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Как только в стране заговорили об угрозе коронавируса, завод перешел на круглосуточный режим работы

Как только в стране заговорили об угрозе коронавируса, завод перешел на круглосуточный режим работы

В небольшой комнате на заводе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом круглосуточно делают медицинские маски, чтобы хоть как-то удовлетворить бешеный спрос, который возник из-за пандемии коронавируса.

— К нам обращались даже из Китая. Сейчас звонят потенциальные клиенты, которые готовы закупать по два-три миллиона масок. Мы столько просто не в состоянии произвести! Для нас маски никогда не были отдельным бизнесом, — рассказывает директор производственного филиала «Здравмедтех-Екатеринбург» Ирина Кочнева.

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

До середины февраля масочный цех работал лишь в одну смену, выпуская ежедневно по 15 тысяч штук.

— Более половины из них уходили в хирургические комплекты, а остальные отправлялись в больницы. Зимой спрос стал чуть выше из-за эпидемии гриппа. В аптеках же продавались маски из Китая, откуда были очень большие поставки. Мы не могли с ними конкурировать, так как они стоили примерно на треть дешевле, чем наши, — объясняет Ирина Кочнева.

Маска состоит из трех слоев, в середине фильтрующий элемент&nbsp;мельтблаун

Маска состоит из трех слоев, в середине фильтрующий элемент мельтблаун

Основной поставщик фильтрующего элемента мельтблаун был тоже из Китая. Но, когда поставки оттуда остановились, выпуск наладил один из российских заводов

Основной поставщик фильтрующего элемента мельтблаун был тоже из Китая. Но, когда поставки оттуда остановились, выпуск наладил один из российских заводов

В середине февраля руководителей медпредприятий собрали в областном правительстве, где обсуждали ситуацию с коронавирусом в мире. После этого «Здравмедтех» в два раза увеличил выпуск масок, для этого с 11 февраля перешли на круглосуточный режим.

Цех, где делают маски, и правда занимает лишь одну комнату. Её площадь — 20–25 квадратных метров. Маску делают в два этапа. Сначала специальная машина создает тело маски из трех слоев ткани, один из которых — фильтрующий элемент мельтблаун.

Первая машина создает тело маски&nbsp;

Первая машина создает тело маски 

После этого маску загружают во вторую машину, которая припаивает при помощи ультразвука резинки. Затем их проверяют и запаковывают в коробки — по сто штук в каждой.

— Мы заметили, что машина, которая делает тело маски, более производительная, чем та, что припаивает резиночки. Именно поэтому к части масок стали пришивать веревочки вручную, — отмечает Ирина Кочнева.

Вторая машина припаивает резинки

Вторая машина припаивает резинки

Она это делает при помощи нагрева ультразвуком

Она это делает при помощи нагрева ультразвуком

На три тысячи масок веревочки пришивают вручную&nbsp;

На три тысячи масок веревочки пришивают вручную 

— Если бы мы знали, что так будет, то начали бы с лета забивать склад масками. Озолотились бы! — не без сожаления сказал один из работников «Здравмедтеха», который в этот момент был рядом.

Часть масок завод отправляет в аптеки&nbsp;

Часть масок завод отправляет в аптеки 

Ирина Кочнева рассказывает, что есть клиенты, готовые покупать по два-три миллиона масок

Ирина Кочнева рассказывает, что есть клиенты, готовые покупать по два-три миллиона масок

Завод специализируется на выпуске одноразовой медицинской одежды и белья, специализированных операционных комплектов. Есть в том числе и защитные костюмы для врачей-инфекционистов.

— В феврале у нас был срочный заказ из Тюмени, когда там создавали карантинную зону, — вспоминает Ирина Кочнева. — Вообще, заказов на такие комплекты стало больше.

В обычном режиме во всех больницах есть эти комплекты, но раньше они годами могли без дела лежать, а теперь стали использоваться.

Ирина Кочнева

Здесь среди прочего делают защитные костюмы для врачей-инфекционистов

Здесь среди прочего делают защитные костюмы для врачей-инфекционистов

Если у вас не получилось купить маску, то посмотрите нашу инструкцию, как сделать ее своими руками.

По данным на понедельник, 22 марта, в Новосибирской области зарегистрированы четыре больных коронавирусом.

Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный анализ на коронавирус, стало известно 18 марта.

Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины — отрицательный, у женщины — положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.

20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.

Все свежие новости про коронавирус в регионе и стране читайте в нашей онлайн-хронике, которая обновляется постоянно.

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