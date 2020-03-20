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Парень шёл к успеху. Точнее, летел

Парень шёл к успеху. Точнее, летел

Эта авария случилась утром 8 марта в Самаре на пересечении колоритных улиц Фрунзе и Некрасовской: молодой водитель ВАЗ-2105 явно летел наудачу, но удача, похоже, не его конёк: на перекрёстке он снёс RAV4 и несколько стоящих машин. Кто, по-вашему, больше виноват? На видео — запись аварии с двух ракурсов и детальный разбор.

Видео: Леонид Меньшенин, Максим Непряхин

Виновник этого ДТП вроде бы очевиден — помимо превышения скорости и возможного проезда на красный, сама манера езды водителя «пятёрки» вызывает вопросы: если бы ему повезло на перекрёстке с Некрасовской, мы бы, вероятно, разбирали его ДТП на следующем пересечении с улицей Льва Толстого. Но при внимательном просмотре записи складывается впечатление, что второй участник хоть и ехал чуть скромнее, но также виноват. Это одно из тех ДТП, избежать которого могли обе стороны.

Кто, по-вашему, больше виноват в этом ДТП?

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    Группа разбораавтозаконАртликбезДТП
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    КОММЕНТАРИИ (2)

    20 мар 2020 в 08:43

    Пятерка летела на зеленый... Рав завершал маневр скорее всего на моргающий зеленый. Вина Рав явно больше...

    Худой
    20 мар 2020 в 08:34

    Мне вьехали в зад вчера, а работодатель больничный не платить.