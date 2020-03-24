Фраза «выйти замуж за иностранца» сегодня звучит как архаизм — своего рода привет из 90-х. Тем не менее, на это до сих пор есть спрос. Правда, мотивация немного другая — не столько в том, чтобы попасть в заграничную сказку, сколько найти своего человека. Так считает директор новосибирского брачного агентства Елена Суворова, которая уже почти 30 лет знакомит и женит. Недавно Елена сама вышла замуж за иностранца и считает, что это произошло не случайно. О том, чем хороши иностранцы, почему азиаты ищут жён в Новосибирске и как нужно действовать, если хочешь найти пару, она рассказала в беседе с журналистом НГС Анной Богдановой.
— Как вы стали свахой?
— Я родилась в семье музыкантов, и моё детство всегда проходило на разных свадьбах, всяких мероприятиях, я коллективный ребёнок, со всеми общалась, играла на музыкальных инструментах. Позже стала сама проводить свадьбы, знакомить друзей между собой. Какое-то время сильно увлекалась соционикой — чувствовала себя героиней Гундаревой из фильма «Одиноким предоставляется общежитие»: писала объявления в газету, где описывала нужные типажи людей, и потом каждую субботу и воскресенье проводила встречи у оперного театра, на которых знакомила этих людей. Мне было очень интересно. И вот я познакомила двух людей, Елену и Женю, а они потом открыли своё брачное агентство. Но они не справлялись, в итоге решили передать его мне.
— На себе экспериментировали?
— Я сама вышла замуж по соционике, по интертипным отношениям — поставила над собой эксперимент. Как показала практика, соционика не работает. Я пробыла в отношениях с мужем 19 лет, у нас прекрасная дочь. Но, к сожалению, это были не совсем продуктивные для меня отношения. В 2010 году я официально развелась.
Через некоторое время я получила международное образование, психологическое, кроме того, училась астрологии. И это мои инструменты, которыми я сейчас пользуюсь, — психология, астропсихология. И астрокартография — то есть важно, где мы живём, какие события складываются вокруг человека. Например, в определённые моменты жизни нужно понять, куда переехать, как знакомиться, по каким тропкам ходить. Теперь это уже большой опыт — больше 27 лет я знакомлю людей.
— В итоге вы вышли замуж за иностранца. Это был клиент брачного агентства?
— В 2010 году я официально развелась и стала искать себе мужчину везде. Я переписывалась с разными иностранцами, также и с тем, кого мне предлагали партнеры (иностранные свахи), обращалась к разным ресурсам. Вообще хочу подчеркнуть, что чем больше у людей выбора, тем больше возможностей. У меня был спланирован тур по Европе. Я прилетела в Италию на свидание, которое в итоге не состоялось, потому что у мужчины были какие-то сложности — у него украли сумку в поезде, когда он ехал ко мне в Рим. Я посчитала, что это знак, и уехала в Бельгию. Несмотря на то, что ехала на запланированные встречи с мужчинами, судьба привела ко мне мужа случайно, через мою знакомую, которая живёт в Бельгии уже больше 20 лет. То есть случилось, что летела на свидание к одному человеку, а встретила другого, через другой ресурс.
— Какие параметры при отборе в базу клиентов брачного агентства?
— Знакомства в Новосибирске для девушек до 35 лет абсолютно бесплатны, для остальных женщин разовый взнос, пока они не встретят своего человека, — 7 тысяч. Для русских мужчин — 15 тысяч. Почему такие условия для женщин до 35 лет? Потому что это самая востребованная категория, так как мужчины чаще всего хотят, чтобы девушка родила, создать семью. Конечно, я работаю с женщинами старше, до 45 лет, до 60. Ничего особенного не требуется, просто дать информацию о себе, и ей будут предлагать варианты.
— Можно сказать, что для мужчин внешность женщин — это главное?
— Однозначно. Мужчина так устроен, что женщина должна быть сексуально привлекательной. Только потом они, конечно, уже общаются, контактируют, находят общее и так далее.
— Как иностранные женихи относятся к невестам с детьми?
— Я очень счастлива и рада, что в других странах с уважением относятся к детям, к женщинам с детьми. Что касается материального плана — в Европе государство помогает с детьми. Если мы говорим об Азии, то восточные женихи практически всегда отдают предпочтение женщинам без детей. Там нет таких льгот, образование платное. Но в Азии есть интересный момент — там ребёнок может подписать, так сказать, контракт под 1% и учиться в самых лучших заведениях. Когда выучится, то рассчитывается за своё образование. Поэтому даже если женщина с ребёнком выходит замуж за японца, китайца или корейца, она может быть абсолютно спокойна, что он получит образование.
— Почему иностранцы ищут невест в России?
— Когда у нас была встреча с японцами, девушки спрашивали, зачем они ищут русскую жену. Очень много мы говорили о феминизме, равных правах мужчин и женщин, что сильно распространено в Европе. Но что такое равные права? Раньше мужчина мог учиться какой-то профессии, а женщина не могла. Мужчина всегда получал больше, а женщина меньше. И речь идет именно об этих правах — что она достойна уважения. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что одна крайность переходит в другую, люди перегибают палку.
Например, женщины-азиатки легко и спокойно поднимают руку и бьют мужчин. И не дай бог мужчина поднимет руку в ответ — его тут же посадят. В Европе то же самое — тут же приезжает полиция, мужчине мало не покажется.
Русская женщина с уважением сразу относится к мужчине, который берет ответственность за семью, берёт на себя обязательства. В Европе женщина вообще не понимает, зачем нужен мужчина и какая у него роль.
Европейцы и азиаты знают, что русская женщина — красивая, ухоженная, постоянно развивается, быстро адаптируется, потому что Россия — такая страна, где мы постоянно находимся в режиме адаптации. Поэтому европейцы, которые хотят жениться, платят приличные суммы, чтобы стать клиентом брачного агентства. Оплачивают всё девушкам — и билеты, и дорогу, и проживание. Они хотят найти ту единственную, с которой будут счастливы. И русская женщина может это организовать.
— Русские мужчины не хотят семью?
— Серьезно хотят семью только 5 мужчин на 50 девушек, такое соотношение. Кроме того, есть статистика: в Азии мужчин на 6 миллионов больше, чем женщин. У итальянцев — 4 мужчины на 1 женщину, у французов — 6 мужчин на одну женщину, у испанцев также 6 мужчин на 1 женщину. Поэтому для них женщина — это ценность. В отличие от наших мужчин. К сожалению, это так.
— Чего хотят русские женщины от зарубежных женихов?
— Иностранец говорит сразу же, какую жизнь он ей предлагает. Какой у него дом, апартаменты, доход, что он сразу же готов предоставить ей определенную сумму на карманные расходы. Как бы это ни звучало, это важно и ценно, женщина спокойна. С русским мужчиной она такие вещи сразу оговорить не может. У них один язык, они вроде как могут дружить, общаться долго, а там как кривая выведет.
Иностранцу некогда долго играть в эти игры, он сразу же прислушивается к своему сердцу — если женщина ему очень нравится, она для него привлекательна, сексуальна, ему с ней хорошо и комфортно, он чувствует себя с ней счастливым, он сразу же дает ей всё, что может дать. Он приглашает её на родину, рассказывает, как она будет жить, какие у него планы. И это привлекает. Поэтому с иностранцами браки случаются быстро, потому что они четко знают, чего хотят.
— Есть вещи, которые смущают невест?
— Как раз именно эти качества и смущают — то, что иностранцы четко понимают, чего хотят, и быстро это озвучивают. Женщины не верят в это. Я всегда говорю, что нужно научиться доверять, и самое главное — уметь разговаривать. Конечно, сначала пугает незнание языка. Но через три месяца, когда они уже берут репетиторство, каждый день общаются с женихом, всё приходит в норму. К тому же и европейцы, и азиаты довольно терпеливо ждут, когда женщина выучит язык.
— Русские мужчины обращаются в брачное агентство?
— Русских мужчин, которые приходят в брачное агентство, по пальцам могу пересчитать. Это прям серьезные ребята, серьезные молодые мужчины, которые хотят жениться и брать ответственность. Но их очень мало.
— Многие женщины предполагают, что нужно вступать в интимную связь с женихом, который пригласил в гости. Так ли это?
— У нас брачное агентство, а не эскорт-услуги. И в договоре всё чётко прописано. Если он зовёт в гости, в договоре прописано, что он оплачивает женщине визу, билеты туда и обратно, и она ему за это ничего не должна. Он может прилететь к ней, в Новосибирск, потратить те же самые деньги на билет, гостиницу и питание.
Однажды у меня был разговор с французским партнером, я ему сказала, что их мужчина прилетит в Новосибирск, и наши женщины ему точно ничего не должны. И у нас есть это в договоре, что не вступать в отношения, пока вы не будете уверены, насколько это ваш человек, пока всё не обсудите, не проверите. На что француз был удивлен и сказал: «Вы что, с ума сошли? Это взрослые люди, они имеют право». Я говорю, что, конечно, имеют право, никто их не ограждает. Но в любом случае мужчина предупреждён, что она ему за это ничего не должна.
Лично я считаю, что вступать в отношения — это серьёзно и чревато, если вы понимаете, что это не ваш пассажир. Хотя, конечно, бывают случаи, когда у людей срывает крышу, у них любовь-морковь. Но это взрослые люди, их ответственность. Лично наша задача — довести пару до регистрации.
— А всегда ли в парах, заключивших брак, есть любовь?
— Я не знаю, любовь это… либо придуманная любовь. Я не могу сказать за другого человека, что он думает, чем он руководствуется. Мне хочется верить, что люди действительно влюбляются. Потому что жить с человеком, которого ты не любишь, ради выгоды в другой стране, очень сложно, для себя я не могу такого представить. У большинства женщин, которые ко мне обращаются, есть квартиры, машины, они довольно успешны. Ищут именно любовь. Конечно, они хотят улучшить и приумножить то, что у них уже есть, и это желание любого человека. Но усложнять себе жизнь — идти на то, что тебя будут содержать, унижать — никто этого не хочет. Я могу, конечно, ошибаться, но хочется верить, что ими движет именно чувство.
— Как появление «Тиндера» повлияло на работу брачных агентств?
— Я тут была на встрече с бельгийскими студентами и спрашивала, как они знакомятся. И они рассказывали, что знакомятся так, по интернету. Я сказала, что хочу открыть центр семьи и брака в Бельгии — некоммерческую организацию, куда люди могут приходить, общаться, знакомиться. Потому что, когда люди приходят на свидание после того, как познакомились по интернету, часто разочаровываются. А такая встреча при личном контакте, при личном общении дает возможность быстро считывать информацию.
Чем больше люди общаются вживую, тем больше шансов найти своего человека, во всяком случае, понять, какие мужчины могут быть интересны. Потому что самое главное — разобраться в себе, насколько тебе комфортно, насколько интересно, хорошо, спокойно. Личные встречи — всегда возможность расширить свой мир и кругозор, узнать о разных культурах и видениях семейных отношений.
— Почему пары часто не складываются, даже если по переписке и после общения по скайпу друг другу понравились?
— Было у меня несколько таких случаев. Например, девушка садится в машину и чувствует, что он пахнет не так, как ей бы хотелось. Или, например, у него плантации винограда, а она из большого города, и она поняла, что ей не хочется жить в деревне — она видит, что у него руки человека, который работает на земле. Был случай, когда она к нему прилетала, потом он к ней прилетал, они начинают вместе время проводить, хотя бы неделю, потом мужчина перебивает ей билеты и отправляет пораньше, потому что его раздражало, что в ванной комнате была вода, что на стульях были разбросаны её вещи. Такое может быть в любых парах.
— Иногда говорят: «Вот умница, красавица — и одна». Почему она одна?
— Есть люди, которые одиночки по своей природе. Они самодостаточны, им никто не нужен. Для таких людей гостевой брак — это очень хорошо. Они с уважением относятся к такому же одиночке. Они могут встречаться и удовлетворять свои потребности.
А есть люди парные — для которых отдавать свои чувства, заботу — это их потребность. И если некому отдавать это, то они часто переключаются на кошечек, собачек, детей, если они есть. Или ищут себе пару разными способами.
На мой взгляд, чаще всего люди остаются одни от бессознательных страхов, разочарований. Они придумывают тысячу и одну отговорку — вот сейчас я чуть-чуть похудею и пойду в брачное агентство или выставлю свое фото на сайте. Или нужно еще как-то усовершенствовать себя, тогда пойду себе искать. У них есть бессознательная выгода, с которой не хочется расставаться. Например, человеку легче страдать, чем быть счастливым. И люди этого не осознают. Поэтому я считаю, что моя профессия самая лучшая на земле — помочь людям обрести своё счастье.
Мне нравится, что сейчас на встречи с женихами девушки приходят даже из любопытства — себя показать, посмотреть, какие мужчины прилетают. И вдруг влюбляются, и это происходит так внезапно! Например, девушка никогда не рассматривала как вариант мужчин из Кореи. И на встрече просто час хохочет, ей с ним настолько весело и интересно, и она осознает, что ни с одним русским она так себя не чувствовала. И влюбилась сразу же. Эта пара сейчас поженилась.
Поэтому я всегда говорю, что нужно быть открытым. Потому что пока не войдёшь в воду — не научишься плавать. Входите в отношения, стройте, пробуйте, у вас всё получится.
Вы нашли пару в другой стране? У вас интересная история знакомства? Или такие люди, переехавшие в другую страну в поисках любимого человека, есть среди ваших знакомых? Расскажите об этом НГС, свяжитесь с нашим дежурным журналистом по WhatsApp (номер +7 982 781–74–07).
Что еще почитать про необычные отношения
Мы публиковали 5 историй о том, как новосибирцы ищут жильё, а находят супругов и друзей. Тут и случайные встречи в коммуналках, и браки по расчёту, обернувшиеся большой любовью, и воссоединения спустя 30 лет... Читайте подробнее тут.
А в рубрике «Мнения» на днях выходила колонка психолога, которая назвала 9 признаков совместимости сексуальных партнеров.