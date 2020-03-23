В небольшой комнате на заводе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом круглосуточно делают медицинские маски, чтобы хоть как-то удовлетворить бешеный спрос, который возник из-за пандемии коронавируса.
— К нам обращались даже из Китая. Сейчас звонят потенциальные клиенты, которые готовы закупать по два-три миллиона масок. Мы столько просто не в состоянии произвести! Для нас маски никогда не были отдельным бизнесом, — рассказывает директор производственного филиала «Здравмедтех-Екатеринбург» Ирина Кочнева.
Видео: Максим Бутусов / E1.RU
До середины февраля масочный цех работал лишь в одну смену, выпуская ежедневно по 15 тысяч штук.
— Более половины из них уходили в хирургические комплекты, а остальные отправлялись в больницы. Зимой спрос стал чуть выше из-за эпидемии гриппа. В аптеках же продавались маски из Китая, откуда были очень большие поставки. Мы не могли с ними конкурировать, так как они стоили примерно на треть дешевле, чем наши, — объясняет Ирина Кочнева.
В середине февраля руководителей медпредприятий собрали в областном правительстве, где обсуждали ситуацию с коронавирусом в мире. После этого «Здравмедтех» в два раза увеличил выпуск масок, для этого с 11 февраля перешли на круглосуточный режим.
Цех, где делают маски, и правда занимает лишь одну комнату. Её площадь — 20–25 квадратных метров. Маску делают в два этапа. Сначала специальная машина создает тело маски из трех слоев ткани, один из которых — фильтрующий элемент мельтблаун.
После этого маску загружают во вторую машину, которая припаивает при помощи ультразвука резинки. Затем их проверяют и запаковывают в коробки — по сто штук в каждой.
— Мы заметили, что машина, которая делает тело маски, более производительная, чем та, что припаивает резиночки. Именно поэтому к части масок стали пришивать веревочки вручную, — отмечает Ирина Кочнева.
— Если бы мы знали, что так будет, то начали бы с лета забивать склад масками. Озолотились бы! — не без сожаления сказал один из работников «Здравмедтеха», который в этот момент был рядом.
Завод специализируется на выпуске одноразовой медицинской одежды и белья, специализированных операционных комплектов. Есть в том числе и защитные костюмы для врачей-инфекционистов.
— В феврале у нас был срочный заказ из Тюмени, когда там создавали карантинную зону, — вспоминает Ирина Кочнева. — Вообще, заказов на такие комплекты стало больше.
В обычном режиме во всех больницах есть эти комплекты, но раньше они годами могли без дела лежать, а теперь стали использоваться.
Ирина Кочнева
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По данным на понедельник, 22 марта, в Новосибирской области зарегистрированы четыре больных коронавирусом.
Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный анализ на коронавирус, стало известно 18 марта.
Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины — отрицательный, у женщины — положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.
20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.
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