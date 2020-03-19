Бедные люди: кто считается средним классом в России и сколько их в Новосибирске

— У нас таких достаточно много, уверенно больше 70%, — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос про средний класс в России.



Действительно, минимальный размер оплаты труда в РФ сейчас 11 280 рублей, поэтому для того, чтобы считаться средним классом по этой методике, достаточно в России зарабатывать 17 тысяч рублей. Но так ли это на самом деле?



Понятие «средний класс» довольно часто используется в политической риторике как обозначение некоего социального слоя минимальной сытости. Людей, которые (в силу массовости) представляют собой основу государства. Потому что они могут покупать более сложные и дорогие вещи, обеспечивая работой промышленность, откладывать деньги на завтра, давая возможность банкам выдавать потом эти деньги в виде кредитов. В общем, именно средний класс и обеспечивает развитие экономики. Кого же к этой категории можно отнести?



Сначала немного цифр. Путин говорит, что, дескать, не стоит сравнивать наш средний класс со средним классом Франции, Германии и США. Сравнивать действительно сложно, поскольку во Франции, например, минимальный размер оплаты труда (SMIC) в этом году составляет 1539 евро в месяц. Это, на минуточку, 136 тысяч рублей по нынешнему курсу.

