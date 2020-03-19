Бедные люди: кто считается средним классом в России и сколько их в Новосибирске

Президент России на днях сделал неожиданное заявление — оказывается, в нашей стране к среднему классу можно отнести 70% населения. В интервью агентству ТАСС Владимир Путин объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. По словам президента, МРОТ в России составляет чуть больше 11 тысяч рублей, а значит, средний класс — люди, которые получают примерно от 17 тысяч рублей. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться, что стоит за этим избитым выражением и почему мы так часто слышим про этот самый «средний класс».
— У нас таких достаточно много, уверенно больше 70%, — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос про средний класс в России.
Действительно, минимальный размер оплаты труда в РФ сейчас 11 280 рублей, поэтому для того, чтобы считаться средним классом по этой методике, достаточно в России зарабатывать 17 тысяч рублей. Но так ли это на самом деле?
Понятие «средний класс» довольно часто используется в политической риторике как обозначение некоего социального слоя минимальной сытости. Людей, которые (в силу массовости) представляют собой основу государства. Потому что они могут покупать более сложные и дорогие вещи, обеспечивая работой промышленность, откладывать деньги на завтра, давая возможность банкам выдавать потом эти деньги в виде кредитов. В общем, именно средний класс и обеспечивает развитие экономики. Кого же к этой категории можно отнести?
Сначала немного цифр. Путин говорит, что, дескать, не стоит сравнивать наш средний класс со средним классом Франции, Германии и США. Сравнивать действительно сложно, поскольку во Франции, например, минимальный размер оплаты труда (SMIC) в этом году составляет 1539 евро в месяц. Это, на минуточку, 136 тысяч рублей по нынешнему курсу.
Разумеется, во Франции многие вещи дороже. Снять меленькую квартирку в крупном городе (или в парижском пригороде) обойдется не меньше 500 евро в месяц. Любые услуги обойдутся существенно дороже. Продукты и одежда, впрочем, могут стоить по-разному. Кое-что выйдет даже дешевле. В любом случае, француз, получающий зарплату на уровне SMIC, будет чувствовать себя бедным, ему придется ограничивать себя во многом. Но даже он (особенно при наличии уже собственного жилья) сможет и на море съездить, и недорогой, но современный смартфон купить, не говоря уже о том, чтобы посидеть хотя бы пару раз в неделю в недорогом баре с друзьями.
Что сможет себе позволить житель Новосибирска, зарабатывающий 12 тысяч в месяц (допустим, что у него тоже есть квартира), вы можете прикинуть сами. Это уровень доходов, который в лучшем случае обеспечивает физическое выживание. Ни о каких развлечениях или накоплениях речи идти уже не может.
Понятно, что уровень жизни в разных странах не одинаков (хотя почему минимальная зарплата в Германии, победу над которой мы собираемся в очередной раз отмечать, выше, чем у иных российских топ-менеджеров в провинции — понятно уже не очень). Однако средний класс — это не просто люди, имеющие средний по стране уровень доходов. В Мали, например, 35% населения не имеют доступа к электричеству. И если у малийца дома есть розетка, то он, наверняка, считается по местным меркам довольно преуспевающим. Но это не значит, что он относится к среднему классу.
Само это понятие «среднего класса» возникло как попытка определить ту часть общества, которую уже нельзя отнести к бедным, но и богатыми таких людей тоже пока не назовешь. Поэтому для того, чтобы определить его границы, стоит разобраться с бедностью и богатством. Начнем с богатства. Всё, разумеется, относительно, но в любой стране есть некий уровень накопленных ценностей, который позволяет человеку в принципе не работать уже никогда. Имея при этом достаточно высокий уровень потребления. Богатый человек занимается чем-то не потому что ему нечего будет есть (покупать одежду, платить за квартиру), а потому что он хочет удовлетворить какие-то свои амбиции. Пусть даже это просто желание иметь еще больше денег. Но он в любой момент может остановиться, сесть на берегу моря и смотреть на волны. Если же человек понимает, что стоит ему перестать крутить педали, то через год-два-десять, ему станет не на что жить, то он все еще относится к среднему классу.
Ну, с богатством всё более или менее и так ясно. Интересней понятие бедности. Кому-то и 100 тысяч рублей — это немыслимая сумма, а кто-то чувствует себя нищебродом, если вынужден лететь в Ниццу эконом-классом. Мне кажется, ключевое условие бедности — это отсутствие выбора. «Жизнь бедняка предсказуема», — говорил герой Бегбедера. Бедный человек не голодает, не ходит в обносках, ему есть где жить. Но доходов его едва-едва хватает на удовлетворение базовых человеческих потребностей. Он покупает продукты преимущественно по акции, одежду — в дискаунтерах, у него нет накоплений. С экономической точки зрения он мало интересен, потому что обеспечивает бизнесу минимальную добавленную стоимость. Ведь бедному человеку не на что её оплачивать. Конечно, это схематическое изображение. Уверен, что каждый из нас регулярно видит бедняков с купленными в кредит айфонами. Но суть, я думаю, понятна.
Средний же класс предполагает наличие неких излишков. Суммы, которой человек может распоряжаться по своему выбору. Купить вещи известных брендов, съездить в отпуск, положить деньги в банк и так далее.
Сколько нужно зарабатывать в России, чтобы попасть в эту категорию? Давайте воспользуемся опытом тех же самых развитых стран. Минимальный размер оплаты труда там примерно втрое выше, стоимости аренды маленькой квартиры на одного человека. То есть для Новосибирска это как минимум 45 тысяч рублей. А теперь (по методике Всемирного банка) умножим эту сумму на 1,5 и получится 67 000 рублей. И это нижняя граница. За которой, собственно, начинается бедность.
Сколько же в Новосибирской области людей, которые зарабатывают хотя бы эти самые 67 000 рублей и выше? Свежих данных я не нашел. Но если верить Госкомстату, то даже в 2017 году (уровень жизни был чуть выше, чем теперь) даже среднедушевой доход выше 35 тысяч рублей имели у нас только 20,5% населения. В целом же по России (то есть вместе с Москвой и Северными регионами с их высокими зарплатами) в 2018 году доходы выше 60 тысяч рублей в месяц был только у 25% работающего населения. Недавний опрос НГС также показывает, что большинство новосибирцев зарабатывают гораздо меньше этого уровня — журналист опросила 6120 человек, сколько они получают, все ответы нанесли на карту — вот результат.
Но и это ещё не все. Один только минимальный размер оплаты труда не дает ещё полной картины. Нужно учитывать и некий неснижаемый уровень расходов конкретного человека. Потому что даже если вы зарабатываете 70 тысяч рублей, но вынуждены снимать жилье, да еще содержать жену в декрете и маленького ребенка, то, конечно, никаким средним классом у вас дома не пахнет. А пахнет всё той же бедностью.
Считаете ли вы себя средним классом?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Он уже открыто глумится над жителями страны.