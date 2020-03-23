В небольшой комнате на заводе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом круглосуточно делают медицинские маски, чтобы хоть как-то удовлетворить бешеный спрос, который возник из-за пандемии коронавируса.



— К нам обращались даже из Китая. Сейчас звонят потенциальные клиенты, которые готовы закупать по два-три миллиона масок. Мы столько просто не в состоянии произвести! Для нас маски никогда не были отдельным бизнесом, — рассказывает директор производственного филиала «Здравмедтех-Екатеринбург» Ирина Кочнева.