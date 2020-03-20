Застряли дома на 14 дней: что делать с мусором и как общаться с людьми — объясняем в карточках

1
Как вести себя на карантине
Важное правило — это действительно не выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. Продукты лучше покупать дистанционно, с чьей-то помощью.
По возможности Роспотребнадзор рекомендует находится в отдельной комнате. Нужно пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами.
— Исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства — маска, спиртовые салфетки, — добавили в ведомстве.
2
Что нужно делать обязательно
По-прежнему актуальны правила гигиены: нужно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета.
— Кроме того, нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом, — рекомендует Роспотребнадзор.
3
Что делать с мусором?
Роспотребнадзор советует упаковывать мусор в двойные прочные пакеты и выставлять за пределы квартиры, просить друзей, знакомых выбросить его.
4
Как поддерживать связь с друзьями и родными?
Общаться с ними можно, к сожалению, по интернету и другими видами связи — видео, звонки, переписки.
5
Что делать, если появились первые симптомы
Если вы во время карантина заметили у себя первые симптомы COVID-19, нужно сразу же сообщить об этом в поликлинику.
О том, какими могут быть первые симптомы, мы рассказывали в этом материале.
6
Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине
— Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 — мазок из носа или ротоглотки, — поясняет Роспотребнадзор.
7
Как получить больничный на период карантина
В Роспотребнадзоре говорят, что, пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. А чтобы получить больничный, вам не нужно приходить в поликлинику: его можно заказать по телефону — его доставят на дом.
8
Почему именно 14 дней
Это продолжительность инкубационного периода коронавирусной инфекции — время, когда болезнь может проявить первые симптомы.
9
Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин
Такого человека поместят в инфекционный стационар.
10
Как понять, что карантин закончился?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания и если результат лабораторных исследований взятого материала отрицательный.
Если вы сидите на карантине и хотите рассказать о том, как проходят ваши две недели, как за вами наблюдают, как вы сдавали анализ, пишите журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru.