет лекарства от коронавируса, а при ОРВИ назначают противовирусные и жаропонижающие препараты. Последние принимают и пациенты с COVID-19 — для снижения температуры. Заболевший должен полноценно питаться, пить больше жидкости и соблюдать постельный режим.

Обычные лекарства против ОРВИ не так эффективны в борьбе с коронавирусом

Обычные лекарства против ОРВИ не так эффективны в борьбе с коронавирусом

Не стоит забывать, что всегда лучше провести профилактику, чем лечение. Соблюдайте личную гигиену, по возможности организуйте рабочее место дома и меньше контактируйте с людьми. А если вдруг заболели — немедленно вызывайте врача, но не отправляйтесь в поликлинику самостоятельно, чтобы не заражать других, особенно пожилых людей. Не стоит также недооценивать опасность, думая по привычке, что пройдет «само». Даже если вы не путешествовали в последнее время, вы явно не сидели отшельником дома.

5

Какие осложнения могут быть?

Первое, чем страшен коронавирус, — это статистика по летальному исходу. Из-за отсутствия вакцины общий коэффициент смертности составляет 3–4%.

Из-за недостаточного или неправильного лечения ОРВИ могут появиться следующие осложнения: пневмония, энцефалит, менингит, обострение хронических заболеваний, при беременности — развитие патологии плода.

Работа над созданием вакцины против коронавируса продолжается

Работа над созданием вакцины против коронавируса продолжается

6

Что еще почитать о коронавирусе и ОРВИ?

Получить больше информации о заболевании, его симптомах, осложнениях и текущей ситуации в стране можно на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ОРВИкоронавирусМинздравРоспотребнадзор
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!