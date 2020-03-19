Многие новосибирские компании из-за ситуации с коронавирусом разрешили сотрудникам работать удалённо, кроме того, во многих офисах отменяют общие собрания, зарубежные командировки и усиливают меры дезинфекции в кабинетах. Новосибирцы пересылают друг другу google-таблицу, в которой собрана информация о мерах борьбы с коронавирусом более чем 100 компаний. Всё ли в этой таблице правдиво и что ещё делают руководители новосибирского бизнеса — узнала журналист НГС Мария Тищенко.
Методы профилактики коронавирусной инфекции ввели многие новосибирские компании, в основном они стандартные — карантин после отпуска или командировки за границу, работа из дома, усиленная дезинфекция, но всё равно везде они реализуются по-разному.
Как рассказывают сотрудники некоторых компаний из списка в google-таблице, которую пересылают друг другу жители Новосибирска, не вся информация в ней соответствует действительности (например, в компании ТТК нет удалённой работы, сотрудники остаются в офисах и рукопожатия им не запрещали). Но, как оказалось, достоверных сведений тоже много.
Домашний офис и планерки по Skype
Project manager коммуникационного агентства Idea Nova Любовь Артюшина говорит, что в их компании карантины после поездок за границу были приняты давно:
— До того, как началось развертывание мероприятий и массовая огласка в СМИ, был введён обязательный двухнедельный карантин. Он действует с начала февраля для тех, кто был в отпуске за границей. Также были рекомендации по переносу отпусков. На прошлой неделе было принято решение о переводе на режим домашнего офиса, сейчас вводятся новые регламенты и ежедневные планерки по Skype. Как сотруднику мне приятно осознавать, что руководству небезразлична сложившаяся ситуация и они заботятся о подчинённых. И вообще, СММщики, как всегда, предугадывают тренды.
Отправили домой, запретили рукопожатия в офисе
Руководитель YouTube-отдела Movavi Роман Жайворон рассказывает, что поездки и командировки полностью отменены до апреля, внутренние мероприятия и оффлайн-обучение тоже. Карантин на две недели после поездок в другие регионы и страны — обязательный, не рекомендательный, а все встречи, собеседования и совещания теперь проходят только в онлайне.
— С понедельника (16 марта. — Прим. ред.) и до конца месяца нас всех, кто имеет такую возможность, перевели в режим удалённой работы. Из почти 400 человек в офисах остались несколько десятков. У кого нет дома подходящего ПК для работы, выдали рабочие ноутбуки или настроили удалённый доступ. Перевод на удалёнку пока в процессе, но пока большинству хватает компьютеров и есть возможность работать на дому.
У Романа Жайворона маленькая команда из пяти человек, поэтому они легко перешли на дистанционную работу. К тому же одна сотрудница и так была на удалёнке.
— Для тех, кто вынужден появляться в офисах, запретили рукопожатия. Обещали закупить антисептики для рук и маски, если найдут возможность закупить, — поясняет Роман Жайворон.
«Сотрудникам меряют температуру»
Сотрудник ИКЕА, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что магазин три раза в день проветривают, открывая противопожарные люки:
— Разместили по всему магазину как для сотрудников, так и для покупателей антибактериальный гель. Сотрудникам меряют температуру при входе на работу: выше 37 — карантин на 14 дней, все, кто вернулся из командировок или отпуска, — карантин. Все ручки на дверях и телегах обрабатывают спиртом три раза в день, выдали всему составу маски. В общем, ИКЕА полностью заботится о том, чтобы мы и покупатели не заболели, — перечисляет он.
Сотрудница в искитимском филиале Сбербанка Наталья рассказывает, что там массово закупают дезинфицирующие средства, а в туалетах повесили таблички с инструкцией, как правильно мыть руки:
— Большую часть персонала отправили на удалёнку. Все сотрудники, которым для работы не нужна клиентская база, работают из дома.
Сотрудники новосибирских вузов подтверждают, что теперь они не работают непосредственно в университетах и институтах: преподаватель НГПУ Наталья Муратова говорит, что с 18 марта их перевели на дистанционное обучение; преподаватель НГУ Тимофей Алексеев замечает, что всё прозаично — сотрудников перевели на удалённую работу, университет огорожен.
«Мы умеем работать удалённо»
Безболезненно этот процесс прошёл особенно для тех, кто и так практиковал дистанционную работу. Организатор онлайн-школы фотографии и ретуши Kamnev School Дарья Колотова перевела двух офисных сотрудников работать домой:
— Благо, формат работы позволяет: у нас онлайн-школа — по большому счёту мы удалёнщики.
Павел Наумов работает в компании, которая занимается образовательным проектом: с конца прошлой недели на почту пришло письмо о том, что нужно работать удалённо и в офисе не появляться. Его основная деятельность — это съёмка и монтаж лекций, но их все перевели в онлайн-режим, поэтому, по его словам, теперь это, по сути, видео-конференции.
— А ещё вместо дня открытых дверей будет прямая трансляция с тремя кураторами из офиса, вместо полноценной экскурсии и всего такого, — добавил он.
С понедельника «Яндекс» рекомендует сотрудникам, которые могут, работать удаленно, при этом офисы будут открыты:
— Любой сотрудник «Яндекса» может работать удаленно, если видит в этом необходимость. Никаких документов от сотрудника не требуется, достаточно просто предупредить своего руководителя. Так было заведено всегда: мы умеем работать удалённо, — говорит руководитель службы корпоративных коммуникаций «Яндекса» Илья Грабовский.
Кроме того, они периодически выпускают новые рекомендации для всех сотрудниках о командировках, мерах профилактики и гигиены.
Исполнительный директор АГТ Елена Гудыно тоже отмечает, что особых изменений у них в компании не произошло после того, как сотрудников распустили по домам, потому что в компании давно выстроена система дистанционной проектной работы.
— Думаю, опыт именно крупных компаний и их сотрудников интересен, потому что там сложнее перестроиться, — считает она.
«Закупили промышленные санитайзеры»
В крупных компаниях ситуации складываются по-разному. Например, сотрудник «Ростелекома» Олег Глоба говорит, что с 18 марта работает на удалёнке — пока на две недели.
В пресс-службе Альфа-Банка отмечают, что у них появился антикризисный штаб по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией. На удалённую работу перевели не всех, а людей из групп риска — старше 60 лет, беременных, с хроническими заболеваниями. Кроме того, банк перевёл в цифровой формат или отменил все внешние и внутренние мероприятия.
— Перевели в удалённый формат все коллегиальные органы управления. Отменили все командировки, кроме критичных для поддержания непрерывности бизнеса. Закупили промышленные санитайзеры для офисов банка по всей стране. Организовали в офисах банка регулярную дезинфекцию — полная обработка помещений раз в неделю, ежедневная обработка рабочих столов, также несколько раз в день проводим дезинфекцию дверных ручек, поручней лестниц и лифтовых кнопок. Ведём подготовку технического обеспечения перехода на удалённую работу максимально возможного числа сотрудников на случай ухудшения ситуации, — перечисляют все меры в пресс-службе.
Carlsberg Group, в которую входит компания «Балтика», прислушались к рекомендациями ВОЗ и властей в регионах в вопросах здравоохранения и следят за тем, чтобы принимаемые ими меры соответствовали этим рекомендациям:
— Наш подход подразумевает ограничение количества командировок, совещаний и так далее, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
При любых признаках простуды — работают из дома
Директор по коммуникациям TION (российский разработчик и производитель приборов и систем для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях. — Прим. ред.) Анастасия Гетьман объясняет, что защита сотрудников офиса несущественно отличается от заботы о команде в обычный период:
— Во многих кабинетах установлены бризеры и/или медицинские обеззараживатели, которые производит компания. Бризеры непрерывно проветривают помещение, а обеззараживатели очищают воздух в режиме рециркуляции. Сотрудникам рекомендовано не выключать приборы в рабочее время. При любых признаках простуды сотрудники должны оставаться дома и работать удаленно. В настоящее время IТ-служба прорабатывает варианты удалённой работы для коллег, которые в обычном режиме работают только в офисе.
А в московском офисе компании уже неделю каждому измеряют температуру перед началом рабочего дня. При этом сотрудники складов и производства не могут работать удаленно. Кроме того, по словам Анастасии Гетьман, в компании вырос спрос на очистители и обеззараживатели воздуха:
— Мы считаем важным давать людям и компаниям возможность снизить риски инфицирования в своих помещениях, поэтому не планируем останавливать производство и отгрузки. Сотрудники производства и складов, которые чувствуют проявления простуды даже без температуры, так же, как и офисные сотрудники, не выходят на работу. С 18 марта hr-служба ведёт журнал со списком сотрудников с проявлениями ОРВИ и ежедневно будет обсуждать этот показатель с руководством компании.
День рождения компании отметят онлайн
Руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин замечает, что у них в компании усилили вопрос гигиены — уборку помещений, рабочих мест.
— Во-первых, мы решили в компании сократить различные оффлайн-активности — собрания, совещания проходят теперь дистанционно. Более того, 1 апреля у компании — день рождения: в этом году мы будем праздновать его онлайн. Я надеюсь, что будет даже интереснее, чем когда мы это делали привычным способом. Практически для всех сотрудников у нас есть возможность работать на удалёнке: всем настроены удалённые доступы к рабочему месту. В этом вопросе мы смотрим, насколько необходимо присутствие того или иного сотрудника в офисе, на участках и так далее, — объясняет Дмитрий Мишин.
Также, как и в других компаниях, для сотрудников, которые были или сейчас находятся в отпуске за границей, вводят обязательный двухнедельный перерыв в работе: они обязательно работают дома по удаленному доступу.
— В этой истории с коронавирусом главный вирус — это вирус неизвестности: никто не знает, что будет, чем это грозит, нет каких-то достоверных сведений. В интернете, СМИ огромное количество информации, сложно понять, что из этого правда, а что фейковые новости, — говорит Дмитрий Мишин.
Поэтому прежде всего в компании советуют сотрудникам чаще мыть руки, делать уборку и пить чай.
А в других офисах как?
Небольшое исследование провела и «Зарплата.ру», опросив больше 800 человек.
47% опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, 49% из числа ответственных работодателей обеспечили сотрудников антисептиками, а 21% — медицинскими масками. 29% перевели часть сотрудников на дистанционную работу, а 10% отправили на удаленку абсолютно всю команду.
В 38% компаний отменили командировки, а в 24% — мероприятия, которые планировалось провести для клиентов. 19% работодателей попросили сотрудников не здороваться за руку, а 14% отменили все совещания в оффлайн-формате. 37% рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке.
13% респондентов рассказали о других мерах профилактики, которые приняли у них на работе. Так, часть компаний ежедневно измеряет сотрудникам температуру, а в некоторых офисах установили очистители воздуха. Есть и такие работодатели, которые ограничились рассылкой письма о мерах предосторожности.
Тем временем 53% горожан рассказали, что у них на работе пока никак не борются с коронавирусом. И 55% из числа этих респондентов недовольны бездействием работодателя.
Если у вас в компании придумали другие меры борьбы с коронавирусом, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru. А также присылайте свои истории о нахождении на карантине после поездок за границу, о сдаче теста, походах в больницу.
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Я как понял, что многие могут спокойно работать на удаленке.
Так тогда какого черта вы так раньше не работали???
Ну во первых, вам не нужно будет платить за аренду офиса( ну или снять офис в разы меньше), во вторых- Блин, пробок меньше будет в разы....