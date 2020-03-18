«Были разговоры о выселении из города»: под Новосибирском семью посадили на карантин из-за визита дочери

В городе Болотное Новосибирской области супругов Елену Зюбареву и Сергея Иванова посадили на карантин после визита их дочери Алевтины, которая больше месяца назад ездила в Италию. При этом сама девушка на карантине не была.
После того, как её родителей принудительно поместили под карантин, местные жители начали паниковать и сходить с ума — в чатах WhatsApp и в группах соцсетей, посвящённых городу Болотное, стали распространять личную информацию о семье и пошли разговоры о выселении их из города.
Сейчас пожилые люди находятся в стрессовом состоянии из-за реакции общества и жалуются на то, что после введения карантина их так и не посетили медики. Корреспондент НГС Ксения Лысенко пообщалась с Еленой Зюбаревой, оказавшейся запертой в своей квартире на две недели, и узнала у главврача местной больницы, был ли смысл помещать семью на карантин спустя 40 дней после приезда их дочери из Италии.
«Родители в стрессе»
Алевтина Зюбарева — дочь Елены и Сергея — сейчас живет в Москве. В Италию она ездила с группой друзей 1 февраля, вернулась 5 февраля. Никакие медицинские обследования девушка не проходила, а продолжала, как обычно, ходить на работу — работодатель не стал отправлять её на карантин. Сибирячка утверждает, что никаких признаков болезни у себя не замечала, поскольку, по её словам, вся история с коронавирусом началась уже после её приезда.
Справка. Первые два случая заболевания коронавирусом были подтверждены в Италии 31 января. Два зараженных китайских туриста прибыли в миланский аэропорт 23 января и отправились в Рим на туристическом автобусе, после подтверждения диагноза их госпитализировали. Третий случай заболевания был выявлен 6 февраля. Основная вспышка началась во второй половине февраля.
— 41 день, как я нахожусь в России, всё со мной нормально. 14 марта я буквально на три часа заехала к маме, отчима не было дома. Потом выехала из Новосибирска в Москву, меня спокойно выпустили из Толмачёво в Шереметьево. То есть всё хорошо. Но 15 числа к моим родителям в Болотное приехали люди в масках (медики из скорой помощи — прим.ред.), не померили температуру, не взяли кровь на биохимию и дали подписать документ, в котором говорилось, что они не имеют право контактировать с другими людьми, — рассказывает Алевтина.
В этой ситуации девушку больше всего беспокоит, что на карантине оказались её родители, причем спустя 40 дней после того, как она побывала в Европе. Инкубационный период коронавируса, по её словам, гораздо меньше этого срока. В чем смысл таких карантинных мероприятий — Алевтина Зюбарева не понимает.
— Я дозвонилась до главврача болотнинской ЦРБ и услышала, что я бессовестная девушка и специально приехала заразить людей в Болотном. На мой вопрос: «Что делать мне? Ведь вы утверждаете, что больна я», он ничего не сказал. Вроде как я в Москве, в Москве мне и разбираться. Они (медики — прим.ред.) вроде делают всё правильно, действительно, я прочитала, что всех должны проверять, но я была в Италии 41 день назад. То есть это было давно, — подчеркивает она.
Сейчас в местных чатах, по словам девушки, распространяется справка с личными данными её родителей, в которой также говорится, что они подозреваются в «инфицировании коронавирусом».
— Мне не нравится, что сейчас все звонят и пишут моим родителям из-за этой справки. А у них элементарно нет продуктов дома. Как же они тогда будут? Я уже сказала главврачу, пусть хотя бы скорая привозит им еду. По последней информации от моих родителей, уже ходит слух, что их якобы хотят выселить из города, — возмущается девушка из-за необоснованной паники и истерии.
Как это объясняет главврач местной больницы
Главврач Болотнинской ЦРБ Владимир Нестеренко пояснил НГС, что родителям Алевтины Зюбаревой «были предоставлены больничные листы в целях безопасности и перестраховки».
— Видите как, ситуация с коронавирусом нестабильная. С мамой её я разговаривал — она человек понимающий, с их согласия эти листы и оформили. Но дочь уже обвинила меня, что я нарушаю быт и покой её родственников. Ей было сказано, что она была в Италии, да, клинических проявлений у неё нет, она чувствует себя хорошо, но она может быть носителем коронавируса. Да, даже спустя 41 день, — уверен главный врач.
На вопрос о справке с конфиденциальной информацией, которую жители Болотного пересылают друг другу в чатах, Владимир Нестеренко подчеркнул, что она не является их внутренним медицинским документом, происхождение справки и попадание в чаты ему неизвестно.
— Она не подписана никакими нашими медработниками. Ощущение, что это кто-то специально таким занимается. У нас же есть (группа во «ВКонтакте» — прим. ред.) «Типичное Болотное», где всякие домыслы и умыслы пишут. Поэтому ощущение, что это было также сделано, — предполагает главврач.
По его словам, медики к Елене и Сергею будут приходить каждый день или через день, а также узнавать показатели температуры по телефону.
— У нас замминистра здравоохранения Елена Аксёнова организовала группу, и там буквально по всей области идёт работа вот с такими людьми. Вплоть до полиции, некоторые же даже дверь не открывают, приехали из-за границы и двери не открывают. Приходится заходить, обговаривать, — говорит главный врач. — Как всё вообще получилось: я получил информацию от министерства здравоохранения, им, наверное, передало информацию ФСБ — не знаю, каким образом они отслеживают людей, которые были за границей и прошли контроль в аэропортах. Но этих людей списком подают в министерство, а оно уже по поликлиникам, по районам обзванивает или по WhatsApp передаёт, что надо в разработку взять людей, которые подозрительны на коронавирус. И вот мы работаем.
На что жалуются родители Алевтины
О том, как проходит карантин, рассказала мама девушки — Елена Зюбарева.
— Ничего не происходит, никто к нам не приезжает. Просто ни-че-го. Только взяли справку, что мы не должны не общаться ни с кем с 15 по 29 число и всё, — говорит женщина. — Я просила сделать тест на коронавирус — это же нормально, вполне естественно. Позвонила, мне сказали «хорошо-хорошо», на этом всё. Медиков я видела последний раз в воскресенье, 15 марта.
В этот день, по её словам, к ним приехала скорая с медсестрой, одетой в спецодежду. У неё и гражданского мужа Сергея запросили личные данные, информацию о том, где они работают и номера телефонов. После этого их предупредили об уголовной ответственности.
— Мы закрыты, — добавляет Елена. — Вопрос с продуктами никак не решили, просто нет аппетита. Мне знакомые сказали, что там где-то в чатах поговаривают, что нас уже из города хотят выселить, но я не читаю, нет желания. Ни в каких комментариях в социальных сетях не участвую. Я даже по телефону никому не отвечаю, только дочери — просто не хочу. Пока всё в себе переживаю.
НГС направил запрос в Минздрав с просьбой разъяснить действия медиков в период карантина, а также уточнить сроки его введения для прибывших из поездок по европейским странам со сроком давности более месяца. На момент публикации статьи ответ министерства получен не был.
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болотное город? а куда выселить? в чахлово или в дивинку?