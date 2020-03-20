Соблюдайте дистанцию: готовы ли музеи Новосибирска, театры и выставки уйти в онлайн

18 марта, после запрета массовых мероприятий, минкульт РФ поручил театрам, музеям и прочим культурным учреждениям федерального подчинения разработать онлайн-программы. Московская филармония уже запустила проект «Домашний сезон» с прямыми трансляциями концертов без публики. Корреспондент НГС Лиза Пичугина узнала у новосибирских театров, музеев и выставок, готовы ли они перенести свои программы в интернет.



События развиваются стремительно, за несколько дней ситуация в Новосибирске из совершенно спокойной превратилась в предкарантинную: правительство объявило режим повышенной готовности, массовые мероприятия отменяют (за ними редакция НГС пристально следит: все отменённые и перенесённые концерты и фестивали появляются в этом календаре). Но без культурного досуга новосибирцы не останутся.

