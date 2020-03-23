Каждый пятый человек работает на заводе



Минпромторг Новосибирской области подсчитал, что примерно пятая часть населения работает на заводах. На долю промышленности в экономике приходится 19,4 % валового регионального продукта, четвертая часть инвестиций в основной капитал и 18,8 % от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.



В 2019 году производство продукции выросло в 18 видах экономической деятельности. Наибольший рост показали нефтедобыча и добыча других полезных ископаемых, производство электронных и оптических изделий, текстильных изделий, электрического оборудования и металлургии.

На инфографике вы видите индексы производства по итогам 2019 года — здесь представлена только обрабатывающая промышленность.

