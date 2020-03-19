Carlsberg Group, в которую входит компания «Балтика», прислушались к рекомендациями ВОЗ и властей в регионах в вопросах здравоохранения и следят за тем, чтобы принимаемые ими меры соответствовали этим рекомендациям:



— Наш подход подразумевает ограничение количества командировок, совещаний и так далее, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.



При любых признаках простуды — работают из дома

Директор по коммуникациям TION (российский разработчик и производитель приборов и систем для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях. — Прим. ред.) Анастасия Гетьман объясняет, что защита сотрудников офиса несущественно отличается от заботы о команде в обычный период:



— Во многих кабинетах установлены бризеры и/или медицинские обеззараживатели, которые производит компания. Бризеры непрерывно проветривают помещение, а обеззараживатели очищают воздух в режиме рециркуляции. Сотрудникам рекомендовано не выключать приборы в рабочее время. При любых признаках простуды сотрудники должны оставаться дома и работать удаленно. В настоящее время IТ-служба прорабатывает варианты удалённой работы для коллег, которые в обычном режиме работают только в офисе.



А в московском офисе компании уже неделю каждому измеряют температуру перед началом рабочего дня. При этом сотрудники складов и производства не могут работать удаленно. Кроме того, по словам Анастасии Гетьман, в компании вырос спрос на очистители и обеззараживатели воздуха:



— Мы считаем важным давать людям и компаниям возможность снизить риски инфицирования в своих помещениях, поэтому не планируем останавливать производство и отгрузки. Сотрудники производства и складов, которые чувствуют проявления простуды даже без температуры, так же, как и офисные сотрудники, не выходят на работу. С 18 марта hr-служба ведёт журнал со списком сотрудников с проявлениями ОРВИ и ежедневно будет обсуждать этот показатель с руководством компании.



День рождения компании отметят онлайн



Руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин замечает, что у них в компании усилили вопрос гигиены — уборку помещений, рабочих мест.



— Во-первых, мы решили в компании сократить различные оффлайн-активности — собрания, совещания проходят теперь дистанционно. Более того, 1 апреля у компании — день рождения: в этом году мы будем праздновать его онлайн. Я надеюсь, что будет даже интереснее, чем когда мы это делали привычным способом. Практически для всех сотрудников у нас есть возможность работать на удалёнке: всем настроены удалённые доступы к рабочему месту. В этом вопросе мы смотрим, насколько необходимо присутствие того или иного сотрудника в офисе, на участках и так далее, — объясняет Дмитрий Мишин.



Также, как и в других компаниях, для сотрудников, которые были или сейчас находятся в отпуске за границей, вводят обязательный двухнедельный перерыв в работе: они обязательно работают дома по удаленному доступу.

— В этой истории с коронавирусом главный вирус — это вирус неизвестности: никто не знает, что будет, чем это грозит, нет каких-то достоверных сведений. В интернете, СМИ огромное количество информации, сложно понять, что из этого правда, а что фейковые новости, — говорит Дмитрий Мишин.



Поэтому прежде всего в компании советуют сотрудникам чаще мыть руки, делать уборку и пить чай.



А в других офисах как?

Небольшое исследование провела и «Зарплата.ру», опросив больше 800 человек.

47% опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, 49% из числа ответственных работодателей обеспечили сотрудников антисептиками, а 21% — медицинскими масками. 29% перевели часть сотрудников на дистанционную работу, а 10% отправили на удаленку абсолютно всю команду.



В 38% компаний отменили командировки, а в 24% — мероприятия, которые планировалось провести для клиентов. 19% работодателей попросили сотрудников не здороваться за руку, а 14% отменили все совещания в оффлайн-формате. 37% рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке.



13% респондентов рассказали о других мерах профилактики, которые приняли у них на работе. Так, часть компаний ежедневно измеряет сотрудникам температуру, а в некоторых офисах установили очистители воздуха. Есть и такие работодатели, которые ограничились рассылкой письма о мерах предосторожности.



Тем временем 53% горожан рассказали, что у них на работе пока никак не борются с коронавирусом. И 55% из числа этих респондентов недовольны бездействием работодателя.



Если у вас в компании придумали другие меры борьбы с коронавирусом, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru. А также присылайте свои истории о нахождении на карантине после поездок за границу, о сдаче теста, походах в больницу.

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