«Выйти на улицу без уважительной причины стоит 135 евро» — сибирячка о первых днях карантина в Париже

Алина Кузменкина живет во Франции уже больше пяти лет, последнее время — в Париже. На этой неделе во французской столице был введен карантин. О том, как это выглядит изнутри, бывшая жительница Новосибирска рассказала НГС. Далее от первого лица.
— Наша семья уже давно на карантине, у моего супруга на работе подтвердился коронавирус у одного из сотрудников. Уже тогда наблюдались первые проявления легкой паники — трудно было купить антисептик, люди начали закупать впрок продукты...
На прошлой неделе было первое обращение президента, в котором он перечислил меры безопасности. Их и так уже все выучили наизусть: мыть руки, минимизировать контакты с людьми, держать дистанцию в магазине, по возможности оставаться дома и не навещать пожилых родственников, которые находятся в группе риска. Эта информация сейчас везде.
На прошлых выходных была хорошая погода, и все, конечно, пошли гулять в парки. Гуляли и общались, как обычно. В 9 утра, в минувший понедельник, Макрон (президент Франции — Прим. авт.) объявил о введении тотального карантина. Отругал нас, как маленьких детей. Но 93% французов карантин одобряют, потому что в такой ситуации по-другому нельзя.
Карантин означает, что все, кто может, работают из дома. У меня, например, полный рабочий день на диване. Те, кто не может из дома работать, имеют право ходить в офис, но им нужно заполнить специальную справку, в которой указано, где и кем ты работаешь. Образцы есть на всех возможных официальных сайтах, документ нужно распечатать и носить с собой. Кроме похода на работу уважительными причинами могут быть необходимость забрать ребенка, помощь немощному и так далее — в любом случае нужно четко указать, куда ты едешь и откуда. Даже для похода в магазин, по идее, нужна справка.
Контролируют ситуацию полицейские. Во вторник ограничивались предупреждениями, в среду начали штрафовать. Нахождение на улице без уважительной причины в Париже теперь стоит 135 евро — если попадешься в первый раз, во второй — 375 евро. Вчера мне нужно было выйти в супермаркет неподалеку от дома, и я такую справку себе составляла. Меня, правда, никто не остановил, но с бумажкой все равно ходить спокойнее.
Пока есть послабления для индивидуального спорта. Можно выйти на пробежку. Можно в парке покататься на велосипеде. Но никаких коллективных занятий — йога ли это или футбол. И можно гулять с домашними животными.
Такой режим выдерживают не все. Мой знакомый по университету буквально сбежал из Парижа на последнем поезде (пока это было возможно). Мало того, что здесь карантин, так он еще и азиат (не китаец), и в последнее время постоянно чувствовал к себе всё более и более напряженное отношение. Так что они с приятелем собрали полные сумки еды и уехали на первом утреннем поезде.
Из вдохновляющего — французы устроили интересный флешмоб. Каждый вечер в восемь часов все выходят на балконы и начинают аплодировать. Если машины проезжают по улицам, то они просто сигналят. Так все выражают благодарность медработникам. Не знаю, слышат ли эти аплодисменты медики, но выглядит очень трогательно. И вообще чувствуется единение. Французов это как-то очень сплотило. В подъездах часто можно увидеть теперь объявления — молодежь предлагает пожилым соседям сделать за них покупки или выполнить какие-то другие поручения. Потому что, как известно, именно пожилые люди рискуют сейчас больше всего.
От редакции:
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Ну как так?.. Светлоликая Европа берёт пример с тоталитарного коммунистического Китая?.. А как же свобода, демократия?..