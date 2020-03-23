Под наркотиками, но в ДТП невиновен: разбираем странную аварию на перекрёстке

Правда, есть светофоры со значительным смещением фаз, на которых до включения разрешающего в поперечном направлении несколько секунд красный горит всем. Обычно это выясняется в ходе экспертизы, если она назначена.

Таким образом, доказать виновность водителя «десятки» можно, только если светофоры на пересечении работают со смещением фаз и он ехал на красный. В этом случае нарушитель лишается приоритета.

Но как быть с опьянением, ведь «синяя» езда считается одним из самых жёстких водительских нарушений?

Председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов считает, что эти два аспекта — опьянение и виновность в ДТП — не нужно смешивать.

— Виновным в ДТП считается водитель, чьи действия непосредственно привели к возникновению происшествия, то есть стали его причиной, — объясняет он. — Прочие нарушения, которые не находятся в причинно-следственной связи с происшествием, являются поводами для возбуждения административных дел, но на распределение виновности, как правило, не влияют.