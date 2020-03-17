«Заткнись и ешь свою туалетную бумагу»: интернет закидал коронавирус мемами

История китайского коронавируса не дает покоя с декабря прошлого года, и с каждым днем вопросов из-за штамма становится только больше. Вместе с серьезными (например, о том, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться, и как выбрать правильный антисептик) есть и абсолютно абсурдные. Многие заметили, как с полок пропадает туалетная бумага, а гречка снова становится продуктовым бестселлером. Мы собрали в одной подборке практически все, что известно о коронавирусе на этот день на несерьезной стороне интернета.