«Ваш ребенок — овощ»: сибиряк мечтает научиться ходить и завести собаку. А еще иметь друга, который придет в гости

Мама Матвея Светлана Лозовская говорит, что ничего не предвещало того, что её сын родится раньше срока. На седьмом месяце у неё начали отходить воды, и женщину госпитализировали. Четыре дня она лежала в больнице под контролем врачей, где ей сообщали, что все в порядке, так бывает. В итоге Матвей родился раньше срока с кровоизлиянием в мозг.

— Он родился весом 1700 кг, его сразу положили в реанимацию, подключили к искусственной вентиляции лёгких. Меня пускали к нему на несколько минут с условием, что не буду рыдать над ребёнком, потому что он всё чувствует и хочет, чтобы ему радовались. Я молча захлёбывалась слезами, чтобы никто не видел. Мне хотелось обнять его, прижать к себе, но разрешали только прикоснуться к ножке, — вспоминает Светлана.