Драки, голые фанаты и сырая рыба в лицо: как прошёл скандальный концерт солиста Rammstein в Новосибирске

17 марта солист Rammstein Тилль Линдеманн Тилль Линдеманн вместе с основателем групп Pain и Hypocrisy Петером Тэгтгреном выступили в новосибирском «Экспоцентре» со своим шоу в рамках проекта Lindemann. Скандальный концерт пытались отменить общественники, но мэр Анатолий Локоть заявил, что не может запретить музыканту выступать. На концерте Тилль показал новосибирцам свой отцензурированный порно-архив, кидался в зал едой и разбивал инструменты. Не подвели в эксцентричности и сами фанаты — они стягивали с себя одежду, размазывали по телу торт и дрались за место возле сцены. Подробности — в репортаже журналиста НГС Алёны Истоминой.
Мужской голос объявляет, что из-за уважения к законодательству стран, в котором выступает Тилль, часть шоу подверглась цензуре. В ответ зрители разочаровано улюлюкают и матерятся. Свет гаснет. На большом проекторе показывают видеоролик, в котором голый Линдеманн бегает по улицам. Публика очарованно топает ногами и кричит. Гаснет свет и уже под дикий рёв фанатов на сцену выходит Тилль.
Тилль ходит по краю сцены, подмигивает и показывает фанатам язык. Каждая песня превращена в яркое шоу с предысторией на экране — вот музыканты Rammstein закидываются веществами, а вот Тилль хлопает по ягодицам девушке, развалившейся у него на коленях с книгой. Моменты с совсем уж откровенными сценами секса закрыты огромной надписью «CENSORED».
Зрители стоят друг к другу настолько плотно, что любая попытка пошевелиться грозит увечьями одному или сразу двум соседям. Но сибиряков это не останавливает — люди единой волной прыгают, машут руками и нестройным хором вопят песни на немецком.
Внезапно люди в прямом смысле падают друг на друга — всё из-за того, что два парня в первых рядах не поделили место и начали драться. Но дебоширов быстро вывели из зала организаторы, после чего немного подраступившаяся толпа вновь начала сливаться в единый клубок поближе к сцене.
Тилль то падает на корточки и трясёт головой, то марширует взад-вперёд, несколько раз поворачивается задом и трясёт ягодицами. Музыканты группы уступают солисту в безумии — за весь концерт они намеренно, по классике рока, разбили как минимум три гитары. И это действо завораживает, смотреть на то, что делают на сцене немцы хочется бесконечно.
Качество самой музыки не уступает подаче. Редкий момент, когда эстетическое удовольствие получаешь от каждого звука, идущего со сцены. Кажется, что не влюбиться в эти песни невозможно. А если закрыть глаза и забыть кадры, которые только что мелькали на проекторе, то возникает ощущение чего-то тёплого и родного, из детства.
С каждым треком зрители распыляются всё сильнее. Девушки просто вопят и прыгают, тогда как парни начинают стаскивать с себя майки и размахивать ими. Где-то через час после начала концерта большая половина мужчин возле сцены танцует полураздетыми.
В середине шоу музыканты выкатывают на сцену стол и начинают бросаться в зал целыми тортами. Первым под удар попадает парень лет 20 — сладкий презент от группы приземлился ему прямо на голову. «Пострадавший» снимает очки и радостно размазывает торт по телу, публика вопит от восторга.
После этого Тилль вытаскивает коробку с сырой рыбой. Когда понимаешь, что тебе в любой момент может прилететь в лицо рыбина, становится одновременно и страшно, и интересно — если долетит, то как? Несколько человек пытались кинуть рыбу обратно на сцену.
После двух часов концерта группа уходит со сцены. На экране появляется красная надпись — «Если вы хотите ещё, кричите». Зрители послушались. Через полминуты ещё надпись — «Кричите громче». И «Экспоцентр» взрывается от воплей «Линдеманн».
Исполнив ещё несколько песен, Линдеманн говорит по-русски: «Спасибо большое», музыканты кланяются и уходят. Фанаты какое-то время орут, потом тоже начинают расходиться.
— Я с 12 лет его слушаю, это мой кумир, — рассказывает сибирячка Анастасия. — Я боготворю немецкий язык и немцев тоже. Rammstein — это лучшая музыка, которую я слушала.
— Словами моё отношение к Тиллю сложно объяснить, — рассуждает фанат группы Владимир. — Это с подросткового возраста пошло, это моя любовь, любовь к музыке. Душа любит его, вот и всё.
— Мне было семь лет, когда я увидела клип на песню «Mutter» и влюбилась, — вспоминает Алёна. — Несмотря на то, что Тиллю 57 лет, он по-прежнему божественен. Хочется смотреть на него и слушать. Последний клип (один из самых скандальных, где музыкант устраивает настоящую оргию — прим.авт.) мы видели, он вообще не постарел и даже похорошел.
— Линдеманн и Rammstein — всё созвучно, — рассуждают подруги Елена и Лариса. — Эта музыка вызывает чувства. Качественная музыка, талантливо написанная. Это определенное культурное явление. Можно как угодно относиться к Rammstein, но нельзя не признавать, что это определенная веха в современном искусстве. И не признавать его музыку — это всё равно что не признавать, что земля круглая. Кстати говоря, интересно смотреть на творчество Линдеманна в том плане, что у Rammstein именно от Тилля, а что группа приносит. А ещё у него прекрасная лирика.
— Когда мы узнали, что в Новосибирске появилась возможность посмотреть на звезду мирового масштаба, то сразу решили ехать, — рассказывают Ксения и Денис, жители Красноярска. — Лишний повод куда-нибудь выбраться, развеяться. Тилль очень нетипичный представитель для большинство из нас. У нас сложилось впечатление, что несмотря на то, что все его песни матерные, развратные, он может понравиться каждому. Просто людям этого в жизни не хватает, вот они и отрываются. И, конечно, интересно читать переводы его песен.
Недавно рэпер Элджей собрал всю семью на концерте в Новосибирске — эпатажный сибиряк признался в любви к новосибирцам и поздравил жену Настю Ивлееву с днём рождения.
Красивый мужик, на самом деле.Высокий статный брюнет .А глаза..., а голос..? Может и зря я не пошла. Надо было мужа уболтать всё-таки.....
Хотя....я была на его концертах не один раз. Есть,что вспомнить....