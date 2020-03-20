Небольшая комната в 7 корпусе НГТУ — стол, стул, два больших монитора — так выглядит рабочее место Алексея Приходько, молодого инженера, который получил президентский грант. В той же комнате рабочее место его научного руководителя, с которым они вместе работают над созданием переводчика с языка жестов.



— Когда я учился в магистратуре, мне нужно было выбрать тему магистерской диссертации. И я был немножко растерян, мне захотелось элементарно попробовать сделать что-то с жестовым языком, потому что он является моим родным языком, родным языком глухих, — рассказал Алексей Приходько о том, как появилась его идея. — Я решил попробовать сделать сначала только алфавит русского жестового языка, общался с коллегами, с научным руководителем в том числе. Эта идея пришла ко мне в 2013 году, в итоге стала темой моей магистерской диссертации.