«Были разговоры о выселении из города»: под Новосибирском семью посадили на карантин из-за визита дочери

— 41 день, как я нахожусь в России, всё со мной нормально. 14 марта я буквально на три часа заехала к маме, отчима не было дома. Потом выехала из Новосибирска в Москву, меня спокойно выпустили из Толмачёво в Шереметьево. То есть всё хорошо. Но 15 числа к моим родителям в Болотное приехали люди в масках (медики из скорой помощи — прим.ред.), не померили температуру, не взяли кровь на биохимию и дали подписать документ, в котором говорилось, что они не имеют право контактировать с другими людьми, — рассказывает Алевтина.



В этой ситуации девушку больше всего беспокоит, что на карантине оказались её родители, причем спустя 40 дней после того, как она побывала в Европе. Инкубационный период коронавируса, по её словам, гораздо меньше этого срока. В чем смысл таких карантинных мероприятий — Алевтина Зюбарева не понимает.



— Я дозвонилась до главврача болотнинской ЦРБ и услышала, что я бессовестная девушка и специально приехала заразить людей в Болотном. На мой вопрос: «Что делать мне? Ведь вы утверждаете, что больна я», он ничего не сказал. Вроде как я в Москве, в Москве мне и разбираться. Они (медики — прим.ред.) вроде делают всё правильно, действительно, я прочитала, что всех должны проверять, но я была в Италии 41 день назад. То есть это было давно, — подчеркивает она.