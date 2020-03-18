Как защитить сотрудников от коронавируса и настроить в компании удаленную работу

Большинство крупных компаний уже перешло на удаленный режим работы, когда сотрудники не обязаны выходить в офис, а осуществляют рабочую функцию из дома. Почему именно крупных? Потому что там, как правило, отлично прописаны бизнес-процессы, функционал, и никого не пугает необходимость удаленной сдачи отчетности, например. При этом в небольших компаниях, больше в провинции, до сих пор все приходят по звонку на рабочее место и даже сами сопротивляются удаленной работе. Начальники осторожно предлагают поработать из дома, а дома — дети, мужья, собаки и хозяйство, у многих даже компьютера дома нет — поэтому ну его, лучше уж на работу. Но и это продлится недолго, уверяю.



IT гиганты — Microsoft и Google — среагировали мгновенно и уже предоставили бесплатный доступ к сервисам видеосвязи и видеоконференций. Пока бесплатный.

Если задуматься, то почти нет такой офисной работы, которую нельзя было бы выполнять дистанционно. Бухгалтерам сам бог велел работать удаленно, программистов — туда же. Менеджеры по продажам, логисты, экономисты, рекрутеры, копирайтеры, юристы — 80% деятельности можно и нужно выполнять без личных встреч и походов в офис. Забудьте про отговорку из прошлого века «не по телефону, давайте встретимся». Какой такой вопрос нельзя обсудить по видеосвязи, по WhatsApp или по телефону? В каких таких случаях личная встреча просто необходима? При итоговом собеседовании при приеме на работу — да. Сложные переговоры, где важно личное обаяние и протокол, — да. При обучении — может быть. При лечении и осмотре пациента — само собой. Но на этом все. Самым главным условием является наличие компьютера, удаленного доступа ко всем необходимым программам, мессенджеры для связи и самоорганизация.