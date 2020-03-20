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Застряли дома на 14 дней: что делать с мусором и как общаться с людьми — объясняем в карточках

Роспотребнадзор рассказал правила поведения при самоизоляции

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Если вы живёте не в одиночку, лучше изолироваться в отдельной комнате

Если вы живёте не в одиночку, лучше изолироваться в отдельной комнате

Роспотребнадзор РФ сегодня опубликовал правила нахождения на карантине дома. Эта информация особенно важна для тех, у кого был контакт с заболевшими, и для тех, кто вернулся из отпуска или командировки, а теперь должен 14 дней сидеть на карантине и не выходить из дома. Как получить больничный с доставкой на дом и что делать с мусором — читайте инструкцию с ответами на основные вопросы.

В Новосибирской области уже подтверждены два случая заражения коронавирусом.

Сегодня, 20 марта, Минздрав Новосибирской области напомнил о постановлении главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 18 марта, в котором говорится, что все, кто прибывает на территорию РФ, должны быть изолированы.

НГС рассказывает в 10 карточках, как быть тем, кто попал на двухнедельную самоизоляцию.

1

Как вести себя на карантине

Важное правило — это действительно не выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. Продукты лучше покупать дистанционно, с чьей-то помощью.

По возможности Роспотребнадзор рекомендует находится в отдельной комнате. Нужно пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами.

— Исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства — маска, спиртовые салфетки, — добавили в ведомстве.

2

Что нужно делать обязательно

По-прежнему актуальны правила гигиены: нужно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета.

— Кроме того, нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом, — рекомендует Роспотребнадзор.

3

Что делать с мусором?

Роспотребнадзор советует упаковывать мусор в двойные прочные пакеты и выставлять за пределы квартиры, просить друзей, знакомых выбросить его.

4

Как поддерживать связь с друзьями и родными?

Общаться с ними можно, к сожалению, по интернету и другими видами связи — видео, звонки, переписки.

5

Что делать, если появились первые симптомы

Если вы во время карантина заметили у себя первые симптомы COVID-19, нужно сразу же сообщить об этом в поликлинику.

О том, какими могут быть первые симптомы, мы рассказывали в этом материале.

6

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине

— Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 — мазок из носа или ротоглотки, — поясняет Роспотребнадзор.

7

Как получить больничный на период карантина

В Роспотребнадзоре говорят, что, пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. А чтобы получить больничный, вам не нужно приходить в поликлинику: его можно заказать по телефону — его доставят на дом.

8

Почему именно 14 дней

Это продолжительность инкубационного периода коронавирусной инфекции — время, когда болезнь может проявить первые симптомы.

9

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин

Такого человека поместят в инфекционный стационар.

10

Как понять, что карантин закончился?

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания и если результат лабораторных исследований взятого материала отрицательный.

Если вы сидите на карантине и хотите рассказать о том, как проходят ваши две недели, как за вами наблюдают, как вы сдавали анализ, пишите журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru.

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коронавирус в НовосибирскекоронавирускарантинРоспотребнадзор
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