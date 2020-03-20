Виновник этого ДТП вроде бы очевиден — помимо превышения скорости и возможного проезда на красный, сама манера езды водителя «пятёрки» вызывает вопросы: если бы ему повезло на перекрёстке с Некрасовской, мы бы, вероятно, разбирали его ДТП на следующем пересечении с улицей Льва Толстого. Но при внимательном просмотре записи складывается впечатление, что второй участник хоть и ехал чуть скромнее, но также виноват. Это одно из тех ДТП, избежать которого могли обе стороны.