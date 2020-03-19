«На нас смотрят как на зверей». Репортаж из Толмачёво, где третьи сутки живут почти 300 граждан Узбекистана

В новосибирском аэропорту Толмачёво застряли около 300 граждан Узбекистана — все они находились на заработках в России, а когда решили вернуться на родину, то обнаружили, что это невозможно. Власти Узбекистана закрыли авиасообщение из-за пандемии. Рейсы в Ташкент и Бухару отменяют один за другим, и надежды застрявших иностранных пассажиров уехать домой тают, как и деньги, которые они заработали в России и рассчитывали привезти семье. Сейчас идут третьи сутки их нахождения в Толмачёво и, вероятно, не последние — информации о ближайших возможных рейсах по-прежнему нет. Корреспондент НГС Ксения Лысенко пообщалась с отчаявшимися пассажирами и узнала, что собой представляет жизнь в терминале в пугающих условиях распространения коронавируса.
Кипяток — 50 рублей за кружку, новый билет — 30 тысяч
Вход в международный терминал напоминает больше палаточный городок, правда, без палаток, зато с расстеленными на полу пледами и одеялами — на некоторых спят дети. Мужчины в медицинских масках стоят кучкой и о чём-то спорят, другие осаждают стойку авиакомпании S7, а женщины с усталыми лицами наблюдают за всем этим, сидя в креслах ожидания между багажом и тележками с одеждой.
— Вам бы сюда вечером приехать и посмотреть, в каких условиях мы тут… Спим прямо на полу, все спят — мужчины, женщины, дети, вот беременная женщина даже есть. Мимо нас проходят, ничего не говорят, только смотрят как на зверей, разве так можно? — возмущаются в толпе.
Как только мужчины узнают, что в Толмачёво приехали журналисты, они обступают и наперебой рассказывают о молчании перевозчика, тратах на билеты и кипяток, который в кафе аэропорта им продают по 50 рублей.
— Говорят, сегодня-завтра полетим, но не знаю… Хорошо хоть консул вчера (18 марта) к нам пришёл, раздали горячую еду, сегодня вот завтрак принесли, а до этого всё сами покупали. Сейчас вроде составили списки всех, кто должен был лететь. Всего нас где-то человек 300, — рассказывает Джасур. Он был на заработках во Владивостоке, позавчера прилетел в Новосибирск, чтобы отсюда вылететь в Бухару.
С его слов, половина пассажиров должна была улететь 18 марта, люди уже даже сели в самолёт, но потом рейс отменили, и всем пришлось выйти. Чтобы заставить пассажиров покинуть самолёт, привлекли даже ОМОН — люди хотели домой и отказывались покидать воздушное судно. На «Газель», стоящую у входа в терминал, показывают сразу несколько пассажиров, говорят, что там сидят омоновцы.
— Вы хотите нам помочь? — спрашивает меня женщина в медицинской маске. Она тоже уезжала во Владивосток из Узбекистана, там несколько месяцев работала продавщицей. — Тогда слушайте: мы тут все разные, кто из Владивостока, кто из Благовещенска, есть из Волгограда. Третьи сутки пошли как мы тут. Всё ещё продолжаем покупать билеты на Узбекистан — 30 тысяч тратим, 40 тысяч, ну не меньше. Неизвестно, вернут ли их нам, потому что пока ничего не возвращают. Денег уже не осталось.
— Да не нужны нам деньги! Так и напишите: денег мы не требуем. Пусть домой вернут, пусть нас увезут, — перебивает её другая. В руках у неё телефон с открытым сеансом видеосвязи с родственниками.
Она рассказывает, что когда Узбекистан закрыл границу, то перевозчик убеждал их, что они полетят в Бухару.
— «Стопроцентно летите». Но нас обманули, — вздыхает она.
Мне показывают на уставшего мужчину в очках — он прилетел в Новосибирск из Благовещенска и находится в аэропорту пятый день.
— Я сначала купил билет в Наманган (Узбекистан), но его отменили, сказали, есть Ташкент. Купил в Ташкент — тоже отменили. Так и живу тут, — тихо говорит он. На вопрос о том, как справляется с бытовыми потребностями вроде принятия душа, только пожимает плечами: «Никак».
— Ладно, мы, мужики, как-нибудь справимся, но есть же женщины! — возмущается Гулом Саттаров. — Почему если по вине компании кто-то в аэропорту оказывается, то ему и жильё дают, и кровать, и еду. Почему же мы как собаки тут? Если честно, человеческого отношения мы не увидели. Раньше в советское время 15 республик были едины, жили вместе, а сейчас что? Понимаете, нам даже кипяток дать не могут — это что такое? Вчера продавали по 20 рублей за кружку, сейчас уже 50.
Как и многие другие застрявшие в Толмачёво пассажиры, он уехал во Владивосток — там подрабатывал таксистом. На билет оттуда до Бухары себе и жене он потратил 57 тысяч рублей, вернуть эти деньги даже не рассчитывает. А те средства, которые Гулом в течение нескольких месяцев зарабатывал в России, уже кончаются, говорит, их осталось на день-два пребывания в Новосибирске.
— Вчера мы скинулись, вызвали такси за 200 рублей, поехали в магазин, чтобы взять всё необходимое — воду, чай, средства гигиены, — показывает он на пустую пятилитровую бутылку. — Ещё у меня родители уже старые, у них давление — они мне каждый день звонят, переживают. Я на телефоне в минус ушёл на 500 рублей, не знаю, как созваниваться буду. Пока в России был — у меня внуки появились, я их ещё не видал, хочу увидеть. И дочка у меня скоро замуж выходит… Вчера 10 человек отсюда уехали обратно во Владивосток. Я знаю, что они ехали в Узбекистан на похороны, но теперь уже всё, похоронили без них, так и не попрощались.
Гулом Саттаров с супругой не могут последовать их примеру и вернуться во Владивосток из-за разрешительных документов на работу, срок которых уже подошёл к концу. По его словам, такая ситуация тут у многих.
Что говорят в S7 и консульстве Узбекистана
В пресс-службе авиакомпании корреспонденту НГС пояснили, что вопросом уже занимается консульство и, по некоторым данным, именно консульство организует в ближайшее время чартерный рейс в Узбекистан.
— Авиакомпания, когда осуществляет перевозку, конечно, несёт ответственность, — пояснили в пресс-службе на вопрос о том, кто должен обеспечивать питанием застрявших в Толмачёво пассажиров. — Но в данном случае перевозки отменились не по нашей вине, поэтому и ответственности нашей нет.
Там же рассказали, что для возвращения пассажиров из Новосибирска узбекской стороной была согласована возможность выполнения чартерного рейса S7 Airlines, но за полтора часа до предполагаемого вылета авиакомпания получила от Узбекистана отказ на выполнение рейса.
— К сожалению, пассажиры были вынуждены остаться в Новосибирске. Пассажиры S7 Airlines могут оформить возврат полной стоимости авиабилета за перелет из Новосибирска в Узбекистан. Кроме того, можно переоформить билет без ограничений на новые даты — после 31 мая 2020 года — или на совсем другой маршрут, например, по России. Тогда нужно будет доплатить лишь разницу между стоимостью прежнего и нового билетов, — добавили в S7.
Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов не стал называть конкретные даты чартерного рейса, который должен развести всех застрявших в Новосибирске пассажиров, уточнив, что «такие данные есть».
— S7 на каких правах открыл рейс в среду, когда в понедельник границы закрыли? — задаётся вопросом генконсул. — Они сказали, что будет рейс, и люди со всех городов России — с Приморья, Дальнего Востока, Центральной части — все купили билеты. А их привозят сюда, они проходят регистрацию, стерильную зону, сдают багаж, а им за полтора часа говорят: «Границы закрыты, мы не полетим». Даже кипяток S7 не дал. Хорошо, что нам удалось людей из стерильной зоны сюда, в терминал, отправить. Если другие компании, «Аэрофлот» например, все рейсы отменили, то как S7 может полететь? Вы согласны со мной? Ну так, чисто по-человечески?
О том, что ещё происходит в Новосибирске и области из-за коронавируса мы рассказываем в онлайн-трансляции.
В нашем регионе выявлены уже два больных коронавирусом. Обе женщины.
У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.
Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
Вот пускай Узбекистан им и помогает.