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«Заткнись и ешь свою туалетную бумагу»: интернет закидал коронавирус мемами

Пока все скупают маски и туалетную бумагу, здоровые люди побеждают заразу шутками

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И немного о рецептах из самого популярного продукта

И немного о рецептах из самого популярного продукта

История китайского коронавируса не дает покоя с декабря прошлого года, и с каждым днем вопросов из-за штамма становится только больше. Вместе с серьезными (например, о том, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться, и как выбрать правильный антисептик) есть и абсолютно абсурдные. Многие заметили, как с полок пропадает туалетная бумага, а гречка снова становится продуктовым бестселлером. Мы собрали в одной подборке практически все, что известно о коронавирусе на этот день на несерьезной стороне интернета.

И если в холодильнике еще можно что-то найти, то пустеющие полки в магазинах — первое, что бросается в глаза.

перевод:

Ребенок: «Мам, когда уже закончится вся эта история с коронавирусом?»

Мама: «Просто заткнись и ешь свою туалетную бумагу».

В Австралии решили опытным путем понять, зачем скупать туалетную бумагу и как она может защитить от коронавируса. Результаты так себе. Но обратно бумагу магазины все равно не принимают.

И к вопросу о массовости. Кажется, кому-то просто не надо планировать поездки вообще.

Ждали Кубка УЕФА этим летом? Переносите на следующий год.

Для Олимпиады тоже есть свое видео.

Думали, известие о переходе на удаленку с этой недели останется без внимания?

Ну и пара лайфхаков о том, как надо здороваться в условиях коронавируса.

Комик Руслан Белый зачем-то задумался о здоровье.

Но есть и милые новости. Чикагский аквариум закрыли на карантин, поэтому персонал выпустил пингвинов на прогулку.

Just Video / «ВКонтакте»

А это запертые дома итальянцы не унывают и вам не советуют.

Italia / Facebook

А итальянская бабуля, пережившая не одну чуму, дает советы, как себя вести. Можно даже прислушаться к ее рецептам.

Free Italian Style / YouTube

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коронавирусмемюмор
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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
17 мар 2020 в 20:02

Эти мемы мне уже давно прислали. Ничего хорошего в них нет.

Гость
17 мар 2020 в 20:10

в европе мэмы кидали, на китай, теперь не кидают

17 мар 2020 в 20:05

Из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном. Так израильский социальный клинический работник Влад Роднянский прокомментировал РИА Новости ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса.😁