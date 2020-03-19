«На нас смотрят как на зверей». Репортаж из Толмачёво, где третьи сутки живут почти 300 граждан Узбекистана

Кипяток — 50 рублей за кружку, новый билет — 30 тысяч



Вход в международный терминал напоминает больше палаточный городок, правда, без палаток, зато с расстеленными на полу пледами и одеялами — на некоторых спят дети. Мужчины в медицинских масках стоят кучкой и о чём-то спорят, другие осаждают стойку авиакомпании S7, а женщины с усталыми лицами наблюдают за всем этим, сидя в креслах ожидания между багажом и тележками с одеждой.



— Вам бы сюда вечером приехать и посмотреть, в каких условиях мы тут… Спим прямо на полу, все спят — мужчины, женщины, дети, вот беременная женщина даже есть. Мимо нас проходят, ничего не говорят, только смотрят как на зверей, разве так можно? — возмущаются в толпе.