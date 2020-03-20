Инженер из НГТУ Алексей Приходько неожиданно получил президентский грант 10 миллионов рублей на разработку переводчика с жестового языка. Эта программа поможет общаться глухим и слышащим людям. Сам Алексей не слышит с рождения, но это не помешало ему стать специалистом и успешным спортсменом. Разработка программы уже началась, первые результаты от него ждут через два года. Корреспондент НГС Анна Богданова встретилась с Алексеем Приходько, чтобы узнать про этот проект. Общаться с Алексеем помогла заведующая лабораторией русского жестового языка НГТУ Ольга Варинова.
Небольшая комната в 7 корпусе НГТУ — стол, стул, два больших монитора — так выглядит рабочее место Алексея Приходько, молодого инженера, который получил президентский грант. В той же комнате рабочее место его научного руководителя, с которым они вместе работают над созданием переводчика с языка жестов.
— Когда я учился в магистратуре, мне нужно было выбрать тему магистерской диссертации. И я был немножко растерян, мне захотелось элементарно попробовать сделать что-то с жестовым языком, потому что он является моим родным языком, родным языком глухих, — рассказал Алексей Приходько о том, как появилась его идея. — Я решил попробовать сделать сначала только алфавит русского жестового языка, общался с коллегами, с научным руководителем в том числе. Эта идея пришла ко мне в 2013 году, в итоге стала темой моей магистерской диссертации.
Защитой диссертации дело не ограничилось. Алексей окончил аспирантуру и начал ездить по конференциям. Кроме того, ему удалось собрать команду единомышленников.
— Слышащие люди не всегда понимали, у них не было понимания, зачем это нужно. А у меня всегда было внутреннее ощущение, что нужно что-то сделать для жестового языка, для глухих, — эмоционально рассказывает программист.
Алексей родился на Севере — в селе Хатанга, недалеко от Норильска. Позже семья переехала в деревню Яя Кемеровской области.
— Учился я в городе Ачинске, в Красноярском крае, в школе глухих детей. В 2003 году поступил в НГТУ. С тех пор я в Новосибирске, — перечисляет Алексей факты из своей биографии.
История с президентским грантом выглядит, с одной стороны, сказочной, с другой — слегка демонстрационной. Алексей был в Казани на форуме «Цифровой прорыв». Он попал в финал, правда, не стал победителем.
— И было организовано мероприятие в формате делового завтрака, после которого мне сообщили, что нужно лететь в Сочи, — вспоминает Алексей. — Спросил зачем, ответили: «Приедешь, мы тебе всё расскажем».
В это время в Сочи проходил проект «Россия — страна возможностей», на котором присутствовал президент.
— Когда я увидел в программе, что будет встреча с Путиным, немного растерялся — что говорить, да и вообще, что там будет. Я видел, что все ребята готовились, но не было никакой ясности, что я должен ему сказать, — вспоминает он.
Выступление получилось. Через некоторое время Алексей узнал, что их команда получила президентский грант 10 миллионов рублей на работу по созданию переводчика с жестового русского языка в текст.
Программа будет считывать жесты и выводить слово на экран монитора. Программа даст глухим людям много возможностей, значительно расширит границы в коммуникациях.
На вопрос, много или мало 10 миллионов, Алексей улыбается. По его словам, денег хватит на первый этап работы, которую нужно выполнить в ближайшие два года.
— Пока мы говорим о слове, не о тексте. Потому что это связано с лингвистическими научными исследованиями. Если лингвистические исследования будут намного больше проводиться, тогда это может превратиться в полноценный переводчик, — объясняет программист.
Алексей уже привык к вниманию журналистов, которые продолжают делать сюжеты о молодом специалисте и президентском гранте.
Документы на грант пока оформляются, но работа уже началась. Сейчас главное — распределить, кто и какие задачи будет выполнять. Кстати, сидеть для этого в кабинете необязательно, смеётся он.
Алексей живёт недалеко от НГТУ, почти каждый день бегает кросс по парку рядом с домом на Горском жилмассиве. Кроме того, он мастер спорта по волейболу и пляжному волейболу и участвовал в сурдлимпийских играх 2009 года.
— Правда, не попал в тройку лучших — занял 5 место по волейболу и пляжному волейболу, — говорит Алексей об этом, как о совсем незначительном событии. Также, как и о том, что решил попробовать постоять на волне в Дубае.
О том, чтобы уехать из Новосибирска, Алексей пока не думает. Несмотря на все плюсы жизни за границей, которые он успел почувствовать, находясь на шестимесячной стажировке в Германии.
— В Германии глухим жить намного легче. Я видел глухих студентов, был на разных мероприятиях, общались мы достаточно свободно. В плане карьеры — глухие люди там могут работать в медицине. В России вообще такое не снилось. Например, студенты, которые глухие, у них профессора, которые преподают, тоже глухие. И многие говорят, что не особо сложно добиваться каких-то высот, просто не надо сидеть дома.
Главная сложность — это язык.
— Чтобы там жить, нужно хорошо знать немецкий. Я знаю русский жестовый, владею письменным английским, — смеётся Алексей. — Пока Россия — мой дом.
Алексей в разводе, его сын учится в пятом классе кадетской школы в Москве.
На вопросы о хобби и о семье он отвечает, скорее, формально. Взгляд Алексея меняется, когда речь заходит о работе. Кроме переводчика жестов, он делает и другие штуки. Например, программу, которая позволит управлять компьютером без прикосновений.
— Допустим, в общественных местах, где какой-нибудь экран висит. Чтобы к нему не прикасаться, заразу не разносить, тот же коронавирус, например, можно управлять какими-то вещами дистанционно. То есть та же самая технология, но для каких-то других совсем задач.
Видео Ольги Бурлаковой
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Ну встреча с Путиным- это всегда плюс.
Пусть даже не личная, достаточно в прямом эфире задать вопрос и всё решается как по взмаху волшебной палочки.
Даже чинуши рангом гораздо ниже, после эфира решают проблемы молниеносно( дорога на дачу от Травникова, одной бабуле).
Ну а то что про загранку, дак тут как посмотреть..
У нас со слов Путина, 70% средний класс, с зарплатой 17 тысяч ( а средний класс, это ни нищета, они могут жить на широкую ногу), так что мы скоро Европу обгоним, и каждый с инвалидность и пенсионер сможет себе многое позволить.
Но!!!! Придётся выбирать- обучение за границей или два раза в год во Вьетнам или тай.