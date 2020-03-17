«Заткнись и ешь свою туалетную бумагу»: интернет закидал коронавирус мемами

История китайского коронавируса не дает покоя с декабря прошлого года, и с каждым днем вопросов из-за штамма становится только больше. Вместе с серьезными (например, о том, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться, и как выбрать правильный антисептик) есть и абсолютно абсурдные. Многие заметили, как с полок пропадает туалетная бумага, а гречка снова становится продуктовым бестселлером. Мы собрали в одной подборке практически все, что известно о коронавирусе на этот день на несерьезной стороне интернета.
И если в холодильнике еще можно что-то найти, то пустеющие полки в магазинах — первое, что бросается в глаза.
Был в «Ашане», там разобрали туалетную бумагу и гречку. К какой грустной жизни вы себя готовите...— Денис Чужой (@fe_city_boy) March 16, 2020
#Coronavirus #Comedy Hour! 🕛 Tweet your #Memes because ya gotta #laugh 😂 pic.twitter.com/vAmXr2lniI— Chuckie T (@Chuckie_T) March 11, 2020
Одной из основных особенностей нынешней пандемии является затруднённое дыхание. Это жаба душит людей после того, как они из-за паники закупились припасами на две зарплаты.— Таня Барышникова (@sarcazmator) March 16, 2020
WOH!!! NEVER WORRY AGAIN!!— Rakusa 👍🌎 (@RakusaStudios) March 15, 2020
But make sure the cat doesn't see it.#toiletpaper #coronavirus #omg #news #memes #video #win pic.twitter.com/b4XoEl6hus
перевод:
Ребенок: «Мам, когда уже закончится вся эта история с коронавирусом?»
Мама: «Просто заткнись и ешь свою туалетную бумагу».
Весь ваш карантин - это типичные девяностые в моем родном городе:— алкоголь и покаяние (@kenzolika) March 16, 2020
— Никаких развлечений
— В магазинах толком ничего нет
— Люди предпочитают не выходить из дома лишний раз
— Никто никуда не летает))0)
Karantina Günleri... 😷 pic.twitter.com/e8PpytDoIU— SANATÇILAR KAHVESİ (@ResimSanat6) March 16, 2020
В Австралии решили опытным путем понять, зачем скупать туалетную бумагу и как она может защитить от коронавируса. Результаты так себе. Но обратно бумагу магазины все равно не принимают.
И к вопросу о массовости. Кажется, кому-то просто не надо планировать поездки вообще.
В прошлом году мы планировали поехать в Грузию, и они закрыли Грузию.— Margarita Yacobson (@MargaritaYa27) March 15, 2020
В этом году мы не могли решить куда ехать, поэтому они на всякий случай закрыли весь мир.
Ждали Кубка УЕФА этим летом? Переносите на следующий год.
Nimecheka hatariii #Corona— Neema (@Neema28820267) March 17, 2020
Watch and retweet! pic.twitter.com/ndwkGoUQQO
Для Олимпиады тоже есть свое видео.
Японцы продолжают уверять, что Олимпиада в Токио пройдёт как запланировано и чихать они хотели на коронавирус. А, ну да. pic.twitter.com/YJe1lHarFl— Мистер Гудвин (@tomsk1990) March 16, 2020
Думали, известие о переходе на удаленку с этой недели останется без внимания?
УдАлёнка.. pic.twitter.com/ha0kcMrxsW— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) March 17, 2020
Произошел хлопок ОРВИ#COVID19 #COVID2019 #коронавирус pic.twitter.com/rCGqMMEMXf— тёма (@artemkinsonx) March 17, 2020
Тут начались твиты про удаленку.— RW DivanUltrasCrew (@SPARTAK_KLG) March 15, 2020
У большинства удаленка выглядела бы как-то так) pic.twitter.com/VjmxxcHy8l
Ну и пара лайфхаков о том, как надо здороваться в условиях коронавируса.
Из-за #COVID2019 буду здороваться со всеми как в "Черной Пантере" #WakandaForever pic.twitter.com/Jg1lZO1g1l— Второсортный Князь (@Toktosunovprod) March 17, 2020
Комик Руслан Белый зачем-то задумался о здоровье.
"Самое обидное, что я умру не из-за того, что 20 лет курю и у меня рак лёгких, а из-за того, что я не мыл руки"— Руслан Белый (@belyyunofficial) March 15, 2020
Люблю людей за то, что на любую фигню у нас есть смешная картночка#COVID2019 #ямысидимдома pic.twitter.com/v1VxkRYEh6— Angelika (@Angelik02951357) March 16, 2020
учитесь правильно подкатывать в такой грустной ситуации #COVID2019 pic.twitter.com/kMI0PlvXDd— ⭕️ил (@neOilspoil) March 17, 2020
Но есть и милые новости. Чикагский аквариум закрыли на карантин, поэтому персонал выпустил пингвинов на прогулку.
Just Video / «ВКонтакте»
А это запертые дома итальянцы не унывают и вам не советуют.
Italia / Facebook
А итальянская бабуля, пережившая не одну чуму, дает советы, как себя вести. Можно даже прислушаться к ее рецептам.
Free Italian Style / YouTube
Эти мемы мне уже давно прислали. Ничего хорошего в них нет.