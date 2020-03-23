Под наркотиками, но в ДТП невиновен: разбираем странную аварию на перекрёстке

Жительница Екатеринбурга Марина прислала нам видеозапись этой аварии: на своём Chevrolet Lanos женщина поворачивала налево на перекрёстке, подставившись под едущий прямо ВАЗ-2110. Его водитель, со слов автомобилистки, был в состоянии наркотического опьянения. Из документов действительно следует, что против мужчины возбудили дело по статье 12.8 КоАП за езду в нетрезвом состоянии. Кто заплатит за эту аварию?
В общем случае при повороте налево и развороте необходимо уступать дорогу тем, кто движется прямо, но Марина настаивает, что её оппонент летел на жёлтый. Камера не позволяет установить, какой именно свет горел на самом деле, но, судя по светофору в поперечном направлении, с момента пересечения водителем «Лады» стоп-линии до включения красно-жёлтого сигнала прошло не менее
Правда, есть светофоры со значительным смещением фаз, на которых до включения разрешающего в поперечном направлении несколько секунд красный горит всем. Обычно это выясняется в ходе экспертизы, если она назначена.
Таким образом, доказать виновность водителя «десятки» можно, только если светофоры на пересечении работают со смещением фаз и он ехал на красный. В этом случае нарушитель лишается приоритета.
Но как быть с опьянением, ведь «синяя» езда считается одним из самых жёстких водительских нарушений?
Председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов считает, что эти два аспекта — опьянение и виновность в ДТП — не нужно смешивать.
— Виновным в ДТП считается водитель, чьи действия непосредственно привели к возникновению происшествия, то есть стали его причиной, — объясняет он. — Прочие нарушения, которые не находятся в причинно-следственной связи с происшествием, являются поводами для возбуждения административных дел, но на распределение виновности, как правило, не влияют.
Административное дело и было возбуждено по статье 12.8 КоАП за езду в нетрезвом виде, за что водителю «десятки» грозят штраф
В постановлении, которое выдали Марине по итогам разбирательства, есть фраза: вопрос о наличии вины участников ДТП в причинении вреда и её степени подлежит разрешению сторонами в порядке гражданского судопроизводства. Другими словами, вопрос о распределении вины должен решать гражданский суд, если одна из сторон обратится туда с иском. Кстати, суд может распределить вину в любой пропорции, например, 30:70 или 10:90.
Но даже так опьянение одного из водителей не является поводом возложить на него часть вины.
— Единственное исключение — если в ходе экспертизы будет установлено, что в случае трезвости один из водителей мог избежать ДТП, но опьянение не позволило ему сделать этого, — заключает Илья Филатов.
Но даже в этом случае вряд ли вина водителя «десятки» будет стопроцентной (при условии, что он всё же ехал на зелёный).
Кто, по-вашему, должен нести материальную ответственность за это ДТП?
А в этом видео разбираем близкую по смыслу ситуацию, где все участники были трезвы, но один летел на жёлтый
Видео Леонида Меньшенина, монтаж Максима Непряхина