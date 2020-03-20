Эта авария случилась утром 8 марта в Самаре на пересечении колоритных улиц Фрунзе и Некрасовской: молодой водитель ВАЗ-2105 явно летел наудачу, но удача, похоже, не его конёк: на перекрёстке он снёс RAV4 и несколько стоящих машин. Кто, по-вашему, больше виноват? На видео — запись аварии с двух ракурсов и детальный разбор.
Видео: Леонид Меньшенин, Максим Непряхин
Виновник этого ДТП вроде бы очевиден — помимо превышения скорости и возможного проезда на красный, сама манера езды водителя «пятёрки» вызывает вопросы: если бы ему повезло на перекрёстке с Некрасовской, мы бы, вероятно, разбирали его ДТП на следующем пересечении с улицей Льва Толстого. Но при внимательном просмотре записи складывается впечатление, что второй участник хоть и ехал чуть скромнее, но также виноват. Это одно из тех ДТП, избежать которого могли обе стороны.
Пятерка летела на зеленый... Рав завершал маневр скорее всего на моргающий зеленый. Вина Рав явно больше...