Драки, голые фанаты и сырая рыба в лицо: как прошёл скандальный концерт солиста Rammstein в Новосибирске

— Линдеманн и Rammstein — всё созвучно, — рассуждают подруги Елена и Лариса. — Эта музыка вызывает чувства. Качественная музыка, талантливо написанная. Это определенное культурное явление. Можно как угодно относиться к Rammstein, но нельзя не признавать, что это определенная веха в современном искусстве. И не признавать его музыку — это всё равно что не признавать, что земля круглая. Кстати говоря, интересно смотреть на творчество Линдеманна в том плане, что у Rammstein именно от Тилля, а что группа приносит. А ещё у него прекрасная лирика.