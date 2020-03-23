Новосибирцы любят шутить, что заводы стоят — одни гитаристы в стране, но производства всё-таки работают. Промышленность Новосибирской области сумела показать небольшой рост индекса производства. По итогам 2019 года он составил 102,4%. Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, это соответствует общероссийскому уровню. Компании, которые добывают нефть и уголь, занятые в металлургии и производстве электронных и оптических изделий выпускают товары на миллиарды рублей. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала в областном Минпромторге, какие отрасли производства оказались самыми сильными и денежными, а кто переживает сложности. Всё самое интересное мы показываем в картинках.
Каждый пятый человек работает на заводе
Минпромторг Новосибирской области подсчитал, что примерно пятая часть населения работает на заводах. На долю промышленности в экономике приходится 19,4 % валового регионального продукта, четвертая часть инвестиций в основной капитал и 18,8 % от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.
В 2019 году производство продукции выросло в 18 видах экономической деятельности. Наибольший рост показали нефтедобыча и добыча других полезных ископаемых, производство электронных и оптических изделий, текстильных изделий, электрического оборудования и металлургии.
На инфографике вы видите индексы производства по итогам 2019 года — здесь представлена только обрабатывающая промышленность.
Сильнее всего по итогам 2019 года снизились индексы производства в сфере изготовления напитков, одежды, кожи и изделий из неё.
Кто попытался заработать больше всех миллиардов
По данным Минпромторга НСО, занятые в обрабатывающей промышленности компании отгрузили товары на 531,7 млрд рублей (78,2% всех промтоваров). Отгруженная продукция — это не синоним для произведенной или реально проданной. Это стоимость продукции, на которую составлены все документы на отгрузку и которая отправлена покупателю, но еще не оплачена им. Таким образом, потенциально больше всех денег могли заработать по итогам 2019 года производители пищевых продуктов — отгрузившие товары на 118,4 миллиардов рублей.
Кто и где в Новосибирской области добывает нефть и уголь
Предприятия, которые заняты в добыче полезных ископаемых, в 2019 году отгрузили товары на 65 млрд рублей (79,1 % к аналогичному периоду 2018 года), доля в общем объеме отгруженных товаров промышленности области — 9,6 %. Индекс производства составил 106,4 % к уровню 2018 года. Как пояснили в пресс-службе правительства, сюда включена не только добыча нефти и угля, но и полезных ископаемых типа щебня и песка.
Уголь добывают АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез «Восточный» (входят в группу «Сибантрацит») на месторождениях Горловского угольного бассейна в Искитимском районе. Добыча ведется открытым способом на трех разрезах. Индекс производства в добыче угля в 2019 году составил 103,8 % к уровню 2018 года.
Добыча нефти идёт на трех месторождениях области — Верх-Тарском, Восточно-Тарском и Малоичском, а перерабатывают её в основном на Коченёвском нефтеперерабатывающем заводе (ООО «ВПК-Ойл»). Как прокомментировали в пресс-службе правительства, после достижения в 2008 году максимального уровня добычи нефти в 2200 тысяч тонн, с 2009 года ведётся ежегодное снижение объема добычи из-за выработки запасов нефти в месторождениях. Индекс производства в добыче нефти в 2019 году составил 77,9 % к уровню 2018 года.
Кто главный в металлургии
Предприятия металлургии отгрузили товаров на 39,9 млрд рублей (доля в «Обрабатывающих производствах» — 7,5 %), темп отгрузки к 2018 году — 108,2 %, а индекс промпроизводства — 114,3 %.
Кто главный в производстве электронных и оптических изделий
На 39,5 млрд рублей отгрузили товаров в сфере производства компьютеров, электроники и оптики в 2019 году. Индекс производства составил 118,6 % к январю-декабрю 2018 года, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств — 7,4%. На этой картинке представлены основные крупные и средние предприятия отрасли.
Что происходило с лёгкой промышленностью
Индексы производства в лёгкой промышленности в 2019 году составили (к уровню 2018 года): в производстве текстильных изделий — 116,4%, в производстве одежды — 89,7%, в производстве кожи и изделий из кожи — 89,9%. При этом темп производства обуви в натуральном выражении за 2019 год составил 133,1 % к 2018 году.
Самые крупные компании лёгкой промышленности в Новосибирской области — это «Синар» (производитель женской, мужской и школьной одежды), фабрика одежды «Приз» (женская и школьная одежда), «Шанс» (школьная одежда), «КОРС-К» (обувь) и «С2 групп» («Сибирский синтепон», утеплители и наполнители из синтетических, искусственных и натуральных волокон, а также изделия из них).
Если посмотреть на то, какие товары чаще всего отгружали, видно, что в Новосибирске всё очень хорошо с производством плащей и хуже с юбками.
Как рассказали в минпромторге Новосибирской области, проблемы в региональной лёгкой промышленности характерны для всей России. Главные — это недоброкачественное производство, незаконный (теневой) ввоз и оборот продукции, а также снижение покупательной способности части населения. Конкуренция с контрабандными и контрафактными товарами вынуждает российских производителей необоснованно снижать цены, а потому и сокращать прибыль.
— Минпромторгом России лёгкая промышленность отнесена к отраслям, в которых вопрос о незаконном обороте продукции стоит наиболее остро. По экспертным оценкам доля нелегальной и контрафактной продукции на рынке Новосибирской области схожа с общероссийским показателем и составляет также более 30 %. Поэтому одной из важнейших мер по борьбе с оборотом нелегальной продукции выступает обязательная маркировка продукции лёгкой промышленности, — прокомментировали в пресс-службе правительства НСО.
Как добавили в региональном Минпромторге, проблема с качественным сырьем для производителей Новосибирской области должна решиться с вводом в Алтайском крае завода «Русская кожа» мощностью около 600 тонн сырых шкур в месяц. Это позволит частично компенсировать дефицит сырья и сократить логистические издержки компаний. По данным областного правительства, открытия производства кожи на Алтае ждет крупнейший в России производитель обуви — «Обувь России».
Среди других новых производств, которые ждёт «Обувь России», в областном правительстве назвали фабрику по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов в Линёво. Соглашение о её появлении заключили в сентябре 2018 года с ООО «ЭваЛинК». Фабрика сможет выпускать до 1 миллиона единиц обуви в год.
Что ещё интересного почитать о заводах
В марте PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 млн долларов. В час здесь будут делать 8 000 литровых упаковок сока «Фруктовый сад». Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», планируют продавать в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.
В нашем фоторепортаже с НЗХК можно посмотреть, что скрывается за заборами самого таинственного завода Новосибирска, производящего ядерное топливо в черте города.