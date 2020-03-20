Соблюдайте дистанцию: готовы ли музеи Новосибирска, театры и выставки уйти в онлайн

18 марта, после запрета массовых мероприятий, минкульт РФ поручил театрам, музеям и прочим культурным учреждениям федерального подчинения разработать онлайн-программы. Московская филармония уже запустила проект «Домашний сезон» с прямыми трансляциями концертов без публики. Корреспондент НГС Лиза Пичугина узнала у новосибирских театров, музеев и выставок, готовы ли они перенести свои программы в интернет.
События развиваются стремительно, за несколько дней ситуация в Новосибирске из совершенно спокойной превратилась в предкарантинную: правительство объявило режим повышенной готовности, массовые мероприятия отменяют (за ними редакция НГС пристально следит: все отменённые и перенесённые концерты и фестивали появляются в этом календаре). Но без культурного досуга новосибирцы не останутся.
Театры
Культурных учреждений федерального подчинения в городе немного. Одно из них — НОВАТ. Театр, подчиняясь руководству, перенёс все спектакли на май. На запрос корреспондента НГС о том, можно ли будет увидеть их онлайн, в пресс-службе театра не ответили.
В театре «Красный факел», где с 20 марта начинается масштабное празднование 100-летнего юбилея, сообщили, что никаких отмен или других изменений пока не происходит, но заметили, что будут выполнять требования, которые поступят (если поступят) от регионального минкульта. Транслировать спектакли здесь пока не собираются. При этом у театра есть записи уже снятых с репертуара постановок, но делать онлайн-показы «Красный факел» не планирует — их покажут на большом экране в «Победе» в апреле (об отменах пока не сообщали).
У театра «Старый дом» архивные спектакли уже больше года доступны всем желающим, но в пресс-службе театра признают, что даже снятая лучшими операторами постановка сильно уступает личному присутствию зрителя, так что театр пока тоже работает в прежнем режиме до особого распоряжения.
— Театр как особый вид искусства, в котором крайне важно участие зрителя, практически не поддается «оцифровке», — объясняют в «Старом доме». — Не секрет, что многие зрители в принципе не могут воспринимать спектакль с ноутбука или телевизора. Разумеется, мы продумали сценарий возможного временного закрытия театра и готовы перевести часть мероприятий в онлайн, но только часть.
В «Первом театре» для полноценных трансляций спектаклей не хватает оборудования и собственной площадки, поэтому здесь в случае карантина решили сконцентрироваться на малых форматах.
— Это будут читки, репетиции, интервью, интерактив с актерами и постановщиками и так далее. Конечно, мы надеемся, что до этого не дойдет, но в случае запрета нашим зрителям будет что посмотреть в «Первом театре», не выходя из дома, — обещают в театре.
И «Старый дом», и «Первый театр» в качестве площадок для трансляций рассматривают в первую очередь соцсети, но от возможности договориться со сторонними платформами тоже не отказываются. По информации пресс-службы «Первого театра», недавно появилось всероссийское театральное движение, которое предлагает помощь с платформой для онлайн-трансляций, но подробностей у театра пока нет.
В Городском драматическом театре Сергея Афанасьева сообщили, что технической возможности транслировать спектакли у театра нет.
Выставки
ЦК19 одним из первых сообщил об ограниченном посещении своих выставочных залов: теперь здесь считают посетителей — вместе с сотрудниками их должно быть не больше 50, а на публичные мероприятия обязательно нужно регистрироваться.
При этом в ЦК19 продолжают готовиться к масштабному проекту «Мера хаоса», которую выставочные залы проводят вместе с Эрмитажем.
— Выставка монтируется, мы продумываем формат онлайн-показа работ. У нас должны были быть экскурсии по выставке в формате медиаций, мы хотим перенести их в онлайн. Если не будет полного карантина, какая-то часть посетителей, возможно, придёт, но медиация будет как онлайн-трансляция, к нам смогут подключиться, задавать вопросы медиатору по ходу, — рассказали в пресс-службе ЦК19. — Питерская сторона ведёт переговоры с телекоммуникационной компанией, которая сможет это сделать для своих абонентов и для наших подписчиков в социальных сетях или на нашем сайте.
В Музее Новосибирска рассказали, что готовы перевести свои мероприятия в онлайн — для этого музей использует платформу Instagram. Возможность транслировать экскурсии по выставкам через соцсети в музее тоже планируют.
В режиме ожидания и Краеведческий музей.
— Могу сказать только, что на данный момент мы готовы к любому развитию событий и уже готовимся к тому, чтобы перейти на онлайн-форматы с нашими посетителями, полностью или частично, — говорит начальник отдела развития музея Анастасия Сотникова.
В историческом парке «Россия — моя история» ограничили пока только экскурсионные группы дошкольников, школьников и студентов. Перевести выставки в онлайн-формат здесь тоже оказались готовы.
— В ближайшее время планируется запуск публикаций в соцсетях на тему новой выставки «Подвиг женщин на фронте и в тылу», — рассказывают в пресс-службе исторического парка. — В случае обострения эпидемиологической ситуации, запланированные историческим парком тематические выставки и мероприятия в апреле-мае 2020 года будут представлены в онлайн-формате.
В Новосибирском художественном музее на письменный запрос не ответили, предложив позвонить замдиректора музея. К сожалению, его на месте застать не удалось.
Музыка
В Новосибирской филармонии онлайн-трансляции концертов проходят и без таких внештатных ситуаций, как эпидемия и карантин. Например, почти все концерты абонемента №1 можно послушать в прямом эфире на сайте, уточнили в филармонии, технологии есть и уже отработаны, ссылки публикуются заранее.
Сократили здесь пока только детские концертные программы — остальные ещё можно послушать вживую.
— При необходимости вариант работать в онлайн-режиме будет рассматриваться. Вся информация оперативно публикуется на сайте, изменения в формате работы филармонии будут своевременно освещены, — уверяют в Новосибирской филармонии.
Коронавирус в Новосибирске: что известно
Активно помогают россиянам пережить карантин федеральные компании: мы собрали промокоды на разные подписки от онлайн-кинотеатров и образовательных сервисов.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в регионе. В области выявлены уже два больных коронавирусом. Обе женщины.
У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.
Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
Богачи остались без зрелищ. Теперь ломанутся в продуктовые за хлебом. Ждём повышения цен.