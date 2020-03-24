— Есть вещи, которые смущают невест?



— Как раз именно эти качества и смущают — то, что иностранцы четко понимают, чего хотят, и быстро это озвучивают. Женщины не верят в это. Я всегда говорю, что нужно научиться доверять, и самое главное — уметь разговаривать. Конечно, сначала пугает незнание языка. Но через три месяца, когда они уже берут репетиторство, каждый день общаются с женихом, всё приходит в норму. К тому же и европейцы, и азиаты довольно терпеливо ждут, когда женщина выучит язык.



— Русские мужчины обращаются в брачное агентство?



— Русских мужчин, которые приходят в брачное агентство, по пальцам могу пересчитать. Это прям серьезные ребята, серьезные молодые мужчины, которые хотят жениться и брать ответственность. Но их очень мало.



— Многие женщины предполагают, что нужно вступать в интимную связь с женихом, который пригласил в гости. Так ли это?



— У нас брачное агентство, а не эскорт-услуги. И в договоре всё чётко прописано. Если он зовёт в гости, в договоре прописано, что он оплачивает женщине визу, билеты туда и обратно, и она ему за это ничего не должна. Он может прилететь к ней, в Новосибирск, потратить те же самые деньги на билет, гостиницу и питание.



Однажды у меня был разговор с французским партнером, я ему сказала, что их мужчина прилетит в Новосибирск, и наши женщины ему точно ничего не должны. И у нас есть это в договоре, что не вступать в отношения, пока вы не будете уверены, насколько это ваш человек, пока всё не обсудите, не проверите. На что француз был удивлен и сказал: «Вы что, с ума сошли? Это взрослые люди, они имеют право». Я говорю, что, конечно, имеют право, никто их не ограждает. Но в любом случае мужчина предупреждён, что она ему за это ничего не должна.



Лично я считаю, что вступать в отношения — это серьёзно и чревато, если вы понимаете, что это не ваш пассажир. Хотя, конечно, бывают случаи, когда у людей срывает крышу, у них любовь-морковь. Но это взрослые люди, их ответственность. Лично наша задача — довести пару до регистрации.



— А всегда ли в парах, заключивших брак, есть любовь?

— Я не знаю, любовь это… либо придуманная любовь. Я не могу сказать за другого человека, что он думает, чем он руководствуется. Мне хочется верить, что люди действительно влюбляются. Потому что жить с человеком, которого ты не любишь, ради выгоды в другой стране, очень сложно, для себя я не могу такого представить. У большинства женщин, которые ко мне обращаются, есть квартиры, машины, они довольно успешны. Ищут именно любовь. Конечно, они хотят улучшить и приумножить то, что у них уже есть, и это желание любого человека. Но усложнять себе жизнь — идти на то, что тебя будут содержать, унижать — никто этого не хочет. Я могу, конечно, ошибаться, но хочется верить, что ими движет именно чувство.



— Как появление «Тиндера» повлияло на работу брачных агентств?

— Я тут была на встрече с бельгийскими студентами и спрашивала, как они знакомятся. И они рассказывали, что знакомятся так, по интернету. Я сказала, что хочу открыть центр семьи и брака в Бельгии — некоммерческую организацию, куда люди могут приходить, общаться, знакомиться. Потому что, когда люди приходят на свидание после того, как познакомились по интернету, часто разочаровываются. А такая встреча при личном контакте, при личном общении дает возможность быстро считывать информацию.



Чем больше люди общаются вживую, тем больше шансов найти своего человека, во всяком случае, понять, какие мужчины могут быть интересны. Потому что самое главное — разобраться в себе, насколько тебе комфортно, насколько интересно, хорошо, спокойно. Личные встречи — всегда возможность расширить свой мир и кругозор, узнать о разных культурах и видениях семейных отношений.



— Почему пары часто не складываются, даже если по переписке и после общения по скайпу друг другу понравились?



— Было у меня несколько таких случаев. Например, девушка садится в машину и чувствует, что он пахнет не так, как ей бы хотелось. Или, например, у него плантации винограда, а она из большого города, и она поняла, что ей не хочется жить в деревне — она видит, что у него руки человека, который работает на земле. Был случай, когда она к нему прилетала, потом он к ней прилетал, они начинают вместе время проводить, хотя бы неделю, потом мужчина перебивает ей билеты и отправляет пораньше, потому что его раздражало, что в ванной комнате была вода, что на стульях были разбросаны её вещи. Такое может быть в любых парах.