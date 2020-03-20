«Выйти на улицу без уважительной причины стоит 135 евро» — сибирячка о первых днях карантина в Париже

Алина Кузменкина живет во Франции уже больше пяти лет, последнее время — в Париже. На этой неделе во французской столице был введен карантин. О том, как это выглядит изнутри, бывшая жительница Новосибирска рассказала НГС. Далее от первого лица.



— Наша семья уже давно на карантине, у моего супруга на работе подтвердился коронавирус у одного из сотрудников. Уже тогда наблюдались первые проявления легкой паники — трудно было купить антисептик, люди начали закупать впрок продукты...



На прошлой неделе было первое обращение президента, в котором он перечислил меры безопасности. Их и так уже все выучили наизусть: мыть руки, минимизировать контакты с людьми, держать дистанцию в магазине, по возможности оставаться дома и не навещать пожилых родственников, которые находятся в группе риска. Эта информация сейчас везде.