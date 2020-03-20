Застряли дома на 14 дней: что делать с мусором и как общаться с людьми — объясняем в карточках

Роспотребнадзор РФ сегодня опубликовал правила нахождения на карантине дома. Эта информация особенно важна для тех, у кого был контакт с заболевшими, и для тех, кто вернулся из отпуска или командировки, а теперь должен 14 дней сидеть на карантине и не выходить из дома. Как получить больничный с доставкой на дом и что делать с мусором — читайте инструкцию с ответами на основные вопросы.



В Новосибирской области уже подтверждены два случая заражения коронавирусом.

Сегодня, 20 марта, Минздрав Новосибирской области напомнил о постановлении главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 18 марта, в котором говорится, что все, кто прибывает на территорию РФ, должны быть изолированы.

НГС рассказывает в 10 карточках, как быть тем, кто попал на двухнедельную самоизоляцию.